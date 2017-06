Mellan Old Point Bar och verkligheten...

Det finns bara en sak.



Som gäller.



Och behöver verkställas.



Omedelbart och redan i afton....

Namnet på hållplatsen vi i skimrande sommargrönska och omfamnade av högsommarvärme rullade in och anmälde vår ankomst till under majmånads allra sista lördag år tjugohundrasjutton.Borlänge, Domnarsvallen och Dalkurd var första tredjedelens slutstation.Det som förr var Domnarsvallen, grönklädda IK Brage och all svensk fotboll kring slutet av sjuttiotalet och inledningen av åttiotalet, var vad jag vill minnas alltid lika med bedrövelse och förluster.5-0 och 2-1 från i fjol fylldes på en 3-0 seger och ännu en tretaggad slickepott att slicka i sig för de Kurdiska Dalmasarna.Ännu en presskonferens med en Roar Hansen som i bästa GW Persson anda analyserar, vänder och vrider för att söka upp ledtrådar och spåra ljusglimtar i det mörker som skymmerÅtvidabergs FF, som vi väl inte bara inbillar oss är ljusår bättre än det vi hittills skådat, för nog är vi väl bättre än nuvarande tabellplacering.Nog är det väl så.Hålrummen efter de flydda stjärnorna och fjolårets megastora utropstecknen Eid, Maholli, Ahmed, Deemomram och intressanta Simon Alexandersson , försökte täckas igen och ersättas. Vilket visat sig vara svårare och tuffare än befarat. Även Måns Karlssons bästa stunder saknas.Det behövs mer än bara ett lager puder för att täcka igen dessa djupa hål som efterlämnades.Och att man personligen slutar upp att jämföra dagens spelare men någonting som har varit och aldrig kommer tillbaks. Så orättvist och så meningslöst.Men så förbannat svårt att låta bli att blicka bakåt mot nånting så vackert som vi bitvis fick uppleva i fjol.Och som man så gärna ville se fortsättningen på den här säsongen. Till att börja med...Roar och laget kämpar, försöker och ger allt, men har haft svårt att riktigt räcka till.####Någonting tungt släppte. Segermål på övertid efter att bitvis blivit tillbakapressade och rädda om den poäng vi hade. Så blev det plötsligt tre sköna bonuspoäng som ingen bryr sig om hur de kom till när vi väl är framme i november och sluttabellen monterats ihop, innan allt det becksvarta och iskalla återvänder.Segern uppe i Degerfors fick äntligen sommaren att anlända och knäppa upp de åtsittande knapparna och släppa loss sitt mumsiga jag, så vi till slut fick smaka, ta för oss och njuta av allt det gudomligt smakrika och vackra.Bortaseger mot Degerfors och en uppriktig skyldighet mot Kopparvallen med vänner att bärga hem årets första tretaggare mot ett vilt upp och ner guppade Trelleborg. Nyjäst självförtroende och adrenalin så hett att Bysjön steg några grader inför avspark. Segercigarren i kavajfickan höll på att självantända, Champagnen stod på kylning, det var dags för Roar och grabbarna att lämna över cyklop och snorklar från bottenträsket och dra på sig Ray Banen och fylla lungorna med frisk morgonluft.Likförbannat höll matchen mot Trelleborg bli ännu ett magplask. Ännu ett bålgetingsstick som stack hål på tillvaron när TFF tog ledningen och lattjade fin fotboll, medan det såg som om ÅFF glömt bort vad Kopparvallen står för och vem som äger rätten och bestämmer över denna anrika skådeplats.ÅFF ryckte upp sig, men oavsett om kvitteringen var välförtjänt eller inte, så var straffen vi tillskänktes definitivt en tavla skapad av domaren själv, vilket för andra matchen i rad betydde poäng på övertid.Men visst handlade tankarna inför mötet med TFF bara om en tvärsäker trea och årets första hemmaseger.####I dag torsdagen den första juni rullar Superettan och vårt Åtvidabergs FF in på den andra tredjedelen av färden mellan glömda städer, svärmorsdrömmar, industrilandskap och näckrosprydda insjöar.Brommapojkarna är serieledare och Olof Mellberg verkar ha spridit sin egen unika inställning till livet och fotbollen över hela föreningen.HIF och Olympia har blåst ut gravlyktornas spöklika vålnader och sakta börjat sin resa hemåt.Fjolårsraketen Dalkurds höga förväntningar tog sin tid för laget att klättra över, men nu verkar man växt in i sin nya kostym och redo att följa den röda mattan hela vägen fram mot uppstigningen.Värnamo har blivit Värnamo igen.Medan laget man trodde hade tusenåriga allsvenska livförsäkringar och ett nära samarbete med självaste Jesus, ramlade ur allsvenskan 2016. Nu är Gefle jumbo i Superettan.Denna första junidag väntas inte bara Varberg besöka Kopparvallen. I dag kommer också årets första hemmaseger och tre välbehövliga och livsnödvändiga poäng att införskaffas och låsas in.Att bara beställa hem en trepoängare lika lätt som man ringer hem en pizza eller tårta eller lika lätt som Mona Sahlin förskingrat vår Moder Svea på åtskilliga mängder pengar och ändå lyckats flina sig undan, lika lätt kommer det inte bli att besegra Varberg ikväll.Men.Fröken ur har äntligen fått på sig sin bikini, smultronen blommar, Magnus Eriksson toppar den allsvenska skytteligan, midsommar är snart här, semester några veckor därpå och så det där med Old Point Bar och Thåström.Vi befinner oss en härlig tid.En seger hemma på Kopparvallen ikväll blir som att hälla strössel på allt det härliga....