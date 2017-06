En kyss av sommar, nostagi, guld, silver och aska...

Luften andades fotboll och nostalgi. Som den ofta och nästan alltid gör i just Åtvidaberg.På Kopparvallen vankades födelsedagskalas och Superettan fotboll mellan ÅFF- Östers IF.Socknas absoluta stolthet ÅFF firade den här lördagen sina första 110 år. Och denna högst levande jubilar förärades denna dag av återbesök från hjältar som en gång förtrollade skådeplatsen Kopparvallen och satte Åtvidaberg och främst Åtvidabergs FF som en förevigad hållplats och riktpunkt för Sverige och Svensk fotboll Här ligger människor begravda som varit med Åtvidabergs FF sedan resans begynnelse. Människor som andades, kände och fick uppleva en tidsepok där Sockna, med och tack vare Åtvidabergs FF, var mäktigare, pampigare och större än Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Helsingborg , Örebro och alla andra samlade storheter inom Svensk fotboll.som på så nära håll från Sockenvägen fick uppleva denna oförglömliga tid. Som till morgonkaffet fick läsa om SM-gulden, Cup- gulden, mötena med Chelsea, Bayern Munchen och Barcelona i Östgöta Correspondenten hemma vid köksbordet. Morfar som jobbade på Facit under hela sitt liv. Tänker på snacket som måste florerat där, profilerna som under perioder blev hans arbetskamrater. Och mormor inne på Föreningsbanken i Åtvid under denna era. Hur mycket måste det inte pratats fotboll där mellan valutaväxlingar, räntor, bolån och sedeluttag. Och inne på Domus, Sandelius Konditori, mellan grannarna på Jägmästarebacken, valkaregatan och Adelsnäsvägen, på syjuntor, skolgårdar, jaktstämmor och bolagssammanträden.Misstänker att ÅFF tog en stor plats även utanför fotbollsplanerna kring denna tidsanda.Under 40-talet kvalade vi om en allsvensk plats och lyckades även avancera ända fram till finalen i Svenska cupen. I inledningen av 50-talet så tog vi första steget någonsin upp i allsvenskan.Men det var först mot mitten av 60-talet som det började mullra riktigt ordentligt kring ett ÅFF som på allvar rustade för att så småningom ta över kommandot inom den Svenska fotbollen.1978 års makalösa upphämtning från ett till synes hopplöst scenario där vi med tre omgångar kvar hade fem poäng upp till säker mark. Vi vann alla de tre kvarstående matcherna trots den kolossala pressen som låg på oss. Ett stycke mirakel signerat ÅFF som fick laget att stanna i allsvenskan.Åren närmast därpå var vi konstant ruskigt nederlagstippade inför varje ny seriestart, men lyckades lik förbannat dra ner brallorna på alla överraskade experter och motståndare och stanna kvar i det allsvenska rampljuset, ända fram till 1982 då himlen föll ner och solen försvann och fotbollen visade prov på en smärtsam grymhet.Ett annat oförglömligt minne härstammar från 1995 då vi återigen tog raketen tillbaka till elitfotbollens näst högsta division. Med bland annat de egna produkterna och supertalangerna Thomas Olsson och Kristian Bergström i laget. En välbehövlig framgång efter raset ut ur allsvenskan 1982, klubbhusbranden, det ekonomiska förfallet och vistelsen ända nere i division 3.En fantastisk milstolpe då känslorna okontrollerat löpte amok.Och sen år 2001. Nydegraderade ut ur Superettans premiärår. Vi tappade massvis med spelare efter uttåget. I den tredje omgången i division 2 förlorade vi hemma mot Linköpings FF med 1-4. Under säsongen värvade vi av en slump Imad Shhadeh och resan vi gjorde under hösten var rena lyxkryssningen med en avslutning på åtta raka segrar och ett nytt fixat abonnemang med elitfotboll och Superettan.2005 blev det Cupfinal mot Djurgården. 2006 morsade vi på Europa igen efter att ha slagit ut Norska Brann i UEFA - cup kvalet.2009 avancerade vi till allsvenskan igen efter 27 års saknad. 2011 bokade vi om samma drömresa och slutade därefter på en åttonde plats i allsvenskan tre år på raken.Och det allra färskaste hjältedådet inträffade under fjolåret då vi inför seriestarten klubbades som en solklar nedflyttningskandidat. Men firma Hansen/Thomson spände musklerna, rörde om i grytan och mixade fram ett lag som förhållandevis ofta bjöd på en ruskigt attraktiv och offensivt vägvinnande fotboll och slutade på en tjusig sjätteplats när november anlände och signalerade att det var över.Mycket vill ha mer.Superettans omgång nummer 13. Dagens Åtvidabergs FF klädda i en urläcker blåvit retro mundering mot ett Öster klätt i sedvanlig rödblå klänni... matchdräkt. Äntligen lite härlig publikinramning med över 3700 på läktarna.Gratis smakar.Pigg inledning. Öster ruskigt nära tidigt ledningsmål, ÅFF bollskickliga och halvnära.Då bland alla närvarande hjältar så träder hjälten från gamla Ullevi och GAIS matchen Samuel Holm in i ett ännu smetigare rampljus. Rött kort i minut 31 och ännu en match i numerärt underläge.Så mentalt asjobbigt.Precis som typ Östers ledningsmål som var riktigt snyggt uppbyggt och avslutades riktigt delikat lagom till halvtidsvilan.En blek halvljummen och avslagen lättbira i ösregn.Och drömmar om trepoängare som än en gång det här halvåret haltade fram på kryckor.Får å försöka summera känslorna i paus.En man mindre, 0-1 underläge och hungriga höknäbbar underifrån som vädrar och aldrig slutar jaga.Då kämpade, svettades och slogs ÅFF för heder och poäng. Med bollen och en uppgående och gryende kompetens och begåvning som vapen tog man tag i taktpinnen och spelet på den mark som ägs av oss och ingen annan.Vi kom närmare och kröp ännu närmare medan Östers Daniel Johannesson kunde stuckit hål på varenda ballong kring det festprydda Kopparvallen.En livsfarlig jumbo i mina ögon. Dessutom dopade inför helgens kamp med en blytung seger med sig hem ända från Skåne, Vångavallen och Trelleborg . Som ett skri från ödemarken i sista stund.För svagheter finns där. Annars ligger man inte sist med bara 8 inspelade poäng.Vi behöver segrar och vi behöver poäng.Men nubbe och fest blir det. Firande så länge det går. Långt bortom dagsljusets sena farväl.Och skulle baksmällan bli långlivad så hoppas jag ÅFF fixar fram ett botemedel på söndag eftermiddag.....