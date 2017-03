Tre mål av Bellander när Åtvidaberg besegrade IFK Norrköping

0 KOMMENTARER 175 VISNINGAR 0 KOMMENTARER175 VISNINGAR ALMER LJUTIKA

2017-03-20 23:31:01

ANNONS:

Fler artiklar om Åtvidaberg

Åtvidaberg

2017-03-20 23:31:01

Åtvidaberg

2017-03-16 11:44:44

Åtvidaberg

2017-03-14 12:12:00

Åtvidaberg

2017-03-06 21:14:49

Åtvidaberg

2017-03-05 21:45:56

Åtvidaberg

2017-02-26 01:18:39

Åtvidaberg

2017-02-25 19:54:11

Åtvidaberg

2017-02-19 01:36:06

Åtvidaberg

2017-02-18 23:48:42

Åtvidaberg

2017-02-13 18:54:51

ANNONS:

Vi började matchen bäst och i den sjätte minuten slog Alberto Catenacci en lång boll. Den hittade fram till Simon Helg som fri med målvakten sköt en bit utanför.Sex minuter senare skapade IFK Norrköping sin första chans i matchen men Gustav Jansson gjorde en fin räddning. Istället för 1-0 för hemmalaget ställde vi snabbt om. Emil Bellander kämpade till sig bollen och spelade ut den till vänster. Helg slog sedan en perfekt boll till Samuel Holm som avslutade från nära håll. Hemmamålvakten gjorde en kanon räddning men på returen kunde Emil Bellander slå in ledningsmålet.Två minuter senare skapade vi nästa möjlighet. Bellander fick bollen strax utanför straffområdet och testade lyckan men avslutet gick tätt utanför.IFK Norrköping hade svårt att få till något ordnat spel i den första halvleken men stack upp i några farliga anfall. I den 25:e minuten kom Ihab Naser i ett bra läge men Jansson räddade.I den 38:e minuten ökade vi på ledningen. Holm fick på ett kanon skott från distans. Bollen tog i undersidan av ribban och studsade ner på mållinjen. Bellander var sedan starkare i duellen med målvakten och nickade in sitt och laget andra mål för dagen.Hemmalaget började den andra halvleken piggast och i den 50:e minuten fick IFK Norrköping en straff. Trots att Jansson gick åt rätt håll kunde han inte rädda Eric Smith s välplacerade straffen.Minuten senare var hemmalaget nära att kvittera. Anton Hallstensson fick på ett bra distansskott men Jansson gjorde återigen en bra räddning. I den 58:e minuten ökade vi på vår ledning. Marijan Cosic och Samuel Holm kombinerade sig fram där den sist nämnde slog en fin passning till Cosic som från nära håll stötte in 3-1.I den 65:e minuten tog sig Helg runt på kanten och hittade fram till Bellander. Bellander avslutade och hemmamålvakten svarade för en taffligt ingripande när bollen smet under honom och via stolpen passerade in över mållinjen.Vi vaskade fram några bra chanser innan matchen var över men några fler mål blev det inte.Nytt år. Nya förväntningar. Och nya förutsättningar. Två måndagsmornar. Två fredagskvällar. Sen åker korken....Vi gjorde processen kort hemma mot division II-laget BKV Norrtälje. Redan innan halvtimmen var spelad hade vi en tremålsledning och till slut som segrare med hela 6–0.Efter en besvärlig start på Bravida Arena kvitterade Emil Bellander strax innan paus och gav oss hopp om avancemang i Svenska Cupen. I den andra halvleken gick dock hemmalaget Häcken fram till 3–1 och därmed är dessvärre cupäventyret över.Inte sedan Magnus Eriksson slog till med sitt jättemål i hemmaderbyt mot Norrköping 2012 har vi gjort ett sent mål som betytt något. Men nu slog Samuel Holm till i den 90:e minuten och räddade därmed en poäng i årspremiären av Svenska Cupen borta mot Örebro SK.