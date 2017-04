AIK-panelen: "Insatsen mot Elfsborg var ett stort steg i rätt riktning"

AIK-panelen är tillbaka. Vinsten mot Elfsborg och det kommande derbyt mot Hammarby står i fokus.

Henrik LindénJohan LindströmÅke BrettoEtt mer fungerande anfallsspel där nyckeln stavas Henok Goitom . Henok var betydligt mer involverad i spelet och satte sig framförallt i fler avslutslägen än i matchen mot BK Häcken. Det finns fortfarande ganska mycket att slipa på framåt men insatsen mot Elfsborg var ett stort steg i rätt riktning.Jag tycker det var en riktig kämpainsats. Spelarna slet på ett otroligt sätt och offrade sig för varandra. Det var ingen som briljerade framåt utan snarare var det kollektivet som bärgade de tre poängen, med en stark defensiv som vi vant oss vid. Men det är klart att Henoks insats sticker ut lite extra med ett mål och en assist.Defensiven. Den var otroligt bra. Sauli Väisänen räds verkligen inte mycket och det kan ha räddat matchen för AIK. Jag tror att AIK under hela 2017 kommer att vinna mycket på sin backlinje.Att fortsätta spela vårt eget spel och inte hamna i någon typ av matchbild som mest präglas utav kamp. I grunden är vi ett betydligt bättre fotbollslag än Hammarby vilket vi ska utnyttja. Jag ser gärna att Norling väljer att satsa på samma elva som i matchen mot Elfsborg.AIK behöver fortsätta jobba med att få offensiven att fungera. Även om vi gjorde två mål mot Elfsborg var det ingen sprudlande offensiv man bjöd på. I derbyt kommer AIK vara favoriter och Hammarby kommer säkert försvara sig ganska lågt och försöka ställa om på Dibba och Hamad. AIK:s yttrar måste få inläggen till rätt adress, Henok och Krpic behöver fortsätta utveckla sitt samarbete och jag ser gärna Thern mer involverad i anfallsspelet än vad han var mot Elfsborg. Förhoppningsvis kan även Olsson höja sitt spel ytterligare, även om han faktiskt gjorde en ganska bra insats mot Elfsborg efter en svagare premiär.Hammarbys försvar har inte imponerat i år så jag tror att Krpic och Goitom får lätt att göra mål. Spelar de så ska vi vinna. Annars så ska defensiven göra som de har gjort, då får Hammarby väldigt svårt att komma till anfall. Samtidigt är derbyn lite annorlunda och allt kan hända, men jag tror ändå att AIK vinner matchen.Höstderbyt 2009. Pavey glidtacklar in segermålet som sköt oss ett steg närmre SM-guldet samtidigt som Bajen tog ett steg närmre den kommande femåriga misären i Superettan Höstderbyt 2009. AIK slogs om guldet och Hammarby var på väg ur Allsvenskan . Bajen kvitterade i andra och man såg Lennart Johanssons pokal glida oss ur händerna. Då kommer Pavey in. Minuten senare skyfflar han in bollen i mål och kastar sig upp mot Norra där ett av de vildaste målfiranden jag upplevt ägde rum. Grädden på moset var att se Igor Armas som hade hetsat mot AIK-publiken vid kvitteringen sitta otröstlig på planen efter matchen, medveten om att degraderingen snart var ett faktum.Mitt bästa minne är från i somras när AIK tvålade dit HIF med 0-3. Extra roligt som AIK:are att AIK då läxade upp ett Hammarby som desperat försökte jobba sig upp från nedflyttning.Vänsterkanten. Jag har tagit upp det tidigare men med Kpozo i Norge och en Stipe som blandat svaga prestationer med skador så ser det väldigt tunt ut på den positionen. Visst ger Nisse oss en nödvändig stabilitet där när läget är som det är men jag är tveksam till om det är en hållbar situation hela vägen fram till sommaren.Att AIK:s bortapremiär var på en måndag istället för under helgen. Det får vi tag igen lördag den 22:a april mot J-Södra!Inte något krisläge direkt, men synd att Krpic inte har imponerat ännu. Det tror jag dock att han kommer att göra med tid.