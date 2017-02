Stabil seger mot Bissarna

Med klara 4–0 besegrades division I-laget Nyköpings BIS på Kopparvallen. Samtliga nyförvärv fick speltid och Linus Tornblad gjorde mål i debuten medan Jesper Holster tyvärr fick utgå tidigt efter skadekänningar i ett knä.

Efter en lite avvaktande första kvart där tempot inte riktigt infann sig, åkte dessvärre Jesper Holster på en knäskada och tvingades bryta matchen. Roar Hansen pratade om en översträckning i knäet efter matchen och vi får naturligtvis hoppas att det inte är något allvarligt.Efter att Jesper tvingades utgå blev vi satta under press efter en bortahörna, men när Björn Westerblad ersatte några minuter senare tog vi tag i taktpinnen ordentligt, ökade tempot och vaskade fram ett par halvlägen. Vi slarvade dock bort några möjligheter genom att gå offside, men i den 34:e minuten kunde vi ta ledningen.Björn Westerblad lade ut bollen till höger och Marijan Cosic tog sig fint fram i högerinnerposition och avlossade ett vackert skott upp i det främre krysset. Det var nästan lika snyggt som målet borta mot Halmstad i fjol.I den 40:e minuten skaffade sig Simon Marklund ett fint läge att öka på ledningen då han tog sig in i straffområdet till vänster, men med bortre delen av målet öppet så träffade han dessvärre rakt på målvakten Edvard Setterberg.I den andra halvleken fick vi en smakstart genom vårt 2–0-mål i den 52:a minuten. Samuel Holm slog en fin boll till vänster där Simon Helg stormade fram, in i straffområdet och trots snäv vinkel kunde han klippa in bollen. Målvakten var på bollen men kunde inte hindra den från att smita in invid den bortre stolpen.I den 58:e minuten frispelade Linus Tornblad fram till Samuel Holm, men tyvärr sköt Samuel utanför den vänstra stolpen helt ren med målvakten.Trean lät dock inte vänta på sig länge för efter ett snabbt anfall gjorde vi 3–0 i den 64:e minuten. Simon Helg tog sig fint fram på vänsterkanten och slog ett bra inspel, som Linus Tornblad säkert skarvade in nära mål med en bredsidesvolley.I den 78:e minuten var Linus mycket nära sitt andra mål, men med stor tur kunde målvakten rädda, när Linus sköt under Edvard Setterberg från nära håll men på något sätt lyckades ändå burväktaren freda sitt mål.Fyran föll istället i den 82:a minuten. Fredrik Alm spelade snett bakåt från höger och Björn Westerblad klippte in bollen via den vänstra stolproten.Även Fredrik Alm var nära att bli målskytt i slutskedet, men en utespelare täckte bollen över målet i sista stund.Även om vi inte briljerade spelmässigt, så gav denna match givetvis många fina besked både individuellt men också som lag. Det är inte svårt att konstatera att vi är mil före fjolåret vid samma tidpunkt. Det ska vi naturligtvis också vara med tanke på att vi har kvar stommen i laget och spelar på en fin konstgräsmatta (till skillnad från fjolårets slitna matta innan sommarens byte).Det som kanske imponerar mest är att vi ändå kunde hålla uppe spelet på en bra nivå hela matchen, för att vara första matchen för året. Visst hade vi sämre perioder med lite för mycket slarv i passningsspelet och lite för chansartat spel, men vi föll inte ned i några djupa svackor.I matcher där man byter många spelare brukar det annars vara svårt att hålla uppe kvaliteten. Vi bytte förvisso bara tre spelare i paus, men vi bytte också positioner på flera spelare och genomförde fyra byten i andra halvlek.Vi kommer ha en mycket ung backlinje i år och vi startade med följande spelare:Hampus Holmgren (21), Alberto Catenacci (18), Jon Birkfeldt (20) och Johan Ramhorn (20).Till den andra akten byttes Hampus Holmgren ut och Jonathan Asp gjorde comeback efter lång skadefrånvaro. Jon Birkfeldt flyttade då över till vänster och Johan Ramhorn tog plats som mittback bredvid Alberto Catenacci. I slutet kom Adrian Petersson in istället för Johan Ramhorn.Vår backlinje skötte sig bra och bjöd på väldigt lite. Enda gången som det egentligen blev farligt var när Carl Björk fick fritt nickläge framför mål i slutet på den första halvleken, men Gustav Jansson kunde enkelt rädda. Gurra hade för övrigt en lugn dag på jobbet.Det var kul att se våra unga spelare fortsätta visa upp kvaliteter och nyttigt för Jon Birkfeldt och Johan Ramhorn att skola in sig på olika positioner från början. Johan är som jag tidigare nämnt väldigt lik sin tvillingbror Sebastian till utseendet, men också spelmässigt. Hårdför och rejäl. Med mer speltid kommer han bli en stor tillgång precis som sin bror, som rehabbar sig tillbaka efter sin korsbandsskada.Naturligtvis kommer vår backlinje sättas på mycket svårare prov framöver, men det var ändå en bra start.På mittfältet utgick vi mer från en rak fyra där vi startade med:Marijan Cosic, Jens Jakobsson, Jesper Holster och Simon Helg.Tyvärr fick vi bara se Jesper Holster i en knapp kvart, men hel och frisk kommer han naturligtvis vara nyttig för oss. Björn Westerblad visade på gott spelhumör och energi när han kom in efter Jespers skada. Nu gjorde han dessutom mål för andra matchen i rad! Sitt första mål i vår tröja gjorde ju Björn i epilogen hemma mot sin förra klubb Ängelholm i fjol. Jens Jakobsson var också väldigt nyttig och aktiv.Det är givetvis väldigt bra att vi från början har en stark central motor som allt sedan kan snurra på plats runt, när vi ska bygga upp en stark lagmaskin denna säsong. Det var ju också glädjande att vi kunde behålla Simon Helg och han var riktigt på bettet, med bra fart i benen, vilja att spela i högt tempo samt ett mål och en assist förstås. Både Helg och Marijan Cosic klev också in centralt stundom, vilket blir mer naturligt i en 4–4–2-uppställning. Cosic visade också på bra energi och svarade för ett fint mål.I den andra halvleken skedde en del skiften på mittfältet, där vi fick se Simon Marklund och senare provspelaren Soo Yong-Yoon på högerkanten. Den 21-årige sydkoreanen tillhör Djurgården, men var i fjol utlånad till Assyriska . En fotskada förstörde dock större delen av säsongen och det blev bara ett inhopp i Superettan Samuel Holm avlöste Helg till vänster och Lucas Öhrn spelade centralt i slutet av matchen.Trots att vi skiftade en hel del under den andra akten så höll vi spelet väl uppe. Vi hade kanske inte samma trygghet i speluppbyggnaden, men det var roligt att se energin. För Soo Yong-Yoons vidkommande var det lite kort tid för att få en bra bild av honom och han blev också hårt åtgången av vår forne Pontus Nordenberg På topp började vi med Simon Marklund och Emil Bellander , vilket fungerade ganska väl. Emil är en stor stark spelare, men visade också prov på löpvilja. Emil behöver förstås mer tid för att komma in i vårt lag och vårt sätt att spel, vilket ändå skiljer sig en del mot hur Gefle spelar.Simon Marklund spelade alltså på olika positioner och det är bra att testa på forward- och högermittfältspositionen tidigt för vår stora talang, som bidrog med mycket energi.I den andra halvleken hade vi ett helt annat anfallspar i form av Linus Tornblad och Samuel Holm. Linus blev alltså målskytt direkt, vilket känns extra bra med tanke på att han är just en forwardsspelare. Linus visade direkt sin styrka i djupledsspelet, vilket kan bli en fin faktor i vårt omställningsspel och för att trasa upp motståndarnas försvar i allmänhet.Samuel Holm fick likt Simon Marklund prova på två olika positioner som forward och vänstermitt. Samuel är också en spelare som gärna går i djupled.Vi har också fyra spelare som inte var tillgängliga till denna match:Sebastian Ramhorn, Simon Alexandersson, Joakim Juhlin och Oliver Bohlin Westman.Vi har därmed mer att ta av när de åter blir speldugliga.Nu är det bara ytterligare en träningsmatch till, nästa lördag hemma på Kopparvallen mot Syrianska, innan allvaret börjar med match i Svenska Cupen borta mot Örebro lördagen den 18 februari.1–0 (34) Marijan Cosic (Björn Westerblad)2–0 (52) Simon Helg (Samuel Holm)3–0 (44) Linus Tornblad (Simon Helg)4–0 (82) Björn Westerblad (Fredrik Alm)Varningar ÅFF: inga.Domare: Andreas Johansson , Huskvarna.Publik: 243Gustav Jansson –Hampus Holmgren (ut 46), Alberto Catenacci, Jon Birkfeldt, Johan Ramhorn –Marijan Cosic (ut 46), Jens Jakobsson, Jesper Holster (ut 15), Simon Helg –Simon Marklund, Emil Bellander (ut 46).Björn Westerblad (in 17 MM).Gustav Jansson –Jon Birkfeldt, Alberto Catenacci, Johan Ramhorn (ut 81), Jonathan Asp (in 46) –Simon Marklund (ut 73), Björn Westerblad, Jens Jakobsson (ut 83), Simon Helg (ut 73) –Linus Tornblad (in 46), Samuel Holm (in 46, VM 73).Soo Yong-Yoon (in 73 HM), Fredrik Alm (in 73 F), Adrian Petersson (in 81 MB), Lucas Öhrn (in 83 MM).Gustaf Halvardsson