Storseger mot Norrtälje

Vi började matchen bäst och redan i den fjärde minuten skapade vi en halvchans. Samuel Holm slog en öppnande passning till Hampus Holmgren som från högersidan spelade in bollen till Emil Bellander . Bellander vände upp men avslutet gick utanför.Fyra minuter senare tog vi ledningen i matchen. Simon Helg slog en hörna som Norrtäljes målvakt missbedömde och bollen hamnade hos Jon Birkfeldt som slog in ledningsmålet i det öppna målet.Norrtälje kom till Kopparvallen med ambition att spela fotboll och inte bara lägga sig på försvar. Vårt defensiva spelet var bra under den första halvleken och bortalaget tilläts inte skapa några heta målchanser i början av den första halvleken.I den 12:e minuten var vi nära att öka på till 2-0 när Jonathan Asp träffade överliggaren efter en bra slagen frispark. Sex minuter senare kom 2-0. Efter en hörna kunde Samuel Holm spela fram Marijan Cosic som från nära håll överlistade målvakten.Vi var klart det bättre laget i den första halvleken och firman Cosic/Holm fortsatte att skapa oreda i Norrtäljes straffområdet. I den 22:a minuten spelade Cosic fram Holm som ur snäv vinkel avslutade över. Tre minuter senare lyfte Birkfeldt bollen som Emil Bellander skarvade ner till Holm. Holm avslutade men målvakten räddade. På returen höll sig Pekka Lagerblom fram och ökade på vår ledning till 3-0.I den 28:e minuten slog Helg en hörna mot botre stolpen när Johan Ramhorn var ytterst nära att göra 4-0 men bollen från Helg nådde inte fram till Ramhorn som kom lite försent. Strax därefter fick vi nästa möjlighet. Cosic spelade fram Holm som avslutade men i sista stund hann en försvarare täcka avslutet.Samuel Holm fick ännu ett läge i den 37:e minuten. Björn Westerblad slog ett bra inlägg som nådde fram till Holm. Holm fick på ett bra nick men Pontus Johansson i målet gjorde en fin räddning. Två minuter senare fick Holm nästa läge men det ville sig inte riktigt för Holm i den här matchen. Den här gången fick Holm på ett långt pressat skott men bollen smet strax utanför.Bortalaget skapade sin bästa chans på stopptid i den första halvleken när ett högerinlägg nådde fram till Mikael Mellberg som nickade i ribban.I den andra halvleken kontrollerade vi matchen och fortsatte att skapa chanser framåt och Holm fortsatte att missa chanser. I den 50:e minuten fick han ännu ett läge men hans avslut räddades av målvakten.I anfallet efter slog Asp ett inlägg. Holm värkte sig fram men instället för bollen träffade han målvakten. Johansson i målet blev ursinnig på Holm och matade slag och kastade bollen på Holm. Det hela resulterade i att Holm fick en varning och Johansson fick två gula kort och blev utvisad.I den 67:e minuten fick Holm sin sista chans att göra mål när han kom helt fri med målvakten Andreas Karlsson som räddades Holms avslut.Slutet av matchen påminde mer om en handboll än en fotbollsmatch. Vi hade stort bollinnehav och bortalaget var under större delen av den andra halvleken tillbakapressade.I den 71:a minuten lyfte Asp bollen mot Helg. Målvakten kom på mellanhand och Helg lobbade in bollen fram till 4-0. Tre minuter senare borde Bellander ha gjort 5-0. Cosic hittade inhoppare Linus Tornblad i djupen. Tornblad rundade målvakten och istället för att avsluta själv passade han bollen till Bellander som missade öppet mål.Med sju minuter kvar skapade vi nästa möjlighet. Asp spelade fram Cosic som avslutade men Karlsson i målet räddade till hörna. Simon Helg slog den efterföljande hörnan mot botre stolpen där inhopparen Adrian Petersson nickade fram bollen till Birkfeldt som gjorde sitt andra mål för dagen.I den 89:e minuten tog sig Tornblad fint runt på vänstersidan. Han spelade sedan bollen till Lucas Öhrn som träffade undersidan av ribban. På returen nickades sedan Helg men bollen räddades med handen av Filip Ärlebrandt. Straff och rött kort Ärlebrandt. Emil Bellander tog hand om straffen men prickade insidan av stolpen. Returen gick ut till Cosic som kunde fastställa slutresultatet i matchen.I och med förlusten mot BK Häcken förra helgen var den här segern betydelselös när det gäller Svenska Cupen. Vi slutade bakom Häcken och Örebro.