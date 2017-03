Bättre än tidigare

Vi gjorde processen kort hemma mot division II-laget BKV Norrtälje. Redan innan halvtimmen var spelad hade vi en tremålsledning och till slut som segrare med hela 6–0.

Det är inte utan att det känns surt att vi inte klarade en pinne borta mot Häcken, för det hade räckt för avancemang till kvartsfinalen. Men det är klart att det är en hypotetisk tankegång för i så fall hade Häcken varit piskade att gå för seger mot Örebro, medan de nu var vidare med det kryss som det till slut blev (1–1).Trots allt är den här cupupplagan den främsta sedan det senaste formatet infördes till säsongen 2012/2013. I de två tidigare gruppspelen som vi varit med om tog vi fyra poäng precis som i år, men vi noterade en bättre målskillnad i år, 8–4 mot (5–4) 2013 och (6–3) 2014. Det ska ju också poängteras att vi i de två tidigare gruppspelen var toppseedat, vilket innebar att vi hade hemmamatch mot de två främsta kombattanterna till skillnad från i år då vi har haft bortamatch både mot Örebro och Häcken. Den sammantagna cupprestationen i år är därmed betydligt bättre sett utefter förutsättningarna.Vi tog tag i taktpinnen direkt från början mot Norrtälje. I den fjärde minuten fick Emil Bellander ett bra läge från straffområdesgränsen, men han sköt tyvärr högt över.Vi tog dock ledningen redan i den åttonde minuten. Simon Helg slog en hård flack hörna från höger och målvakten Pontus Johansson missade sin utboxning. Jon Birkfeldt kunde därmed trycka bollen mot mål därbakom. Norrtäljespelare försökte få bort bollen men lyckades inte.I den 12:e minuten avlossade Jonathan Asp en frispark i vänsterinnerläge som tog i ovansidan av ribban vid det högra krysset.I den 18:e minuten slog vi till efter hörna igen. Denna gång från vänster. Vi använde den variant som vi tidigare har gjort några gånger under försäsongen. Björn Westerblad slog en kort hörna till Simon Helg, varvid Björn löpte in bakom Helg, fick tillbaka bollen och måttade inlägg. Bollen nickades bort men Marijan Cosic fick möjlighet att skjuta utanför straffområdet. Skottet täcktes bort, men i tredjevågen lyfte Pekka Lagerblom in bollen mot straffområdet och Samuel Holm tog elegant emot och spelade perfekt till höger där Marijan Cosic fick helt fritt läge djupt in i straffområdet att lyfta in 2–0.I den 26 minuten ökade vi på till 3–0 efter frispark. Simon Helg fick frisparken med sig efter att han höll på att gå förbi tre man centralt. Björn Westerblad slog frisparken till höger där Jon Birkfeldt lyfte fram centralt. Samuel Holm nickade ned till Pekka Lagerblom, som spelade in till Emil Bellander, som i sin tur klackade in bollen i straffområdet där Samuel Holm sträckte ut. Målvakten räddade, men Pekka Lagerblom kunde stöta in returen.Norrtälje som dittills försökte göra sitt bästa för att störa oss, orkade inte och det var kul att se att vi inte var nöjda. Vi uppträdde med stor aggressivitet, matade på i högt tempo och hittade ett fint kombinationsspel.I den 27:e minuten kom vi i två-mot-en-läge men Cosic spelade inte fram till en helt ren Emil Bellander utan avvaktade och spelade i stället snett bakåt till Samuel Holm, som helt missade avslutet.Två minuter senare var det sånär att Johan Ramhorn nådde fram på Simon Helgs fina högerhörna, men bollen smet utanför den bortre stolpen.I den 31:a minuten spelade Marijan Cosic fint fram till Samuel Holm, som fick öppet läge till höger i straffområdet, men avvaktade aningens för länge och en försvarare hann täcka avslutet till hörna.Efter en vänsterhörna i den 37:e minuten var vi mycket nära att öka på ledningen. I andravågen lyfte Björn Westerblad in bollen och Samuel Holm fick på en fin nickskarv mot den bortre stolproten men målvakten svarade för en riktigt kvalificerad räddning. Helg slog den efterföljande hörnan från höger på ett fint sätt, men vi var inte tillräckligt vassa för att stöta in bollen.I den 39:e minuten fick vi en ny fin möjlighet efter ett mycket fint förarbete av Björn Westerblad och Simon Helg, men i öppet läge till vänster i straffområdet sköt tyvärr Samuel Holm precis utanför den bortre stolpen.I den 45:e minuten fick Emil Bellander ett fint skottläge mitt framför mål strax utanför straffområdet, men avslutet gick tyvärr rakt på målvakten.I den 46:e minuten lyckades bortalaget ställa om mot oss och Hampus Holmgren tappade bort Mikael Mellberg, som nickade i ribban efter ett högerinlägg.Trots att vi hade en väldigt stark motvind emot oss i första halvlek, var vi väldigt speldominerande och vi var ännu mer spelförande efter tredje målet, men hade då sämre skärpa i avsluten.I den andra halvlekens inledning tryckte vi på duktigt mot Norrtäljemålet. I den 49:e minuten avancerade Samuel Holm centralt men avslutet gick rakt på målvakten. Två minuter senare fick Holm ett ännu bättre läge (fint serverad från vänster av Jonathan Asp) mitt framför mål långt inne i straffområdet, men Holm fick bröstningen lite för långt ifrån sig och stötte ihop med målvakten. Det blev lite tumult som slutade med att Samuel fick en varning medan målvakten Pontus Johansson fick två gula kort och visades därmed ut.Norrtälje bytte ut Victor Molitor för att ge plats för målvakten Andreas Karlsson.Vi hoppades förstås att vi kunde öka trycket ännu med mot bortamålet, med en man mer på banan och till en början såg det bra ut.I den 55:e minuten spelade Jonathan Asp in fint från vänster, men Emil Bellander valde att ta emot bollen vid den främre stolpen i öppet läge och då hann försvarare till undsättning. Vi fortsatte vårt anfall och efter fint kombinationsspel fick Simon Helg ett fint läge inne i straffområdet, men fick på en alldeles för svag träff på sitt lyftningsförsök som gick rakt i famnen på målvakten.I den 57:e minuten tappade Marijan Cosic bollen felvänd på vår planhalva och Norrtälje fick en möjlighet, men Mikael Mellberg lyfte bollen utanför. Efter detta tappade vi fokus och Vi konstrade till det lite när vi fick möjligheten att skapa öppna lägen.I den 66:e minuten spelade Hampus Holmgren in från höger och Emil Bellander fick fint läge i straffområdet, men det svaga avslutet blev en enkel match för målvakten. Minuten senare Snodde Samuel Holm bollen av Oskar Kiianlinna och kom helt ren med målvakten men tvekade lite i avslutet och målvakten kunde rädda.I den 72:a minuten kunde vi äntligen utöka vår ledning. Jonathan Asp slog en fin djupledsboll till vänster som Simon Helg följde med och, precis utanför straffområdet till vänster, lyfte han bollen över målvakten och i mål.Två minuter senare var det nära igen, när vi ställde om efter en bortafrispark. Marijan Cosic slog en fin boll i djupet till höger. Linus Tornblad tog med sig bollen rundade målvakten och spelade in till Emil Bellander som bara hade att rulla in bollen in i det öppna målet, men blev lite störd av en försvarare och rullade utanför den främre stolpen. Kort efter fick Linus Tornblad två nya möjligheter att själv göra mål, men det första lyfte han ett par decimeter utanför den högra stolpen och vid det andra fick han bollen för långt ifrån sig precis framför mål.I den 76:e minuten trodde vi att Emil Bellander äntligen gjorde mål, efter fint förarbete av Simon Helg och Hampus Holmgren, men assisterande domaren Tomas Edstrand från Norrköping vinkade för offside. Det kändes dock som han vinkade för Linus Tornblad som löpte mot den vänstra stolpen i klart misstänkt offsideposition medan Bellander, i central position, med största sannolikhet var onside.Två minuter senare sprintade Simon Helg fint till vänster och lyfte in bollen till Emil Bellander vid den bortre stolpen, men Emil fick en tryckare i ryggen av Filip Ärlebrant och dök därmed i backen. Domaren Johan Krantz från Uppsala lät dock spelet fortgå.I den 83:e minuten petade Jonathan Asp fram bollen till Marijan Cosic, som fick öppet läge till höger i straffområdet, men fick inte iväg avslutet tillräckligt snabbt och målvakten hann ut och kunde därmed rädda.På den efterföljande hörnan från höger fick vi dock utdelning. Simon Helgs hörnspark såg ut att smita utanför den bortre stolpen men Adrian Petersson var skicklig nog att styra in bollen framför mål och där kunde en helt ren Jon Birkfeldt nicka in 5–0.Bortalaget ville få det till att bollen var över kortlinjen, men reprisbilderna visar att det var en omöjlighet eftersom Adrian inte ens passerat kortlinjen när han lyfte in bollen.I den 89:e minuten stod Linus Tornblad för en mycket fin prestation då han med härligt driv tog fart med bollen från mittplan, ut till vänster och sedan in längs kortlinjen, där han spelade snett bakåt till Lucas Öhrn som fick öppet mål men prickade ribbans undersida. Simon Helg var framme och skulle nicka in returen, men då räddade Filip Ärlebrant med handen. Det självklara domslutet blev förstås att Ärlebrant blev utvisad och vi fick straff.Emil Bellander sköt straffen till vänster medan målvakten gick till höger. Skottet tog dock i insidan av den vänstra stolpen, men Marijan Cosic var framme på returen och satte 6–0 mellan benen på målvakten.Trots att vi missade en hel del öppna lägen så blev det till slut alltså sex mål, vilket givetvis är mycket bra. Fem av dessa föll efter fasta situationer. Vi var svaga på att utnyttja hörnor i fjol men nu gjorde vi mål efter tre hörnor, med de fina fötter och de goda huvudspelare vi har ska vi kunna fortsätta att nyttja hörnorna på ett bättre sätt.6–0 är för övrigt den största segern sedan vi besegrade Malexanders IF i en träningsmatch 2013 med 12–5. I tävlingsspel är segern den största sedan vi vann med 6–0 borta mot Rynninge IK i Svenska Cupen 2007. På Kopparvallen är segern den största sedan vi besegrade Linköpings FF med 10–0 2007.Vi har tidigare haft svårt mot lag från lägre divisioner. Självklart är det en stor fördel att spela på hemmaplan, men det ursäktar ändå inte svaga insatser i tidigare cupspel. Därför var det mycket glädjande att vi, frånsett en sämre period i andra halvlek, försökte trumma på för att få ut så mycket som möjligt av denna match. Alla matcher ger något om viljan bara finns och den fanns en ambition hos alla att prestera bra. Det är också en mental träning att prestera även när motivationen inte är den största. Det är viktigt att ta med sig till de framtida matcherna, då en ynka brist i koncentration kan kosta en hel match i form av tappade poäng.Jag har tidigare varit inne på att vi denna gång kan få se ett mer utspritt målskytte, vilket vi också har fått se under cupspelet med sex olika målskyttar.Mot Norrtälje slog Jon Birkfeldt till med sina två första mål i ÅFF-tröjan, båda efter hörna. Även om Jon inte behövde utnyttja sin fina spänst vid dessa mål så är han ett giftigt vapen med sitt goda huvudspel och han har visat att han är en tuffing i boxen både i defensiven och offensiven. Målen ger lite extra självförtroende på en spelare som ser ut att kunna utvecklas starkt i år.Trots att elva spelare har fått mer speltid än Marijan Cosic under försäsongens matcher, är han vår främste målskytt på försäsongen med tre fullträffar, varav två mot Norrtälje. Kan Marijan bara putsa bort de där onödiga bolltappen på grund av vanskliga värderingar, så kan det här bli en fin säsong för honom.Pekka Lagerblom fick värdefulla 93 minuter och gjorde oss inte besvikna. Ibland såg det ut att gå lite för fort på det snabba halkiga konstgräset, men med sin rutin löste han många situationer väldigt bra. 34-åringen kommer att bli nyttig för oss och är precis som Björn Westerblad och Jens Jakobsson tuff att möte för våra motståndare. När vi sedan får tillbaka Fredrik Holster så spetsar det till sig ännu mer. Pekka var mycket involverad i spelet mot Norrtälje och det var också kul att han fick göra sitt första mål i vår tröja.Att Simon Helg också fick göra ett mål var mycket välförtjänt. Helg har sett riktigt pigg ut under hela försäsongen och ser ut att gå en mycket stark säsong till mötes. Simon är också en spelare som motståndarna redan har respekt för och samarbetet med Jonathan Asp ser allt bättre ut. Linus Tornblads härliga löpvilja bäddar också för en riktigt vass offensiv på vänstersidan, då Linus ofta opererar på den vänstre delen av planen.Det var annars märkligt att ingen av våra forwards gjorde mål mot Norrtälje, både Samuel Holm och Emil Bellander brände mängder av lägen och även Linus Tornblad fick ju också sina chanser när han kom in. Om vi ändå har andra spelare som går in och avlastar så är ju ingen skada skedd och rätt vad det är så lossnar det. Vi minns ifjol en spelare som inte gjorde ett enda mål på försäsongen men sedan slog till med 15 mål i Superettan Denna säsong har samtliga nämnda forwardsspelare gjort mål tidigare. Linus slog till i debuten mot Nyköping, Emil mot Syrianska och Häcken och Samuel Holm gjorde sitt första mål i vår tröja genom den sena kvitteringen mot Örebro. Sedan har vi ju ett riktigt sparkapital i Simon Alexandersson när han kommer tillbaka efter sin sjukdom.I defensiv riktning sattes vi inte på några svåra prov mot BKV, mycket tack vare ett aggressivt spel över hela banan och det är givetvis bra att Johan Ramhorn har fått mycket speltid och därmed snabbt har kunnat komma in i vårt sätt att spela.Totalt har 18 spelare fått chansen under cupspelet, vilket är nyttiga erfarenheter inför framtiden.Nu väntar viktiga träningsveckor fram till seriestarten den 2 april borta mot IFK Värnamo, med träningsläger i Spanien följt av träningsmatcher borta mot Norrköping och hemma mot Degerfors 1–0 ( 8) Jon Birkfeldt2–0 (18) Marijan Cosic (Samuel Holm)3–0 (26) Pekka Lagerblom4–0 (72) Simon Helg (Jonathan Asp)5–0 (84) Jon Birkfeldt (Adrian Petersson)6–0 (90) Marijan CosicUtvisningar BKV: Pontus Johansson (52), Filip Ärlebrant (89).Varningar ÅFF: Samuel Holm, Lucas Öhrn.Domare: Johan Krantz, Uppsala.Publik: 161Hampus Holmgren, Jon Birkfeldt, Johan Ramhorn (ut 79), Jonathan Asp –Marijan Cosic, Björn Westerblad (ut 60), Pekka Lagerblom, Simon Helg –Emil Bellander, Samuel Holm (ut 66).Lucas Öhrn (in 60 MM), Linus Tornblad (in 66 F), Adrian Petersson (in 79 MB).Gustaf Halvardsson, Oliver Bohlin Westman, Simon Marklund, Fredrik Alm.