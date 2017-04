Förlust i premiären

Hemmalaget var det bättre laget och redan i den åttonde minuter var man nära att ta ledningen. Efter en bra slagen hörna klackade Tyler Lissette men Gustav Jansson gjorde en bra räddning.I den 20:e minuten tappade vi bollen på offensiv planhalva och hemmalaget ställde om. Ryan Finley drog upp anfallet och spelade fram Petar Petrovic som placerade bollen mellan benen på Gustav Jansson.I den 33:e minuten skapade vi vår första möjlighet i matchen. Marijan Cosic spelade bollen till Björn Westerblad som sköt över. Fyra minuter senare var vi nära en kvittering. Linus Tornblad tog sig igenom på högersidan och spelade in bollen till Emil Bellander som från en meter sköt i undersidan av ribban. Bollen studsade ut till Westerblad som avslutade med hemmamålvakten gjorde en omöjligt räddning.I den 41:a minuten fick vi nästa möjlighet. Efter en hörna lyfte Björn Westerblad bollen i straffområdet. Bellander skarvade ner bollen till Jon Birkfeldt som kom helt fri, men målvakten gjorde på nytt en bra räddning.Två minuter senare fick hemmalaget en straff och Per Cederqvist ökade på till 2-0. Några fler mål blev det inte i den första halvleken.I den andra halvleken försökte vi lyfta fram våra positioner men utan större lycka. Vårt passningsspel var under all kritik under hela matchen vilket gjorde att hemmalaget kunde enkeltvinna bollar och skapa målchanser.Tio minuter in i den andra halvleken var hemmalaget mycket nära att öka på till 3-0. Oscar Johansson klackade fram bollen till Finley som fick på ett bra skott, men Jansson svarade för en fin räddning. I anfallet efter fick Jansson agera på nytt. Simon Nilsson slog ett bra inlägg från högersidan och Cederqvist fick på ett bra nick, men Jansson räddade.I den 59:e minuten skapade hemmalaget nästa möjlighet. Cederqvist jobbade fram bollen till Finley som sköt på Jonathan Asp, bollen gick ut till Johansson som avslutade utanför.I den 67:e minuten kunde inte ens Jansson stå emot. Petrovic slog en hörna som Cederqvist nickade in.Efter det var vi ett slaget lag. I den 76:e minuten fastställde Petrovic slutresultatet i matchen.I nästa omgång spelar vi på hemmaplan mot IK Frej