AIK:s Sportchef Björn Wesström

AIK inte intresserade av att köpa loss Vrdoljak, enligt rykten

Stipe Vrdoljak har spelat sex matcher för AIK och under dessa sex matcher har laget inte släppt in ett enda mål. Om AIK inte beslutar sig för att behålla Stipe Vrdoljak återvänder han till Kroatien och NK Novigrad efter den 31 juli. I den senaste machen Stipe Vrdoljak spelade (borta mot Djurgårdens IF) fick han ett gult kort, och är avstängd i AIK:s nästa hemmamatch mot Malmö FF den 29 maj. AIK gick officiellt ut med att backen Stipe Vrdoljak lånats in från NK Novigrad den 8 februari 2017. Avtalet gällde ett lån fram till den sista juli, och nu har det inkommit uppgifter till Expressen som hävdar att AIK inte kommer att använda den köpoption som ingick i avtalet. Istället vill man finna en annan back med offensiva kvaliteter. "Vi har inte tagit något beslut ännu. Vi får se vad som händer" sade AIK:s sportchef Björn Wesström kort till Expressen.Ett namn som har varit intressant för AIK är Pierre Bengtsson, som nyligen avslutade en sejour med den tyska klubben Mainz 05 i Bundesliga . Man var ute i god tid och tillfrågade Bengtsson, som inte var intresserad. Bengtsson skrev förra veckan på för sin gamla klubb FC Köpenhamn.Stipe Vrdoljak har spelat sex matcher för AIK och under dessa sex matcher har laget inte släppt in ett enda mål. Om AIK inte beslutar sig för att behålla Stipe Vrdoljak återvänder han till Kroatien och NK Novigrad efter den 31 juli. I den senaste machen Stipe Vrdoljak spelade (borta mot Djurgårdens IF) fick han ett gult kort, och är avstängd i AIK:s nästa hemmamatch mot Malmö FF den 29 maj.

ÅKE BRETTO

2017-05-23 13:26:00

