En poäng mot Falkenberg

Lucas Öhrn och Fredrik Holster fick chansen från start på mittfältet och Hampus Holmgren fick förtroende som högerback.Första målchansen skapade vi i den fjärde minuten. Gustav Jansson spelade upp bollen som hamnade hos Emil Bellander. Bellander tog sig in i straffområdet och avslutade strax över.Två minuter senare tog gästerna ledningen. Amin Nazari spelade ut bollen på vänstersidan till Mahmut Özen som slog ett lågt inlägg. Johan Ramhorn tappade ballansen när han skulle rensa bollen. Bollen hamnade istället hos Nazari som från nära håll tryckte in ledningsmålet för Falkenberg.Efter målet tappade vi fokus och Falkenberg tog över taktpinnen. I den åttonde minuten var gästerna mycket nära att ledningen i matchen när Viktor Götesson kom helt fri med Jansson som svarade för en svettig räddning.I den 15:e minuten skapade gästerna nästa möjlighet när Erik Persson kom fri med Jansson som återigen gjorde en fin räddning.Tre minuter senare var vi nära att kvittera. Fredrik Holster slog en frispark som Falkenbergs försvaret nickade undan. Bollen hamnade hos Jonthan Asp som fick på ett bra distansskott. Ett skott som tvingade Hampus Nilsson i bortamålet till en kvalificerad räddning.Minuten senare vann Emil Bellander bollen högt upp på offensiv planhalva. Holster spelade fram Simon Marklund som avslutade med ett lurigt skott, men Nilsson räddade med vissa bekymmer.I den 22:a minuten hittade Asp fram till Marklund som provade lyckan från distans, men den här gången seglade bollen högt över målet.I mitten av den första halvleken tog vi över matchen och i den 33:e minuten kom kvitteringen. Emil Bellander fick på ett tungt distansskott. Nilsson i målet räddade men släppte en retur som Simon Marklund via ribban dundrade in i mål.Den andra halvleken bjöd på en del tekniska misstag och få klara målchanser. I den 90:e minuten fick inhopparen Linus Tornblad på ett bra pressat skott, men Nilsson i målet räddade.På stopptid fick Bellander chanser att avgöra matchen, men hans skott tog på en försvarare och smet strax utanför.Matchen slutade 1-1. I nästa omgång väntar Norrby på bortaplan.