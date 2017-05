Tele2

AIK-panelen: "Vi får matchen precis dit vi vill"

Nytt matchdatum för Göteborg borta, derbyseger och skador. Här är veckans AIK-panel.

Veckans panel:

Johan Sjöholm

Johan Lindström

Henrik Lindén



Samtliga är skribenter på Gnagarforum.



Derbyspöket lever. Det blev en fantastiskt skön bortaseger på Tele2 och Stamatopoulos är vår stora hjälte efter en urstark insats. Vad tycker du om matchen?



Johan Sjöholm: En, efter omständigheterna, fantastisk laginsats. Defensiven sitter som den ska och femte raka nollan talar sitt tydliga språk. Det fortfarande en hel del att förbättra i det offensiva spelet, men anser ändå att både



Johan Lindström: AIK får det oerhört viktiga 1-0-målet och kan sedan försvara sig vilket är det man gör bäst. Med den offensiven vi har just nu vore det förödande att hamna i underläge. Visst hade man kanske önskat att AIK hade lite mer boll då man trycktes ner väldigt lågt långa stunder. Men leder man med 1-0 när så många spelare saknas på bortaplan mot ett starkt Djurgården så får det tammefan se ut precis hur som helst så länge man håller den ledningen. Ytterligare en heroisk defensiv insats säkrade segern.



Henrik Lindén: Jag tycker AIK gör ett mycket bra insats sett till förutsättningarna. Vi får matchen precis dit vi vill och med tanke på avbräcken tycker jag att man inte kan kräva mer. Fantastisk defensiv insats.



Både Pertan och Ishizaki skadades i derbyt, och det är oklart hur länge de kommer vara borta. De två är kanske våra bästa spelare, hur ska man formera om de är borta mot Malmö FF?



Johan Sjöholm: tar i sådana fall Ishizakis plats i anfallet. Backlinjen ska se ut som när Per Karlsson klev av fast med Daniel Sundgren och Anton Salétros på kantplatserna. I övrigt samma lag som mot Djurgården.



Johan Lindström: Vad gäller Pertans eventuella frånvaro är jag inte särskilt orolig. Nyholm var fenomenal i den positionen i derbyt och så länge vi har honom, Sauli och Nisse klarar vi oss. Värre med Ishizaki då som är viktig för offensiven i Henoks frånvaro. Men med Sundgren tillbaka kan Blomberg spela centralt igen tillsammans med Affane och Olsson, så får Simon Thern ta Ishis roll.



Henrik Lindén: Pertans skada är jag inte särskild orolig över med tanke på den resterande mittbacksuppsättningen vi förfogar över. Ishizakis skada är mer oroande med tanke på de ledaregenskaper han besitter utöver hans fotbollsmässiga kunnande. Jag hoppas att



Göteborg - AIK spelas den 10 augusti. Är det rätt att vänta så länge?



Johan Sjöholm: Bara bra för vår del. Vi blev av med de tuffa avstängningarna på Oscar Linnér och Daniel Sundgren och tog dessutom tre poäng i derbyt. Laget kommer troligtvis vara förstärkt till 10:e augusti. Smolket i bägaren är väl att spelschemat lär vara rätt tufft vid tidpunkten.



Johan Lindström: Svårt att svara på. Ska man hitta ett datum hyfsat fort med europaspel och uppehåll och allt vad det är så fanns det kanske inte så många dagar att välja mellan. Jag har inga större problem med att matchen spelas först i augusti, även om man gärna hade sett att den betades av så fort som möjligt.



Henrik Lindén: Med tanke på uppehållet som kommer snart och europaspelet som det måste tas hänsyn till har jag svårt att se att man kunde hitta ett tidigare datum än den 10:e augusti. Med tanke på detta har jag svårt att ha några synpunkter på speldatumet.



Veckans sämsta?



Johan Sjöholm: Skadorna på Stefan Ishizaki och Per Karlsson. Framförallt Ishizaki som är oerhört viktig för anfallsspelet nu när



Johan Lindström: Nya skador och avstängningar. Även om vi kan formera en helt okej startelva ändå blir valmöjligheterna väldigt få för tränarteamet och bänken oerhört tunn. Jag håller verkligen tummarna för att Ishi och Pertan snart är tillbaka.



Henrik Lindén: Skadorna. Visst har vi fullgoda ersättare men det går inte att bortse från problematiken att vi hela tiden tvingas rotera i startelvan.



2017-05-24 13:15:00

