Holm räddade en poäng mot ÖSK

Den första halvleken bjöd på underhållande spel från båda lagen. Första möjlighet skapade vi i den fjärde minuten när Simon Helg slog ett inlägg och Emil Bellander nickade utanför.Tre minuter senare var vi illa ute. Efter ett inlägg lyckades vi inte rensa undan bollen och Ferhad Ayaz fick på ett skott som smet strax utanför.I den 14:e minuten var hemmalaget nära att ta ledningen. En lång boll från målvakten nådde fram till Victor Sköld som utnyttjade dålig kommunikation i vårt försvarslinje. Skölds avslut gick dessbättre utanför.Tre minuter senare tappade Örebro bollen och vi ställde om. Linus Tornblad utmanade och tog sig in i straffområdet. Tornblad valde sedan att passa bollen in i mitten där Emil Bellander störtade fram men hann inte ända fram. Kanske borde Tornblad avslutat själv i det här läget.I den 33.e minuten var vi ytterst nära att ta ledningen. Björn Westerblad slog en hörna mot främre stolpen. Jens Jakobsson nickskarvade bollen mot bortre stolpen där Johan Ramhorn var så nära att ge oss ledningen.Tre minuter senare anföll vi på vänstersidan där Jonathan Asp slog ett bra inlägg mot Bellander som nickade strax över.Med fem minuter kvar av den första halvleken fick Nahir Besara ett bra läge men sköt utanför. På stopptid i den första halvleken fick hemmalaget en ytterst tveksamt dömt straff. Besara var hur säker som helst från elva meter och hemmalaget gick till pausvilan i ledning.Första möjlighet i den andra halvleken skapade hemmalaget när Ayaz var på väg igenom men Gustav Jansson kom ut på ett bra sätt och avvärjde farligheten. Strax efter testade Björn Westerblad ett distansskott som hemmamålvakten räddade.I den 57:e minuten fick Besara nästa möjlighet men hans avslut räddade Jansson på nytt. Fem minuter senare spelade Tornblad in bollen som nådde fram till Westerblad som avslutade men en skottet täcktes av Nordin Gerzic Efter det fortsatte vi att jaga en kvittering. I den 72:a minuten slog Helg ett inlägg. Efter en slarvig rensning hamnade bollen hos inhopparen Marijan Cosic som sköt men Oscar Jansson i målet svarade för en fin räddning.I den 82:e minuten byttes Samuel Holm in och det var han som i den 90:e minuten nickade in kvitteringen. Tornblad slog ett inlägg och Holm vann höjdduellen mot två hemmaspelare och överlistade Jansson i målet.I nästa omgång möter vi Häcken på bortaplan. Häcken besegrade Norrtälje med 4-0 i den första omgången.