Kryss mot Syrianska

Vi fick en smakstart hemma mot Syrianska efter mål av Johan Ramhorn, men gästerna vände på steken redan i matchinledningen. Efter en totalt sett svag första halvlek tog vi tag i taktpinnen i den andra akten. Emil Bellander kvitterade och vi hade även goda chanser att vända matchen, men vi fick alltså nöja oss med 2–2.

Vi ställde upp med samma startelva som startade den andra halvleken senast mot Nyköping, med undantaget att Samuel Holm klev ned till höger på mittfältet och Simon Alexandersson tog Holms plats på topp. Simon Marklund började därmed på bänken.Vi fick en riktig smakstart på matchen med mål efter hörna efter drygt en minuts spel. Björn Westerblad slog en kort hörna från vänster till Simon Helg, som spelade tillbaka till Björn som löpte in bakom Helg strax utanför straffområdet och måttade en känsligt slagen boll mot den bortre stolpen. En SFC-spelare var på bollen men förlängde den bra till Johan Ramhorn som helt ren kunde nicka in ledningsmålet.Tyvärr dröjde det bara fem minuter innan det var kvitterat. Efter en frispark fick Johan Ramhorn bollen på handen i vårt straffområde. Domaren Granit Maqedonci från Helsingborg pekade därmed på straffpunkten. Vår forne Mattias Mete stegade fram och satte straffen längs marken till vänster. Gurra gick åt rätt håll men fick inte tillräcklig fart för att kunna rädda.Två minuter senare fick Simon Helg ett gyllene läge att åter ge oss ledningen, men med en knallhård volley från vänster träffade han tyvärr mitt på målvakten Hampus Elgan.I den 10:e minuten var det istället SFC som tog ledningen. Efter inlägg från vänster av Victor Wernersson kunde en helt sopren Mattias Genc skicka in 1–2 med en bredsidesvolley över Gustav Jansson från nära håll.Fyra minuter senare snodde Linus Tornblad bollen av en bortaspelare, men förstatouchen blev för svag och Linus fick därmed en dålig vinkel för avslutet och målvakten kunde rädda.Vi uppträdde sedan svagt resten av halvleken, förutom några minuter i slutskedet då vi kom tillbaka någorlunda.Kanske var det smakstarten som störde oss? En falsk trygghet att det bara skulle rulla på, men det gjorde det alltså inte. Vi hade stora problem på vår högerkant, men även centralt. Vi var alldeles för passiva överlag och uppträdde inte alls så aggressivt som vi vill. Detta faktum gjorde att vi hade väldigt svårt att hantera SFCs tre centrala spelare Mattias Genc, Paul Torres och Sucess Nwosu. Trion fick därmed gott om tid att operera rättvända och eftersom vi också låg för långt ifrån Mattias Mete så kändes gästerna vassare än de egentligen ska kunna vara mot oss.I offensiven hade vi viss framgång på vänstersidan genom Jonathan Asp och Simon Helg. Vi skapade också några hörnor från det hållet. Förutom vid vårt tidiga mål var vi dock inte tillräckligt heta inne i straffområdet utan bortalaget var först på bollarna.I den andra halvleken kom vi ut som ett helt annat lag, även om vi bara gjorde två byten. Hampus Holmgren kom in som högerback istället för Jon Birkfeldt och provspelare Pekka Lagerblom kom in istället för Jens Jakobsson. Simon Alexandersson hade utgått redan i den 37:e minuten till förmån för Emil Bellander Våra spelare visade upp en helt annan aggressivitet och löpvilja i den andra akten. Tempot höjdes därmed och vi kunde storma fram i flera fina anfall. Vi utnyttjade också planens bredd mycket bättre än i den första halvleken, när vi höjde passningskvaliteten.Linus Tornblad gjorde ett vackert mål direkt (efter fint inlägg från höger av Hampus Holmgren), men det dömdes tyvärr bort för offside. Simon Helg oroade också i straffområdet kort senare men fick inte träff och möjligheten avvärjdes.Efter en högerhörna i den 52:a minuten oroade vi framför bortamålet, men till sist sköt Jonathan Asp strax över.Efter timmen spelad fick vi tryck på nytt. Pekka Lagerblom sköt utanför den högra stolpen i bra läge strax utanför straffområdet. Kort senare fick nyss inbytte Marijan Cosic ett jätteläge i straffområdet, men en försvarare täckte undan till hörna i sista stund. På den efterföljande högerhörnan var Alberto Catenacci nära att peta in bollen men fick inte tillräcklig träff och bortalaget kunde reda ut situationen efter viss turbulens.Kvitteringen kom till slut i den 70:e minuten. Efter en rejäl tabbe från bortalagets Filip Korkes (mycket svag hemåtpassning) bjöds en påpasslig Emil Bellander på ett friläge från vänster. Emil var väldigt kylig när han elegant lyfte in bollen över målvakten och in i det bortre hörnet.Vi genomförde flera byten då Fredrik Alm bytte av Linus Tornblad på topp i den 71:a minuten. Simon Marklund kom in till vänster på mittfältet istället för Simon Helg och Lucas Öhrn tog hand om vänsterbacksplatsen istället för Jonathan Asp i den 81:a minuten.I den 82:a minuten var inbytte Marklund mycket nära att nicka in ledningsbollen, men Emil Bellander störde nog lite och nicken smet precis utanför den högra stolpen. Fredrik Alm slog det fina inlägget från höger.Två minuter senare var det mycket nära igen. Hampus Holmgren slog ett fint inlägg från höger och Emil Bellander tvingade målvakten till en bra räddning nästan uppe i det vänstra krysset.Syrianska som inte skapade mycket i den andra akten, kom ändå till ett par avslut i slutet av matchen, men Gustav Jansson räddade enkelt Wisdom Fernandos skott, medan Gurra fick sträcka ut mer när Mattias Mete avslutade i den 88:e minuten.Vi såg dock ut att göra segermålet i den 92:a minuten. Hampus Holmgren slog ett fint inlägg från höger som en helt sopren Emil Bellander bara skulle knoppa in vid den bortre stolpen. Nicken var inget större fel på då Emil fick ned bollen fint mot den bortre stolpen. Det var istället Hampus Elgans enhandsräddning (jätteräddning) som var det stora felet.Efter en inte allt för munter känsla efter den första halvleken var det betydligt mer uppåt efter den andra akten. Det var förstås surt att vi inte vann, men vi får hoppas segermålen istället kommer nu när allvaret börjar i Svenska Cupen.Inför premiären borta mot Örebro SK nästa lördag är naturligtvis Gustav Jansson given i målet. En straff och ett avslut från nära håll är naturligtvis inget man kan lasta en målvakt för, även om det andra inte såg otagbart ut. I övrigt såg det rätt stabilt ut och Gurra hittade också rätt i passningsspelet.I backlinjen känns det som Alberto Catenacci och Johan Ramhorn ligger närmast att bild mittlås. De har spelat tre halvlekar tillsammans. Mattias Mete fick väl fria tyglar under den första halvleken, men i den andra halvleken när inte SFC tilläts storma fram centralt på samma sätt som i den första akten hade våra spelare bättre koll på vår forne spelare.Alberto Catenacci tappade helt bort Mattias Genc vid det andra målet men har växt enormt mycket på ett år och agerade lugnt och tryggt i den andra akten. Johan Ramhorn har också snabbt acklimatiserat sig i vår klubb och agerade med stor pondus i den andra akten och gjorde sitt första mål i vår tröja på samma ställe av Kopparvallen som när han gjorde mål mot oss i fjol (då i GAIS ).På högerbacksplatsen ser Hampus Holmgren ut att ligga närmare Jon Birkfeldt för tillfället, men det kan förstås förändras i den stimulerande konkurrensen. Jon hade dock den otacksamma rollen att spela högerback under vår svaga första halvlek, och han fick dålig hjälp av Samuel Holm. Hampus Holmgren hade förstås lättare i medgång i den andra akten, men bidrog också själv till det genom att komma fram till höger med inlägg flera gånger.På vänsterbacksplatsen är ju Jonathan Asp vår ende naturlige spelare. Efter lång frånvaro från matchspel tog Asp ytterligare ett kliv i rätt riktning i denna match jämfört med senast. Jonathan har börjat hitta ett bra samspel med Simon Helg. Även om det inte gav poäng i denna match, så var det ändå genom Helg det mesta kretsade i den första halvleken och Asp fixade fram hörnan som vi gjorde mål på. Även i den andra halvleken var Helg nyttig och slog fram passningen innan bortalagets fadäs när vi kvitterade.Med Jesper Holsters mycket tråkiga ledbandsskada i ett knä som ser ut att hålla honom borta från spel i 6–8 veckor, minskar naturligtvis alternativen på mitten. Björn Westerblad och Jens Jakobsson står därmed som rätt givna i det centrala blocket. De kan dock inte klara det själva. Mot SFC såg vi hur sårbara vi kan bli om vi inte agerar som ett lag mot en motståndare som har många centrala spelare. Vi måste våga gå upp i press med aggressivitet, samtidigt som yttermittfältare och forwards också måste bidra med hårt defensivt arbete. På det planet tog samtliga ett bättre ansvar i den andra akten.Både Björn Westerblad och Jens Jakobsson hade bland annat på grund av ovanstående anledning svårt att övertyga i den första halvleken. Jens trampade också lite för mycket på bollen i den första halvleken trots att det fanns spelalternativ. Björn spelade även i den roligare andra halvleken och fick då möjlighet att bli betydligt mer delaktig i spelet.I den andra halvleken fick vi alltså se provspelaren Pekka Lagerholm. Finländaren har gott om rutin efter många år i Tyskland. 12 landskamper finns på meritlistan och ett ligaguld med Werder Bremen från 2004. 34-åringen kommer närmast från amerikanska Jacksonville Armada. Om det nu blir någon övergång till vår klubb återstår att se, men han visade i varje fall prov på att vara en rejäl spelare och försökte driva på med sin erfarenhet.På högerkanten har vi många alternativ, men Marijan Cosic känns hetast i dagsläget. Cosic spelade upp sig rejält under den första halvleken mot Nyköping och gjorde ett fint mål. 20-åringen gjorde nu också ett piggt inhopp, med energi men också med kvalitet. Å andra sidan var också Simon Marklund en pigg injektion när han kom in på vänsterkanten, men Cosic känns ändå lite före i dagsläget. Samuel Holm spelade upp sig betänkligt i den andra halvleken, men har fortfarande en hel del att jobba på i defensiven.På topp gjorde alltså Simon Alexandersson årsdebut, men efter en besvärlig halsfluss orkade han inte länge. Simon i slag är naturligtvis en stor tillgång och det är väl främst med Emil Bellander som han kamperar om en forwardsplats, även om Alexandersson har visat sig kunna agera väl som högermittfältare också.Emil Bellander fick alltså äran att göra sitt första mål i vår tröja, vilket givetvis är viktigt för en forward, men visst skulle han åtminstone gjort ett till. Emil var ändå på plats och skapade dessa lägen och visade också på styrka ute i fältet.Linus Tornblad är den forward som avviker mest från de övriga nämnda anfalsspelarna, med sin fart i löpningarna och känns därmed mer given så länge vi spelar med två forwards. Det blev inget mål denna gång, men han var en av få som stökade om för motståndarna i den första halvleken och var givetvis aktiv även i andra halvlek.Fredrik Alm gjorde också ett nytt ganska piggt inhopp på topp och får han bara vara skadefri kan han nog utvecklas fint under säsongen. Energin och framfusigheten finns där.Lucas Öhrn gjorde också ett helt okej inhopp som vänsterback.Efter två träningsmatcher, känns det som vi har fått en hel del positiva bilder att ta med oss och även några väckarklockor om hur det går om vi inte agerar som ett lag, tar jobbet och håller fokus. Nu när det blir allvar hoppas vi naturligtvis att samtliga tänder till, så vi får en fin resa in i svenska Cupen på Behrn Arena nästa lördag.1–0 ( 2) Johan Ramhorn (Björn Westerblad)1–1 ( 6, straff) Mattias Mete1–2 (10) Mattias Genc (Victor Wernersson)2–2 (70) Emil BellanderVarning ÅFF: Johan RamhornDomare: Granit Maqedonci, HelsingborgPublik: 211Gustav Jansson –Jon Birkfeldt (ut 46), Alberto Catenacci, Johan Ramhorn, Jonathan Asp (ut 81) –Samuel Holm (ut 59), Björn Westerblad, Jens Jakobsson (ut 46), Simon Helg (ut 75) –Linus Tornblad (ut 71), Simon Alexandersson (ut 37).Emil Bellander (in 37 F), Hampus Holmgren (in 46 HB), Pekka Lagerblom in (in 46 MM),Marijan Cosic (in 59 HM), Fredrik Alm (in 71 F), Simon Marklund, (in 75 F), Lucas Öhrn (in 81 VB).Gustaf Halvardsson