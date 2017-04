Tredje raka förlusten för Åtvidaberg

Hemmalaget var det bättre laget i den första halvleken. Redan i den femte minuten skapade Örgryte en möjlighet när William Atashkadeh avslutade men Jon Birkfeldt täckte skottet till en hörna.I den nionde minuten skapade hemmalaget nästa möjlighet. Jacob Ericsson tog sig runt på vänsterkanten och slog ett inlägg. Vi lyckades inte få undan bollen som hamnade hos Johan Elmander som sköt över.I den 16:e minuten förlorade vi en av många dueller på mitten. Daniel Slipner spelade fram Daniel Paulson som sköt strax utanför.Minuten senare tog hemmalaget ledningen. Danny Ervik hittade med bollen ut på vänstersidan till Paulson. Paulson i sin tur slog ett inlägg som Johan Elmander stoppade upp och Slipner som slapp markeringen slog in 1-0 för ÖIS.I den 21:a minuten skapade vi vår första möjlighet. Björn Westerblad lyfte in bollen i straffområdet. Simon Marklund skarvade ner bollen till Linus Tornblad som avslutade men Stojan Lukic räddade.I den 27:e minuten var hemmalaget mycket nära att öka på sin ledning. Efter en frispark fick Atashkadeh stå helt omarkerad och nicka, men Gustav Jansson i målet lyckades rädda den gången.Med sex minuter kvar av den första halvleken fick hemmalaget ett jätteläge att öka på sin ledning. Vi gick bort oss i det defensiva arbetet och Atashkadeh kom helt fri. Jansson missade i sin utrusning och blev rundad. Atashkadeh fick där med öppet mål, men Johan Ramhorn lyckades komma tillbaka och täcka skottet.Minuten senare lyckades vi kvittera. Simon Helg hittade fram till Jonathan Asp som slog ett inlägg. Hemmaförsvaret fick inte bort bollen och Isac Lidberg satte dit kvitteringen.Hemmalaget fick en drömstart i den andra halvleken. Återigen gick vi bort oss i det defensiva spelet. Slipner lyfte in bollen och Atashkadeh nickade in 2-1.Hemmalaget hade bra kontroll på händelserna i den andra halvleken och vi var aldrig riktigt nära en kvittering.I nästa omgång tar vi emot Falkenberg s FF hemma på Kopparvallen.