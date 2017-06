Oavgjort mot Öster

Den första halvleken var chansmässigt en jämn historia. Vi började matchen piggt och hade spelmässigt ett litet övertag, men skapade få klara målchanser.I den 9:e minuten skapade bortalaget matchen första chans. Efter en snabb slagen frispark kom David Johannesson fri med Gustav Jansson som räddade. På returen kom bollen till Lars Fuhre som från distans skickade bollen över målet.Fyra minuter senare var vi nära att ta ledningen. Emil Bellander svarade för en fin prestation när han tog sig runt på kanten. Bellander skickade in ett lågt inlägg mot Samuel Holm som stormade fram i straffområdet, men dessvärre nådde inte hela vägen fram.Samme Holm blev i den 31:a minuten utvisad. Holm tappade bollen på mittplan och i hopp om att vinna bollen tillbaka träffade han Sebastian Crona.Med en man mer tog bortalaget över matchen och i den 42:a minuten tog Östers IF ledningen. Ett snabbt uppspel gick via Fuhre fram till Johannesson som lobbade bollen över Jansson i målet.Vi in ledde även den andra halvleken bra, men trots stort bollinnehav hade vi svårt att skapa några klara målchanser.Det var en matchbild som passade Östers IF perfekt. Gästerna som var i ledning kunde koncentrera sig på försvarsspelet och satsa på snabba omställningar.Östers IF skapade några riktigt farliga lägen och närmast att utöka gästernas ledning var Johannesson som kom i bra läge framför mål men dennes styrning stack precis utanför vänstra stolpen.I den 74:e minuten fick vi en straff. Efter en hörna trycktes Jens Jakobsson undan framför målet och domaren pekade på straff. Simon Helg var sedan säkerheten själv när han rullade in kvitteringen.Sista kvarten av matchen bjöd inte på några klara målchanser och matchen slutade därmed 1-1.