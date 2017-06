AIK-panelen: "Det behövs en forward som kan sätta dit chanserna"

AIK-panelen är tillbaka. I dag går de bland annat igenom matchen mot AFC och det kommande transferfönstret.

Henrik LindénJohan LindströmJohan SjöholmMatchen i sig var ju inte bra alls. Samtidigt har det varit en period nu med tätt matchande och mycket skador på nyckelspelare så att spelet haltade en del var i sig inte så konstigt. Otroligt viktigt att få med sig en seger tillslut och haka på i toppen.Det var ingen vidare insats av ett kanske lite slitet Gnaget. AIK hade svårt att komma till lägen och borde kunnat dominera matchbilden på ett tydligare sätt. Stundtals hade AFC en hel del boll runt AIK:s straffområde och trots slutresultatet 3-1 var segern långt ifrån säker. Däremot var det glädjande att Simon Thern stod för en avgörande insats och att såväl Eero som Denni hittade nätet. Tre mål framåt och en seger med mer än uddamålet för första gången i år gjorde ändå att man kände sig rätt nöjd efter slutsignalen.En på det stora hela svag match från AIK:s sida. AIK inledde starkt men tappade övertaget efter AFC:s kvitteringsmål. I slutändan blev dock Simon Therns skicklighet och Denni Avdic s tyngd i straffområdet avgörande för AIK:s sida.Den har såklart lämnat en del spelmässigt att önska. Anfallsspelet har ju varit undermåligt under i princip hela våren men poängskörden får ändå ses som godkänd. Med mer spets framåt under sommaren och hösten så finns det fina förutsättningar för en riktigt bra slutplacering.ag hade förväntat mig betydligt mer av AIK den här våren. Med dom pengarna vi fick in i vintras trodde jag att vi skulle se ett AIK som var i klass med det laget som avslutade säsongen i höstas. Så blev det inte. Skälet till detta är enkelt, Björn Wesström misslyckades med anfallsfrågan i vintras och AIK har därför inte haft en fungerande offensiv. Tack vare en lysande defensiv är vi inte allt för långt efter toppen, och marginalerna är små. Hade vi klarat kryss hemma mot Malmö hade vi varit med på allvar. Nu tvingas AIK i vanlig ordning jaga Peking och Malmö och jag tror det blir oerhört tufft att komma ikapp.En defensiv som varit klockren, men en offensiv som varit usel. Det defensiva spelat har gjort att poängen har trillat in och att vi är med i racet. Transferfönstret kommer att vara direkt avgörande för AIK:s säsong. Lyckas vi hitta rätt på anfallssidan så kan det bli en oerhört rolig höst.: Självklart måste det in minst en anfallare av hög klass i truppen och en ersättare till Stipe ute till vänster. Vi får se vad Argentina-spåret har att erbjuda men det är otroligt viktigt att den spelaren som man tillslut väljer att gå för håller hög allsvensk klass.Det behövs en forward som kan sätta dit chanserna, och som är ett tydligt djupledshot. AIK försvarar sig gärna djupt och då behövs det en forward som kan utnyttja de omställningslägen som uppstår, vilket helt saknats under våren. Skulle Krpic eller Avdic säljas vore det en bonus. Stipe köps antagligen inte loss och då behövs det även en ny spelare till vänster. Björn Wesström behöver ha dessa spelare på plats så fort som möjligt och de behöver kunna kliva in och leverera direkt. Ingen lätt uppgift för vår sportchef.En anfallare eller två av hög allsvensk klass. Vi måste ha in någon som kan peta in bollarna i målet, helt enkelt. Det vore dessutom optimalt att bli av med någon av anfallarna som inte levererar. Nu kanske möjligheten finns med Krpic? Det måste även förstärkas på vänstersidan. Stipe Vrdoljak får inte förlängt och både Rasmus Lindqvist och Christoffer Telo ryktas in. Två fina värvningar på förhand.Situationen med Sulejman Krpic . Hemma på rättegång i Bosnien just nu där han erkänt misshandel och är lär under hösten vara val nummer 6-7 i anfallsbesättningen med 2,5 år kvar på kontraktet. Ingen optimal situation.I brist på annat vill jag nämna vår kontraktssituation. Spelare jag gärna vill ha kvar som Johan Blomberg, Oscar Linnér, Per Karlsson och Sauli Väisänen sitter på utgående kontrakt, och jag hade förväntat mig att ett par av dessa avtal skulle vara förlängda vid det här laget.Sulejman Krpic. Usel värvning på alla sätt och vis. Verkar nu bli dömd för misshandel på hemmaplan i Bosnien. Kan väl inte vara kvar till hösten?