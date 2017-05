AIK krigade sig till tre poäng mot HBK

Det var en tuff, tillknäppt och stundtals grinig match mot Halmstad. AIK lyckades till slut kriga hem tre oerhört sköna poäng. Målet gjordes av Johan Blomberg.

Halmstad BK - AIK 0-1

AIK startade på samma sätt som man inledde den andra halvleken mot Sundsvall . Henok återfanns alltså på topp medan Stefan Ishizaki förpassades till bänken.AIK:s startelva (3-5-2): Linnér – Nyholm, Karlsson, Johansson – Sundgren, Blomberg, Olsson, Thern, Vrdoljak – Markkanen, GoitomAIK:s bänk: Kenny Stamatopoulos, Sauli Väisänen, Stefan Ishizaki, Amin Affane , Anton Saletros, Sulejman Krpic Efter en tät och händelsefattig inledning lyckas AIK, något slumpmässigt, ta ledningen. Henok Gotiom spelade in bollen i straffområdet där HBK-försvararna fumlade. Bollen studsade fram till en fristående Johan Blomberg som kunde göra sitt andra mål för säsongen.Strax efter 1-0-målet skulle det dock komma smolk i glädjebägaren. Henok Goitom s knä vek sig i duell med HBK-spelare och Henok byttes ut några minuter senare. Mycket tråkigt, hoppas det inte är allt för allvarligt. In kom istället Stefan Ishizaki.Efter ledningsmålet tog Halmstad över det mesta av spelet. Däremot spelade man sig aldrig fram till något farligt läge. Halmstad fick dock en målchans till skänks efter slarv av Vrdoljak och Nyholm. Haksabanovic kom fri och försökte ta sig runt Oscar Linnér. AIK-målvakten lyckades tack och lov få en hand på bollen och räddade AIK i det läget.I slutet av den första halvleken flyttade AIK fram spelet något. I det absoluta slutskedet av halvleken fick Johan Blomberg ett kanonläge att göra sitt andra mål i matchen efter att ha blivit frispelad i straffområdet på ett briljant sätt av Stefan Ishizaki. Skottet täcktes dock undan av försvarare och AIK fick nöja sig med 1-0 efter en chansfattig första halvlek.Andra havlek inleds ganska fint av AIK. Eero hade två mer eller mindre frilägen där han nog borde kunnat göra mål på något av dem. AIK spelade stundtals en ganska fin fotboll och hade kontroll på händelserna.Ungefär 20 minuter in i halvleken tappar AIK boll centralt. Halmstad ställer om på ett bra sätt och får ett friläge. Återigen gör dock Oscar Linnér en jättefin räddning.Efter detta tryckte Halmstad upp laget ordentligt och jagade desperat en kvittering. Man hade stundtals ett oerhört tryck mot AIK som försvarade sig heroiskt. Saletros byttes in istället för Thern samtidigt som Nisse drog på sig en varning för maskning vilket skvallrar om att AIK var extremt rädda om poängen.I den 78:e minuten fick trots Halmstads press Stefan Ishizaki ett fint läge efter inspel av Sundgren och överhopp av Markkanen. Ishis skott räddades dock av Halmstads duktige målvakt.De sista 10 minuterna var en kavalkad av lyftningar mot AIK:s straffområde. Halmstad fick ett kanonläge i slutet men lyckades inte komma till skott på den studsiga mattan. I slutminuterna fick Nisse sin andra varning, även Linnér och Sundgren fick syna det gula kortet. Nisse är nu avstängd nästa helg mot ÖSK, vilket även Kristoffer Olsson är efter att ha dragit på sig säsongens tredje gula kort tidigt i matchen.AIK lyckades reda ut stormen och tar tre riktiga krigarpoäng. Ett ramstarkt försvar och två kanonräddningar av Linnér räddade segern för AIK. Segern var dock dyrköpt med avstängningar på både Nisse och Olsson. Det återstår att se hur pass allvarlig Henoks skada är.5, Johan Blomberg.13 Stefan Ishizaki (Henok Gotiom), 77 Anton Saletros ( Simon Thern ), 86 Sauli Väisänen (Stefan Ishizaki)Kristoffer Olsson, Simon Thern, Nils-Eric Johansson (2), Oscar Linnér, Daniel SundgrenNils-Eric Johansson