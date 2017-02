Efter en besvärlig start på Bravida Arena kvitterade Emil Bellander strax innan paus och gav oss hopp om avancemang i Svenska Cupen. I den andra halvleken gick dock hemmalaget Häcken fram till 3–1 och därmed är dessvärre cupäventyret över.

Vi ställde upp med exakt samma startelva som mot Örebro och det kändes viktigt att vi skulle kunna stå emot hemmalagets väntade framstormning från början. Dessvärre blev det precis tvärtom. Häcken stormade fram på bred front och vi hade stora problem att freda oss.Redan i den tredje minuten fick Alexander Farnerud ett jätteläge i vårt straffområde men sköt som tur var över.Vi stack upp med ett bra anfall på vänstersidan i den femte minuten men tyvärr gick Linus Tornblad s inspel bakom Emil Bellander i öppet läge i straffområdet. Vi behöll bollen i en andravåg, men efter ett hopslag utanför Häckens straffområde kunde Häcken ställa om, när vi låg för långt ifrån våra motståndare. Alexander Farnerud avancerade centralt och spelade fram bollen något till vänster där en alldeles för ohotad Alhassan Kamara kunde ta med sig bollen in i straffområdet och pricka in billen till höger om Gustav Jansson Det var naturligtvis väldigt jobbigt att vi inte kunde hålla ut längre och det gav ju också ett lugn för hemmalaget, men vi repade mot och stack upp ett par gånger strax efter målen. Dock utan att skapa någon farlighet.I den nionde minuten trädde huvuddomaren Kristoffer Karlsson från Höganäs in i handlingen och utdömde en pinsam frispark mot Björn Westerblad, som blev omedvetet hakad och hamnade in i målvakten Peter Abrahamsson. Av reprisbilderna att döma kan Kristoffer ha missat det första skeendet, men knappast assisterande domaren Robin Wilde och fjärdedomaren George Jansizian (båda från Göteborg) såg naturligtvis vad som hände. Det kan tyckas vara en petitess men jag blir så förbannad när domare ser men inte agerar på grund av rädsla att gå emot huvuddomaren! Det är ju därför många felbeslut döms som får förödande konsekvenser!Därefter hade vi en tuff period, men Häcken skapade ingen fet målchans. I mitten på halvleken jämnade vi ut spelet och tog över bollinnehavet allt mer. Vi hade dock ingen större fart i spelet och lyckades inte med de avgörande momenten för att skapa målchanser.I den 29:e minuten stack Häcken upp med en snabb omställning centralt, där vi inte hängde med inledningsvis, men Johan Ramhorn svarade för en mycket fin brytning när Alhassan Kamara var på väg mot öppet läge in i vårt straffområde.Häcken hade därefter mer boll igen sedan men inte alls med samma fart och kvalitet som i första halvan av halvleken.I den 34:e minuten slarvade vi i försvarsspelet och lämnade Alhassan Kamara helt fri i straffområdet, men som tur var sköt han över. Tre minuter senare svarade Johan Ramhorn för en ny viktig brytning när Kamara åter störtade fram. Vår forne Mohammed Abubakari sköt sedan över i andraläget.I den 39:e minuten gick vi bort oss i försvarsspelet och Alexander Farnerud kom fri in i straffområdet till vänster, men Gustav Jansson var ute fint och täckte av skottvinkeln på ett mycket bra sätt.Minuten senare stoppades Linus Tornblad bryskt av Emil Wahlström när han var på väg att slita sig loss i vänsterinnerläge. Wahlström fick förstås en varning för tilltaget och vi ett bra frisparksläge cirka tio meter från straffområdeslinjen. Jonathan Asp slog den efterföljande frisparken med en mycket fin känsla med högerfoten och en helt ren Emil Bellander nickade säkert in 1–1 invid den bortre stolproten.Det var naturligtvis fantastiskt att få det där oerhört viktiga målet några minuter innan pausvilan. Även om vi knappt skapade några målchanser dessförinnan så var det inte helt ologiskt, då hemmalaget inte alls var lika dominerande som under den första delen av halvleken.Vi började den andra halvleken ganska piggt. I den 49:e minuten slog Simon Helg ett fint inlägg från vänster och Björn Westerblad fick möjligheten med huvudet, men målvakten hann precis före. Två minuter senare stormade vi fram i ett snabbt vänsteranfall genom Simon Helg. Bollen nådde tillslut Linus Tornblad som från sin position en bit utanför straffområdet sköt en bit utanför den högra stolpen.I den 52:a minuten var vi på väg mot en mycket fin genombrytning till vänster, då Jonathan Asp bara skulle lätta ut bollen till en framrusande Emil Bellander, men han fick inte chansen eftersom Emil Wahlström vräkte omkull Asp bakifrån. Att vi inte ens fick frispark i situationen är naturligtvis helt horribelt! Det skulle naturligtvis också ha varit ett gult kort för stoppandet av vår omställningsmöjlighet, vilket i sin tur inneburit rött kort till Wahlström.Eftersom Kristoffer Karlsson inte blåste för vår solklara frispark kunde Häcken kontraslå och fick frispark när Jens Jakobsson rev ned Alexander Farnerud. I samband med den situationen fick Björn Westerblad gult kort när domaren var på väg att tappa matchen.Häcken fick press på oss efter detta och i den 55:e minuten gick vi bort oss i straffområdet. Trots att vi bara hade två spelare att bevaka framför mål släppte vi Alexander Farnerud helt ren. Jens Jakobsson insåg det stora hotet när en boll spelades in från höger och försökte avvärja, men stötte mycket olyckligt bollen i eget mål. Gustav Jansson var på bollen men inte tillräckligt mycket för att kunna styra den utanför målramen.Det känns naturligtvis vedervärdigt att vi fick det skitmålet emot oss, vilket också föll i sviterna efter det horribla domslut som vi fick emot oss!Dessvärre kändes det också som att luften gick ur våra spelare. Innan det uteblivna domslutet och målet kändes det som vi var på gång.I den 62:a minuten räddade Gustav Jansson bra på Mohamed Abubakaris skott inne i straffområdet och Gurra fick också bort returen framför Alhassan Kamara med hjälp av Jonathan Asp. På den efterföljande hörnan fick en helt obevakad Abubakari ett nytt jätteläge men nickade över.I den 64:e minuten lurade Linus Tornblad skjortan av Jasmin Sudic när han var på väg igenom till höger, men Sidic lät sig inte förnedras utan sparkade ner Linus mycket brutalt och fick givetvis rött kort direkt.Naturligtvis ingav utvisningen ett stort hopp med en halvtimme kvar att spela. Vi började också etablera tryck mot Häckenmålet och fick en hörna i den 69:e minuten. Vi behöll bollen i andravågen men slarvade bort den tredjevågen efter ett förödande beslut av Björn Westerblad som blev av med bollen mitt på Häckens planhalva. Vi hade dock en hel del spelare på väg hem, men alla lade dessvärre inte benen på ryggen. Johan Ramhorn var väldigt nära att bryta men Alhassan Kamara lyckades få loss bollen och komma till avslut i straffområdet. Gustav Jansson svarade för en jätteräddning, men eftersom vi helt tappade bort Nasiru Mohammed , kunde denne klippa in returen.Målet var en riktig käftsmäll, när det kändes som vi var på väg fram mot en kvittering och kanske till och med kunde vända matchen. Tankarna flög i väg till det traumat som skedde på samma plats från 2008 och att vi någon gång skulle få igen retroaktivt för detta, men det fick vi inte denna gång heller!I den 71:a minuten revanscherade sig Jon Birkfeldt för målet, med en mycket fin brytning när Nasiru Mohammed var på väg igenom.Vi hade en del längre anfall under återstoden av matchen, men var alldeles för obeslutsamma, pillade runt bollen och försökte med för svåra genombrott med centrala instick mot ett väl samlat hemmalag.I den 76:e minuten lät vi dock bollen rulla och Björn Westerblad lade ut till höger där Jon Birkfeldt fick ett utmärkt läge till höger i straffområdet men fick dessvärre en felträff och sköt utanför den högra stolpen.I den 89:e minuten fick inbytte Samuel Holm ett fint läge att vinkla in bollen från sin position strax utanför straffområdet till vänster, men fick tyvärr bara iväg ett lamt skott mitt på målvakten. Två minuter senare sköt Holm ett bättre skott, men Peter Abrahamsson kunde ändå rädda relativt enkelt.Efter den dåliga starten fick vi ju möjligheten efter kvitteringen, men vi hade några avgörande moment emot oss i den andra halvleken och besatte därefter inte förmågan att utnyttja den extra möjlighet vi fick i och med utvisningen. Häcken känns som ett lag som kan vara med och slåss om medaljerna. För att besegra ett sådant lag behöver misstagen minimeras och man behöver också ha marginalerna på sin sida. Eftersom vi gjorde lite för många misstag och inte hade marginalerna med oss så räckte det dessvärre inte.Det är givetvis oerhört tungt att vi inte längre finns med i Svenska Cupen. En match återstår men eftersom den saknar betydelse blir matchen hemma mot BKV Norrtälje nästa söndag av karaktären träningsmatch.Med lite distans till sortin, så kommer ändå dessa två matchen på bortaplan mot allsvenskt motstånd vara nyttigt för vårt unga lag inför Superettan . Matchning mot tufft motstånd behövs för att inse vad som krävs för att lyfta prestationerna.Gustav Jansson kan inte lastas för de insläppta målen, utan han var bra ute och avvärjde flera gånger.Vi hade, främst inledningsvis, problem att få fatt i Alexander Farnerud, som fick för fritt utrymme i spelyta 2 mellan vår backlinje och vårt mittfält. Rättvänd kunde han lägga fram bollar på de kvicka spelarna Alhassan Kamara och Nasiru Mohammed.Vår backlinje ställdes därmed på svåra prov, men stod efterhand bättre pall och kunde avvärja hemmalagets attacker. Johan Ramhorn var den som växte mest och avvärjde med flera fina brytningar. Jon Birkfeldt och Alberto Catenacci hade lite svårt att hitta positionerna inledningsvis, men kom sedan mer till sin rätt och stred väl. Jonathan Asp blev också ansatt, men kunde också hitta fram tillsammans med Simon Helg på vänsterkanten. I år ser vi också ut att kunna nyttja det faktum att Asp är i stort sett lika bra med båda fötterna och det var ju med högerfoten som Jonathan assisterade fint till målet.På innermittfältet stred Björn Westerblad och Jens Jakobsson väl, men mot svårt motstånd måste kvaliteten i bollbehandlingen vara ännu högre för att lyckas. Jens trampade också lite för mycket på bollen i slutet då vi behövde ha fart på rullet för att nyttja det faktum att vi var en man mer på banan.På högersidan tycker jag att Simon Marklund hade ett lite bättre positionsspel och tajmade aktionerna bättre än mot Örebro. Till vänster fick inte Simon Helg samma utrymme som mot ÖSK och vi synkade heller inte riktigt bra med inlägg och löpningar inne i straffområdet, men Helg tog jobbet.På topp var Linus Tornblad fortsatt mycket aktiv och när Emil Bellander får spela ihop sig mer med övriga spelare kommer samspelet bli bättre, men det är också en styrka att kliva fram och göra mål på sin enda riktiga chans.Marijan Cosic fick en knapp halvtimmes spel i sitt inhopp på högersidan och såg pigg ut i offensiv riktning. Hampus Holmgren och Samuel Holm hoppade också in i slutskedet.Nu får vi bryta ihop och försöka slicka såren för att komma tillbaka inför den fortsatta uppladdningen inför Superettan. Men först får vi se om vi får någon vettig information om vår förenings allmänna tillstånd på årsmötet på måndag!1–0 ( 5) Alhassan Kamara (Alexander Farnerud)1–1 (41) Emil Bellander (Jonathan Asp)2–1 (55) Självmål (Jens Jakobsson)3–1 (70) Nasiru MohammedUtvisning BKH: Jasmin Sudic (64)Varningar ÅFF: Alberto Catenacci, Johan Ramhorn, Björn Westerblad, Jens JakobssonDomare: Kristoffer Karlsson, Höganäs.Publik: ?Gustav Jansson –Jon Birkfeldt (ut 80), Alberto Catenacci, Johan Ramhorn (VB 83), Jonathan Asp (ut 83) –Simon Marklund (ut 66), Björn Westerblad, Jens Jakobsson, Simon Helg –Emil Bellander, Linus Tornblad.Marijan Cosic (in 66 HM), Hampus Holmgren (in 80 HB), Samuel Holm (in 83 F).Gustaf Halvardsson, Lucas Öhrn, Adrian Petersson, Fredrik Alm.