A-lagskontrakt för Daniel Mushito

AIK meddelade under fredagsförmiddagen att man valt att skriva ett A-lagskontrakt med den unge anfallaren Daniel Mushito. Sjuttonårige Mushito kom till AIK:s akademi från Västerås under 2016 och skriver nu på ett kontrakt med A-laget som sträcker sig över tre år.

2017-03-24 12:28:28

Mushito har under försäsongen tränat kontinuerligt med A-laget och var med på lägret i Dubai samt spelat flertalet träningsmatcher. Han fick även chansen att göra sin tävlingsdebut när han byttes in i cupmatchen mot Dalkurd på Skytteholm. Mushito blir den första spelaren att tillhöra AIK:s A-lag som är född på 2000-talet och tilldelas nummer 17.– Jag är stolt över att nu tillhöra AIK:s A-lag. För mig är det början på något som ska bli fantastiskt, säger Daniel Mushitu till AIKfotboll.seSportchef Björn Wesström är också mycket nöjd över kontraktet med Mushito och spår en lovande framtid för den väldigt talangfulle anfallaren.– Daniel har färdigheter som gör AIK bättre idag, men han har också en stor potential som rätt hanterad kommer att göra stor nytta för AIK över tid, säger AIK Fotbolls sportchef Björn Wesström till AIKfotboll.seMycket talar för att Mushito främst kommer spela matcher med antingen U17 eller U19-laget men med fjolåret i minnet så bör man inte utesluta någonting.AIK meddelade under fredagsförmiddagen att man valt att skriva ett A-lagskontrakt med den unge anfallaren Daniel Mushito. Sjuttonårige Mushito kom till AIK:s akademi från Västerås under 2016 och skriver nu på ett kontrakt med A-laget som sträcker sig över tre år.Gnagarforum tog en pratstund med AIK:s tidigare anfallare Miran Burgic om bland annat skadeproblematiken, hans tid i klubben och vem som egentligen var den bästa spelaren i AIK under guldåret. Burgic pratar även om hans lite tudelade bild av Rikard Norling.I veckans panel diskuteras fredagens träningsmatch mot IK Sirius, den rådande truppsituationen samt Åbros initiativ att upplåta sin plats på matchtröjan till Hjärt-Lungfonden. Dagens gäst Johan Westin ställer även en högst relevant fråga.AIK tränade i dag på Friends Arena. Hundratalet åskådare var på plats för att följa träningspasset.AIK lånar ut den 19-årige innermittfältaren Christos Gravius till den allsvenska konkurrenten Jönköping Södra. Lånet gäller för resten av säsongen.AIK kallade till presskonferens efter dagens allsvenska upptaktsträff i Uppsala för att meddela att Åbro gör sitt sista år som huvudsponsor för klubben. Åbro upplåter även sin plats på matchtröjan i år till Hjärt-lungfonden.AIK besegrade Sirius med 1-0 i kvällens träningsmatch. Sulejman Krpic gjorde matchens enda mål.Efter uttåget ur Svenska cupen har AIK planerat in en träningsmatch mot de allsvenska nykomlingarna Sirius under fredagen. Matchen startar 17.00 på Skytteholms IP.AIK-panelen är tillbaka. Nu diskuteras den senaste matchen mot Häcken samt den annalkande allsvenska premiären.AIK förlorade med 3-0 i gårdagens kvartsfinal mot Häcken i Svenska Cupen. Rasmus Lindgren, Alhassan Kamara och Paulinho gjorde hemmalagets mål.