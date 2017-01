Årskrönika 2016: Vart är vi på väg? – Del VI Avgörandet

Inför de avgörande omgångarna hade vi skaffat oss ett bra läge att greja kontraktet men vi hade några tuffa uppgifter på vägen.

Borta mot seriens främsta lag Sirius började vi bra och var det spelförande laget i dryga tio minuter. Vi tog kanske Sirius lite på sängen och kanske invaggades också vi i att det här kanske ändå inte skulle bli så svårt…Men sedan brakade helvetet löst!I den 13:e minuten fick Sirius en frispark en bit in på vår planhalva till vänster. Niklas Busch Thor lyfte in frisparken mot höger i straffområdet där Ante Björkebaum ostört kunde nicka in bollen framför mål. Patrick Hopkins hann precis före Henrik Gustavsson och nickade bollen vidare och där var Christer Gustafsson före Jon Birkfeldt och kunde peta in bollen på volley nästan på mållinjen. Det var ett nytt hemsk mål att åka på där vi hade nio spelare i vårt straffområde mot Sirius sex spelare. Vi var dock ingen på de två helt rena siriusspelarna till höger (varav den ena nickade in bollen framför mål), hela fem av våra mannar kom på mellanhand och blev bortspelade, medan två av våra spelare framför mål bara tittade på boll och glömde bort sin uppgift. Två spelare återstod alltså och de kunde dessvärre inte avvärja möjligheten.Efter målet vaknade Sirius till och anföll på bred front. Vi var oerhört illa ute, men lyckades mycket tack vare Fimpens storspel hålla liv i matchen. Och om chansen uppenbarade sig visste vi ju att vi kan vara giftiga i offensiven. Just detta inträffade i den 20:e minuten. Efter ett inkast till höger mitt på Sirius planhalva, vände vi först fram och tillbaka i backlinjen innan vi spurtade upp och svarade för rena mönsteranfallet! Från höger på egen planhalva lyfte Alberto Catenacci en fantastiskt fin boll, som Björn Westerblad, strax utanför straffområdet, nickade ned klockrent till Ammar Ahmed. Ammar tog emot och lade snabbt tillbaka till Björn som sökt ny position lite mer centralt i banan. Björn slog sedan ett fantastiskt fint instick i straffområdet, så att Shkodran Maholli bara behövde följa med bollen, men visade också på ypperlig känsla då han väntade ut rätt läge och klippte in bollen till höger om målvakten Lukas Jonsson trots att vinkeln var snäv till höger i straffområdet. Det var ett fantastiskt klapp-klapp-spel där nämnda spelare använde sig av ett tillslag förutom Ammar som använde sig av två.Trots att vi gjorde målet fortsatte Sirius därefter att trycka på och bara två minuter senare svarade Fimpen för inte mindre en tre kvalificerade räddningar i samma anfall! Det var bland det svettigaste vi har sett!I den 40:e minuten kunde vi dock inte hålla ut lägre. Efter en av många billiga hemmafrisparkar ordnade sedan Sirius en hörna från höger. Alberto Catenacci nickade bort hörnan och Ammar Ahmed förlängde den vidare men inte bättre än att Kingsley Kofi Sarfo på direktvolley lyfte in bollen i straffområdet. Dessvärre gick vi bort oss totalt vilken innebar att Patrick Hopkins bröstade fram till Ante Björkebaum som cykelsparkade bollen ribba in.Det var förstås väldigt tungt att vi inte lyckades hålla tätt in i paus, men vi lyckades replikera redan innan paus! Vi vann bollen på egen planhalva och efter ett bra anfall med fart, kvalitet och energi drog Ammar Ahmed ned på Sirius planhalva. Den första anfallsvågen efter frisparken avvärjde hemmalaget, men Alberto Catenacci plockade upp bollen och efter fint förarbete av Jens Jacobsson slog Björn Westerblad en mycket fin boll ut till höger där Simon Alexandersson kyligt inväntade rätt tillfälle att sticka in bollen i straffområdet. En helt omarkerad Shkodran Maholli utnyttjade den fina passningen på bästa sätt genom att direkt trycka in bollen via den högra stolproten och in i mål. Även vårt andra mål var mycket snyggt även om det inte var sanna klapp-klapp-spel, men det innehöll å andra sidan mycket kamp och målmedvetenhet.Vi hade naturligtvis ett psykologiskt övertag in i paus, eftersom vi hade gjort det senaste målet och hemmalaget hade bränt massor av chanser!Det var en jämn inledning på den andra halvleken. Sirius var nära att ta ledning då Ian Sirelius dundrade ett skott i ribban, men kort senare var Ammar nära att peta in bollen i öppet mål, men det fattades några ynka centimeter för att han skulle nå fram tillräckligt. Vi hade sedan en bra period och borde ha tagit ledningen men vi slarvade bort ett jätteläge genom att på offside.I mitten på halvleken började hemmalaget hitta tillbaka till spelet från den första halvleken och vi blev stundtals hårt ansatta. I denna veva drog också Alberto Catenacci på sig två gula kort, varav det andra långt ute till höger var onödigt. En man mindre från den 69:e minuten var naturligtvis ett väldigt besvärligt läge.Den väntade anstormningen från hemmalaget kom dock av sig. Med en man mindre höll vi istället i spelet väldigt bra, vilket tydligt störde Sirius framfart. I den 78:e minuten svarade dock Henrik Gustavsson för en fin räddning och kort senare kunde vi ställa om. Simon Alexandersson återvann bollen på ett mycket fint sätt efter Henrik Gustavssons utspark. Björn Westerblad slog sedan en väldigt fin djupledsboll från egen planhalva till höger ned i motståndarnas straffområde till höger där Hampus Holmgren och Ammar Ahmed löpte bra. Den sistnämnde blev neddragen och domaren Magnus Lindgren från Göteborg var förstås tvungen att blåsa straff när assisterande Jonas Bäcklund från Partille vinkade för det. Ammar tog själv hand om straffen och satte den säkert hårt tätt intill den vänstra stolpen en meter upp. Målvakten gick åt rätt håll men var chanslös!Dessvärre dröjde det bara knappa tre minuter innan det var kvitterat. Sirius byggde upp ett etablerat anfall och satte fart längs vänsterkanten. Inlägget gick över samtliga spelare, men eftersom vi var väldigt dåliga på att flytta över spelare fick Karl Larsson all tid i världen att lyfta in bollen framför mål. Väl där var vi naiva mot erkänt elake Dragan Kapcevic . En frispark till oss skulle ha smakat bra där, men i det här läget på matchen ville det mycket till om vi skulle få den. Kapcevic vann bollen vidare tack vare sin fulhet och eftersom vi totalt gick bort oss därbakom fick Ian Sirelius all tid i världen att sikta. Skottet gick mot den vänstra stolpen där Henrik Gustavsson befann sig men retsamt gled den in under Fimpen och i mål. Det var verkligen tråkigt att vi åkte dit på ett sådant skitmål igen! Fimpen var på bollen men kunde inte hålla den.Trots det snöpligt insläppta målet kunde vi ändå ha gått segrande ur striden. I den 90:e minuten fick nämligen Simon Helg ett ytterligt läge att göra 4–3, men dessvärre tog han i för kung och fosterland och sköt över i fritt läge inne i straffområdet till vänster.En poäng var förstås ändå heroiskt. Inte minst med tanke på att vi var en man mindre de sista 25 minuterna. Henrik Gustavsson räddade oss verkligen i sin comeback med flera mycket kvalificerade räddningar. Framför honom hade vi en mycket ung backlinje eftersom Månz Karlsson var avstängd. Även om Sirius stundtals visade hög allsvensk klass och tryckte ned oss, så fanns det, trots en hel del misstag, ett fajterhjärta och vi var hela tiden giftiga i offensiven, vilket innebar att hemmalaget aldrig kunde slappna av.Hemma mot Dalkurd ville vi naturligtvis ha revansch efter 0–5-debaclet på bortaplan. Efter en jämn matchinledning tog vi också övertaget och därför kom gästernas ledningsmål i den 10:e minuten som en chock. Det var dessutom solklart offside! Gustav Jansson slog en inspark in på Dalkurds planhalva, där vi inte var med och Dalkurd vann bollen. Vi fick dock en ny fin möjlighet att återvinna bollen när DFF lyfte upp bollen på vår planhalva. Vi slarvade dock bort den möjligheten och Dusan Djuric kunde sätta en boll i djupet på Mirkan Aydin , som var i solklar offsideposition. Spelet fortgick dock och vi hann inte ikapp det felaktiga försprång som Aydin hade och ur friläge prickade han in bollen invid den vänstra stolproten.Det kändes förstås förjävligt att åka på det där offsidemålet. Vissa offside kan vara svåra att döma rätt då spelare rör sig snabbt åt olika håll och det är stor vinkel mellan offsidelinjen och passningsläggaren. Så var verkligen inte fallet denna gång. Aydin var offside långt innan passningen slogs, rörelsen var långsam och vinkeln för domarens båda punkter liten. Dessvärre stod inte assisterande domaren Johan Thalin från Storvreta i offsidelinjen, vilket naturligtvis inte är acceptabelt i ett så lättdömt fall.Efter målet föll vi mer eller mindre ihop och var riktigt illa ute. Bortalaget kunde ha gjort sitt andra mål mycket tidigare än när det föll i den 18:e minuten. Vi tappade bort bollen efter ett eget inkast till höger på vår planhalva och efter en dryg minut låg bollen i våra nätmaskor. Vi hade möjligheten att avväpna Dalkurd från bollen men vi misslyckades. Kujtim Bala fick därmed fritt fram att tränga sig in från vänster, avancera in i banan innan straffområdet och snubblade bollen perfekt till Ahmed Awad som ohotad kom fri in i straffområdet och lade in 0–2 till höger om Gustav Jansson. Det var ett väldigt passivt agerande från vår sida under de här åtta mardrömsminuterna, precis som vid detta hemska mål.Därefter vaknade vi dock till ordentligt och scenförändringen var total. Vi tryckte på duktigt mot bortamålet. Dalalget såg skärrat ut och slog ifrån sig. Vi skapade också flera riktigt bra lägen men sumpade dessvärre samtliga och missade också flera gånger med den öppnande avgörande passningen. Efter en halvtimmes spel mattades vår offensiv på grund av att vi blev lite för bekväma och nöjde oss genom att trilla boll i ett lägre tempo, vilket kändes märkligt då vi låg under med två mål!Det var givetvis oerhört frustrerande att gå till paus med 0–2 där åtta minuter hade förstört allt. Vi kunde dock reducera tidigt i andra halvleken (i den 55:e minuten) och hade därmed gott om tid att komma ikapp.Efter bra försvarsarbete kunde till slut Gustav Jansson greppa bollen och rullade ut till höger till Jon Birkfeldt som spelade vidare. Hampus Holmgren lade sedan en fin boll i djupet på högersidan där Simon Alexandersson visade på fin målmedvetenhet när han vann bollen, vände om och slog in bollen snett bakåt in i straffområdet efter en tunnel. Shkodran Maholli som var på väg fram mot målet vände om och tryckte till direkt. Skottet tog på en bortaspelare och satt fint invid den högra stolpen.Kort efter reduceringen bestals vi på ett friläge på grund av att vi blev felaktigt avvinkade för offside på Shkodran Maholli. Inte gjorde det bättre av att det var samme stins som felaktigt tillät Dalkurd fortsätta spela i den första halvleken.I den 66:e minuten missade sedan Shkodran Maholli ett jätteläge. Helt ren framför mål sköt han högt över på Hampus fina inspel från höger.Därefter hade vi en sämre period med för mycket obeslutsamhet och slarv, men vi kom tillbaka i slutet av matchen och försökte trycka in en kvittering, men vi lyckades dessvärre inte. Månz Karlsson fick det sista läget, men halkade när han skulle klippa till i straffområdet.Förutom de där åtta mardrömsminuterna var det vår match, så det var en väldigt snöplig förlust. Inte minst med tanke på att vi hade säkrat kontraktet innan det stundande VM-kvaluppehållet via seger.Inför matchstarten på Finnvedsvallen visste vi att en pinne skulle räcka för säkrat kontrakt eftersom Degerfors och Syrianska hade tappat poäng i omgången. Båda dessa lag skulle också drabba samman, vilket innebar att 36 poäng räckte för säkrat kontrakt.Vi började piggt och tryckte tillbaka hemmalaget utan att för den skull skapa några riktigt vassa målchanser. Värnamospelarna var dock giftiga i sina omställningar. Gustav Jansson svarade för en fin räddning när Oscar Johansson sköt i den 21:a minuten och Kevin Deeromram täckte föredömligt bort vår forne Pär Cederquists returskott.I den 27:e minuten tog vi ledningen på straff. Simon Helg slog in en frispark in i straffområdet och Samuel Holm klippte till, men Martin Claesson räddade med handen och domaren Antti Kanerva från Olofstorp kunde förstås inte göra annat än att blåsa för straff. Ammar Ahmed satte elvametaren säkert invid den högra stolpen efter att nålvakten Jonathan Ursin Rasheed gått åt andra hållet.I den 33:e minuten fick sedan Shkodran ett jätteläge att öka på vår ledning efter Kevin Deeromrams fina förarbete, men i sin position långt inne i straffområdet sköt Shkodran högt över. Fyra minuter senare var Samuel Holm på språng in i straffområdet, men fick tyvärr inte träff på Ammar Ahmeds fina lyra.Istället var det hemmalaget som kvitterade strax innan paus i den 41:a minuten. Vi förlorade duellerna efter att målvakten skickat upp en långboll och när Johan Svahn slog inlägg från vänster fick denne all tid i världen att måtta inlägget. Vid den främre stolpen löpte sig Pär Cederquist helt ren och kunde knoppa in 1–1 vid den främre stolpen. Det var för sorgligt att se den enorma passiviteten bland så många av våra spelare.I den andra halvleken fick vi sedan en riktig smakstart. Vi höll i bollen efter avsparken tills vi gjorde 2–1 två och en halv minut senare. Vi hade ett inkast på vägen och målet var verkligen Jens Jacobssons. Jens var mycket delaktig i hela det långa anfallet och återvann också bollen efter ett inlägg av Samuel Holm. Jens snurrade runt lite i högerinnerposition innan han klippte till med ett långskott från 25 meter och fick på en fin dykträff som gick ribba in vid det vänstra krysset. Det var Jens första fullträff i vår tröja och han slog till med ett riktigt kanonmål!I den 62:a minuten fick Simon Marklund ett jätteläge men lyfte bollen utanför den vänstra stolpen. Vi ökade istället på till 3–1 sex minuter senare efter en fin omställning. Värnamos målvakt sparkade ut bollen och Månz Karlsson, till vänster på vår planhalva, nickade säkert till Kevin Deeromram. Simon Helg och Shkodran Maholli förarbetade också till vänster, men Kevin stod för det stora förarbetet då han på ett elegant sätt vände bort flera motståndare till vänster i straffområdet och petade bollen ett par meter till vänster där Simon Alexandersson kunde pricka in bollen invid den högra stolpen.I tvåmålsledning höll vi i och spelade sedan av matchen på ett bra sätt. Vi var det klart spelförande laget matchen igenom och genom våra mål knäckte vi också moralen hos ett lag som inte hade vunnit på länge (11 raka utan seger). Därmed var kontraktet äntligen i hamn, vilket var en oerhört stor lättnad!Det var naturligtvis en skön och avslappnad känsla inför matchen mot GAIS eftersom kontraktet var klart. Det var dock viktigt att vi skulle placera oss så bra som möjligt. Inte minst för att stärka de usla finanserna. I matchen mot atleterna hade vi möjligheten att ta kommando över sjätteplatsen, eftersom GAIS låg sexa med 39 poäng och vi sjua med 38 pinnar.I en match där båda lagen hade säkrat kontraktet skulle man kunna tro att den skulle bli lite avslagen. Det blev dock inte fallet i denna fajt. Förvisso var väl inte motivationen med hemjobbet det bästa, men i offensiv riktning ville båda de målglada gängen framåt. För den neutrale åskådaren var det därmed säkert en sevärd match med många situationer och mål.Vi tog kommandot i mitten på den första halvleken med två snabba mål.1–0 föll i den 19:e minuten efter att vi ställt om snabbt efter ett GAIS-inkast på vår planhalva till höger (sett från vårt håll). Efter en slarvig passning från bortalaget kunde vi kontraslå. Simon Alexandersson tog hand om den förlupna passningen och spelade in till Shkodran Maholli i mittcirkeln. Shkodran svarade för ett fint nummer när han höll ifrån sig flera motspelare och spelade ner bollen till den vänstra delen av straffområdet. Simon Helg spelade där in en perfekt boll in i straffområdet dit Simon Alexandersson löpt och satte upp bollen i nättaket. Det tog bara 13 sekunder från att GAIS kastat inkastet till vi gjorde mål.I den 25:e minuten ökade vi på till 2–0.Efter ett långt etablerat anfall med ett gott passningsspel och med få tillslag kom vi till sist fram i ett farligt läge utanför straffområdet. Björn Westerblad blev där hårt tagen av Craig Henderson och domaren Diako Behnam från Solna blåste förstås frispark. Det var ett bra läge mitt framför mål cirka 24 meter från mållinjen. Björn Westerblad tog plats i muren och duckade precis när Ammar Ahmed klippte till. Ammar sköt i luckan, även om han träffade lite på spelaren som stod till höger om Björn. Detta innebar dock att bollen studsade in så fint vid den vänstra stolproten, bakom en helt ställd Tommi Vaiho i GAIS-målet!Tre minuter senare räddade Hampus Jolmgren på mållinjen efter att Gustav Jansson tappat ett inlägg. Kort senare svarade Gurra för en fin räddning då han vände om i luften och fick ut en hand.I den andra halvleken hade vi ganska bra kontroll på händelserna men i den 67:e minuten reducerade GAIS efter frispark. Avståndet var närmare 30 meter och Dardan Rexhepi sköt mot den vänstra stolpen. Gustav Jansson räddade men lämnade retur mot den högra stolpen som Johan Ramhorn (Sebastians tvillingbror) kunde trycka in. Det var naturligtvis trist att se att vi inte alls var med på returen.Vi återtog dock tvåmålsledningen i den 75:e minuten, efter ett fantastiskt omställningsanfall. Alberto Catenacci nickade bort en GAIS-boll strax utanför eget straffområde. Björn Westerblad och Simon Alexandersson startade anfallet på vår planhalva. Ammar Ahmed tog fart in på GAIS planhalva centralt och spelade fram till Simon Helg, som från vänster sida av straffområdet spelade snett bakåt, där Shkodran Maholli direktskarvade in bollen till höger om målvakten och i mål. Det tog bara 13 sekunder från vunnen boll till mål.Bara drygt två minuter senare ökade vi på till 4–1. Vi stressade GAIS på ett föredömligt sätt direkt efter avsparken och vi fick snart inspark. Vi etablerade spel och efter en fin spelvändningsboll av Björn Westerblad ökade vi farten. Simon Helg spelade in i straffområdet till vänster och Ammar Ahmed spelade snett bakåt, där Simon Marklund klippte till från straffpunkten. Skottet fastnade på en GAIS-spelare men Shkodran Maholli fick tag på returen och skickade upp den i nättaket någon meter från vänstra krysset.I den 83:e minuten reducerade GAIS. Efter en lång inspark från GAIS-målvakten klantade vi till det. Dardan Rexhepi kom i helt fritt läge och placerade in bollen till höger om Gustav Jansson. Vi agerade väldigt passivt och täckte inte upp för varandra vid det målet. Nu gjorde det ändå inte så mycket då vi vann klart och hade tagit grepp om sjätteplatsen.Det var en märklig situation att åka upp till Skytteholms IP. När vi var där senast upplevde i varje fall jag den största stunden i livet då vi gick upp i Allsvenskan efter 27 års frånvaro. Nu när vi var tillbaka på arenan för första gången sedan dess (i seriespel) så kunde motståndarna istället gå upp i Allsvenskan. Det var en enorm kontrast.Dessvärre hade vi både Månz Karlsson och Shkodran Maholli avstängda. Detta innebar å andra sidan att vi hade en 16-årig egen produkt som fick göra A-lagsdebut när det gäller seriespel – mittbacken Adrian Pettersson Väldigt mycket stod alltså på spel för AFC och det märktes inledningsvis att det var lite nervöst hos hemmalaget. Ju längre tid vi kunde störa dem desto jobbigare skulle det naturligtvis vara för dem, men dessvärre gick vi bort oss redan i den 4:e minuten. Vi slarvade bort ett inkast på AFCs planhalva. Därefter stötte Adrian Pettersson fram i mittcirkeln men kom lite fel. Adrian fick varning och AFC frispark. Vi var hemma med mycket folk på frisparken men kunde ändå inte freda oss. Omar Eddahri sköt i ryggen på Björn och bollen hamnade oturligt framför fötterna på Mohamed Buya Turay som avancerade till vänster om målområdet och sköt in ledningsbollen. Vi agerade väldigt svagt i straffområdet, vilket innebar att Turay friställdes.Det var precis den starten vi inte ville ha. Nu kunde AFC bygga vidare i lugn och ro i ledning och behövde inte jaga mål, utan kunde ligga med många spelare bakom boll för att säkra hemåt i första hand, vilket också skedde.Vi spelade alldeles för långsamt och obeslutsamt för att hota hemmalaget. AFC kunde därmed på ett enkelt sätt freda sitt mål och eftersom våra spelare inte tycktes ta uppgiften på största allvar, så hade de inte heller svårt att hitta vägar fram i banan.I den 32:a minuten ökade hemmalaget istället på till 2–0. Vi hade kontroll på bollen på AFCs planhalva till vänster men gick bort oss med många spelare i offensivt läge. AFC ställde om snabbt då Chidi Dauda Omeje slog en djupledsboll där Omar Eddahri sprintade, fintade bort Alberto Catenacci och ur svag vinkel dunkade upp bollen i det bortre krysset.Målet innebar att hemmalaget ännu mer spelade på resultatet och vi hade förtvivlat svårt att tränga igenom. Det fanns givetvis ytor, men eftersom vi inte hade någon fart, så stängdes de snabbt.I den 61:a minuten var uppförsbacken ännu större när Adrian Pettersson blev målchansutvisad efter att ha stoppat Sasa Matic som var på väg igenom.I den 78:e minuten avgjordes sedan matchen definitivt. Vi tappade bollen på egen planhalva och i passivitetens tecken gjorde AFC lite som de ville när de petade omkring bollen utanför vårt straffområde. Till sist klippte Abdoul Razak till från vänster i straffområdet. Gustav Jansson svarade för en fin räddning, men vad hjälpte det när Ferid Ali helt ohotad kunde nicka in returen.Simon Helg fick ett ypperligt läge att reducera i den 93:e minuten, men brände friläget.Resultatet innebar att AFC tog steget upp i Allsvenskan inför endast 823 åskådare och då var där väl åtminstone 40 som höll på ÅFF. Det måste vara bottenrekord för ett allsvenskt avancemang på hemmaplan.Femman Varberg vann hemma mot Ljungskile med 2–1, vilket betydde att vi inte kunde nå i fatt dem även om vi hade besegrat AFC. Vi låg dock kvar på sjätteplatsen.Inför den sista omgången var ju självklart det viktigaste att vi skulle försvara vår sjätteplats in i mål. Mot avsågade Ängelholm hoppades vi också att de våra skulle spela ut, så att vi skulle kunna jämna ut målskillnaden och Shkodran Maholli hade trots allt chansen på skytteligasegern…Vi hade kraftig motvind i den första halvleken i snöyran, men vi hade ändå ett stort bollövertag under halvleken. Efter en bra start tappade vi tempo, överarbetade för mycket och vi slarvade också en hel del. På så sätt fick ÄFF möjligheten att kontraslå och vi var illa ute några gånger.Just som vi började få lite mer spets på anfallen tappade vi bollen på offensiv planhalva. Vi hade många spelare framför bollen, men ändå tillräckligt många bakom bollen för att vi skulle kunna reda upp detta, men vi var för stillastående och obeslutsamma. Ardian Rexhepi kunde därmed väl enkelt ta sig in från höger och fram centralt på vår planhalva, och han slog bollen till vänster. Hampus Holmgren slängde sig efter bollen men halkade och styrde den istället till Vladica Zlojutro, som rundade Gustav Jansson och satte 0–1 i öppet mål i den 37:e minuten. Anfallet gick ganska långsamt och därmed hade vi tid att komma på rätt sida, men vi var tyvärr för bekväma för att ta jobbet.Det var förstås en chock att åka på det målet, men vi rivstartade i andra halvlek och kunde kvitterade i den 54:e minuten. Ammar Ahmed plockade elegant ned en inspark från ängelholmsmålvakten Carl Lindell och spelade vidare till Kevin Deeromram som satte fart till vänster och fick frispark. Ammar slog in frisparken i straffområdet, som nickades bort, men Hampus Holmgren snappade upp bollen och spelade till Shkodran Maholli till vänster. Shkodran spelade bollen strax utanför straffområdet, där Björn Westerblad tog med sig bollen och sköt in 1–1 via en änglholmsspelare och in vid den högra stolpen. Björn gjorde alltså sitt första mål i vår tröja mot sitt gamla gäng.Den anstormning mot ÄFF-målet som vi sedan hoppades på, när vi väl fått hål på dem, uteblev dock. En del chanser skapade vi men det var för hafsigt. Därefter kom dock islossningen!Alberto Catenacci svarade för en viktig brytning till höger och på ÄFFs inkast var Björn Westerblad på alerten. Björn snodde bollen, när Christian Ljungberg tog emot inkastet svagt, och med endast ett tillslag både bröt han och spelade fram till Shkodran Maholli. Shkodran utnyttjade den perfekta framspelningen på bästa sätt genom att bryta in från höger och vinkla in 2–1 i det bortre krysset från 25 meters håll i den 74:e minuten. Målet var det snabbats vi gjorde under säsongen. Från bollvinst till mål tog det bara 7 sekunder.Bara fyra minuter senare var det dags igen. Gustav Jansson slog en inspark som en ängelholmspelare nickade in på vår planhalva. Alberto Catenacci nickade fram till Simon Marklund, som spelade kort hem till Björn Westerblad, som slog till igen med en magnifik frispelning som skar perfekt igenom ÄFFs centrala delar. Ur sin frilägesposition gjorde inte Shkodran Maholli något misstag när han rundade målvakten och satte 3–1. Därmed var han uppe i delad skytteligaledning.Jakten hade därmed börjat på att Shkodran skulle gå upp i ensam ledning i skytteligan och det resulterade i en matchbild som var lite smått komisk. Alla bollar skulle gå till Shkodran och offensivlustan fick också till följd att ÄFF släpptes fram ett par gånger, men så i den 88:e minuten var det dags igen!Återigen slog Gustav Jansson en inspark, men denna gång var det Shkodran själv som tog emot bollen och målet sammanfattar Maholli på ett sådant fint sätt denna säsong. Med stort fokus var han först på bollen och nickade den in mot mittcirkeln, för att sedan själv vara först på andrabollen(!) och plockade ned den. Med lite kantiga rörelser vände Shkodran ändå elegant bort ett par motståndare, satte fart mot mål och spelade ut bollen till vänster, för att sedan fortsätta fram mot målet. Samuel Holm och Marijan Cosic förarbetade till vänster och Cosic slog ett inlägg framför mål. Shkodran vräkte sig fram med stor vilja och beslutsamhet och fick skallen på bollen. Träffen var knapp, men det räckte för att bollen skulle studsa i marken, över målvakten och in vid den bortre stolpen. Där hade Maholli lite tur, men det var han väl värd eftersom marginalerna var emot honom ett antal gånger under våren.Ett äkta hattrick är inte ofta man får se. Senast en av våra spelare noterade det i seriespel var 1997 då Kristian Bergström gjorde tre mål i följd under en halvlek borta mot IFK Malmö, utan att någon annan spelare vare sig med- eller motspelare gjorde mål däremellan. Pligg behövde dessutom bara 18 minuter på sig, men Shkodran lyckades på bara 14 minuter!I och med 4–1-segern tog vi också sjätteplatsen och jämnade ut målskillnaden!Fortsättning följer i del VII – Sammanfattning av säsongen (även om det kan dröja några dagar)