Tre viktiga poäng för Åtvidaberg

Dessvärre inleddes matchen med en skada på vår Pekka Lagerblom som i en närkamp landade helt fel och tvingades utgå med en axelskada.Redan i den fjärde matchminuten skapade vi första möjlighet när Marijan Casic kom i ett bra läge, men hans skott blockerades av en försvarare.Det var annars två nervösa lag som uppträdde på Kopparvallen under den första halvleken. Båda lagen hade svårt att skapa målchanser i inledningen av matchen. Varberg som kom till den här matchen med åtta insläppta mål på två matchen, valde att backa hem och bjöd inte på några gratis ytor.I den 20:e minuten skapade vi en bra möjlighet. Hampus Holmgren slog ett inlägg som Simon Helg nådde högst på. Bollen kom sedan till Cosic som ur bra läge sköt högt över.Två minuter senare var gästerna nära att ta ledningen. Efter slarv på egen planhalva kom Joakim Lidner ganska fri med Gustav Jansson som svarade för en fin räddning på Lidners avslut.I den 26:e minuten skapade bortalaget nästa möjlighet. Oliver Silverholt slog ett inlägg. Jon Birkfeldt och Hampus Holmgren gick på samma boll och missade att nicka under. Istället kom bollen till Karl Söderström som avslutade men Jansson räddade.Några fler chanser skapades inte i den första halvleken som slutade 0-0.Direkt i inledningen av den andra halvleken tog vi ledningen i matchen. Simon Helg slog ett bra inlägg från vänstersidan. Cosic avslutade och målvakten Joakim Wulff räddade. På returen slog Samuel Holm in 1-0 trodde alla, men målet blev bortdömd för offside.Dessvärre var domslutet helt fel då Holm var i linje med Anton Liljenbäck i motståndarlaget.Strax därefter var Emil Bellander nära att ge oss ledningen när han på Jens Jakobssons inlägg nickade bollen tätt utanför den vänstra stolpen.I den 57:e minuten skapade Varberg en farlighet när Elias Andersson testade skott från distans. Den här gången behövde inte Jansson ingripa då bollen smet utanför stolpen.I den 66:e minuten valde Roar Hansen att byta in Simon Marklund. Ett byte som skulle visa sig vara mycket lyckosamt. Tre minuter efter bytet tog sig Marklund runt på högersidan och slog ett lågt inlägg som nådde fram till Emil Bellander. Bellander vände upp och placerade bollen förbi en chanslös Wulff i målet.Fem minuter senare blev Bellander frispelad av Helg. Bellander kom fri med målvakten Wulff som räddade. På returen höll sig Marklund framme, men hans skott gick på en täckande försvarare.Med nio minuter kvar ökade vi på vår ledning. Holm hittade fram till Marklund som med ett distinkt skott överlistade målvakten.I den 90:e minuten reducerade Varberg. Lindner slog bollen in framför målet. Vi lyckades inte rensa undan den utan Gabriel Altemark-Vanneryr slog in reduceringen.Gästerna pressade sedan på för en kvittering, men vi lyckades hålla undan till viktiga poäng.I nästa omgång möter vi GAIS på bortaplan.