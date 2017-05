Åtvidaberg föll mot Dalkurd

Vi började matchen piggt och redan i den andra minuten spelade Simon Helg fram Fredrik Holster som sköt men dessvärre täcktes skottet av en försvarare.Hemmalagets första farliga målchans kom i den 12:e minuten. Efter en hörna nickade Kebba Cessay nickade strax utanför. Sex minuter senare skapade hemmalaget nästa möjlighet. Yukiya Sugita fick på ett distansskott som gick utanför.I den 31:a minuten skapade vi en bra möjlighet när Jens Jakobsson spelade fram Jonathan Asp som avslutade strax utanför.I den 44:e minuten tog hemmalaget ledningen. Vi tappade bollen på egenplan halva och Sugita slog en djupledsboll mot Richard Yarsuvat som kom före Björn Westerblad och Gustav Jansson och rullade in 1-0.Direkt i inledningen av den andra halvleken var vi mycket nära att kvitter. Simon Helg slog en hörna och Jon Birkfeldt skarvade bollen mot botre stolpen där Westerblad avslutade, men bollen ville inte in och studsade i undersidan av ribban.Fem minuter in i den andra halvleken borde vi ha fått en straff. Marijan Cisic blev nedsprungen inne i straffområdet men domaren valde att fria. I anfallet efter var Fredrik Holster nära att nicka in kvitteringen på Simon Helgs fina inlägg.Med sju minuter kvar tappade vi bollen och hemmalaget kontrade genom Leonard Pllana som kom fri med Jansson och rullade in 2-0.På stopptid fastställde Ammar Ahmed slutresultatet när han skruvade in bollen förbi en chanslös Jansson.