AIK förlängde derbysviten

AIK besegrade Djurgården med 1-0 i måndagskvällens derby på Tele2 Arena. Simon Thern gjorde matchens enda mål.

AIK hade en tuff vecka bakom sig. Matchen mot Göteborg spelades inte som planerat och fokus har riktats på matchfixningsförsöket som föranledde matchflytten. Oscar Linnér och Daniel Sundgren, som skulle ha varit avstängda mot Göteborg, fick i stället avtjäna sina straff mot Djurgården. Rikard Norling valde att ställa Kenny Stamatopoulos i stället för Linnér mellan stolparna. Sauli Väisänen tog Sundgrens plats på högerkanten.Anmärkningsvärt var även att Simon Thern fick inleda matchen på bänken. Kristoffer Olsson tog smålänningens plats i startelvan. Spelet böljade lite fram och tillbaka i matchinledningen. Djurgården ägde mycket boll men hade svårt att hota AIK ordentligt. Gästerna såg i stället farliga ut i kontringsspelet.AIK blev däremot tvingade till ett tidigt byte då Per Karlsson klev ut skadad. Sauli Väisänen klev in i mittförsvaret och Johan Blomberg tog finländarens plats på högerkanten. Från bänken hoppade Simon Thern in i spel.Kort därefter slog Amin Affane en fin djupledsboll till Eero Markkanen , som inte lyckades få till ett avslut, utan i stället spelade tillbaka bollen till Simon Thern som träffade rätt med sin första bolltouch i matchen. Therns första mål i AIK-tröjan innebar en 1-0-ledning för de svartgula.Därefter tog Djurgården ett tydligt grepp om spelet. De lyckades dock inte komma närmare en kvittering än Magnus Eriksson s avslut i 27:e minuten. Kenny Stamatopoulos var med på noterna längs med marken.Efter paus flyttade AIK upp spelet en aning. Stefan Ishizaki hade ett par lägen att punktera matchen, men fick inte till avsluten. Sauli Väisänen nekades dessutom en solklar straff.Med drygt tio minuter kvar att spela var Stefan Ishizaki tvungen att lämna planen. Denni Avdic ersatte på topp. Därefter inledde Djurgården sin slutforcering. Mittbacken Jonas Olsson flyttades upp på topp och AIK fick jobba hårt för att freda sitt mål. Närmast att hitta nätet var Olsson själv med en styrning någon meter framför Stamatopoulos i AIK-målet, men kanadensaren stod för en ytterligare en fin parad och såg till att AIK förlängde den fina derbysviten mot Djurgården med ytterligare ett hundratal dagar.Nu har det passerat elva matcher mellan lagen sedan Djurgården senast besegrade AIK.Simon Thern (20')Stamatopoulos - Nyholm, Karlsson, Johansson - Väisänen, Blomberg, Affane, Olsson, Vrdoljak - Ishizaki, MarkkanenPer Karlsson (Ut 19'), Stipe Vrdoljak (Ut 70'), Stefan Ishizaki (ut 84'), Simon Thern (in 19'), Anton Salétros (in 70'), Denni Avdic (in 84')Stipe Vrdoljak25754