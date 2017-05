AIK-panelen: "Det kommer bli extremt tufft utan Henok"

AIK-panelen behandlar denna vecka segern mot Halmstad, Henok Gotioms skada och bytet från Adidas till Nike innan panelmedlemmarna som vanligt tar ut veckans sämsta.

Veckans panel:

Henrik Lindén

Johan Sjöholm

Åke Bretto

Seger borta mot Halmstad. Vad säger du om insatsen?



Henrik: Återigen fanns det mycket mer att önska av det offensiva spelet men otroligt skönt att lösa tre nödvändiga poäng. Även om man ska kunna kräva mer av AIK så var planen extremt svårspelad och det tidiga bytet på Henok påverkade säkerligen prestationen. Dessutom förtroendeingivande men ännu en nolla bakåt.



Johan: En krigarinsats som ledde till tre poäng. Planen var rent ut sagt usel, så det är svårt att dra några större slutsatser av spelet. AIK var dock det tyngre laget och skapade fler målchanser än Halmstad. Segern kändes därför fullt rättvis.



Åke: En okej seger. Dominant AIK. Markkanen nära ett par gånger, kunde ha gjort mål. Dock är jag glad att Johan fick in det där tidiga ledningsmålet. Hade han inte fått in det hade det kunnat sluta annorlunda. De senaste segrarna har inte ju varit alldeles självklara, utan har avgjorts av uddamål. Denna gång gick det vår väg och vi kan tacka för att laget slet väldigt mycket. HBK hade inte mycket till anfall och vi lyckades behålla ledningen. En grisseger, som Pertan uttryckte det i sin spelarintervju efter matchen.



Henok Goitom blir borta fram till uppehållet. Hur tror du AIK kommer att klara sig utan Henok och hur ska AIK formera anfallet fram till uppehållet?



Henrik: Jag tror det kommer bli extremt tufft utan Henok med tanke på det tuffa spelschemat som vi har framför oss. Han är väldigt viktig med sitt länkspel och ger AIK ett alternativ centralt i banan på ett annat sätt än de övriga anfallarna. Jag tror och hoppas att vi kommer att spela med en central anfallare och sedan Thern/Blomberg precis bakom. Det är inte optimalt men sett till vår anfallsuppsättning tror jag det är den bästa lösningen



Johan: Eero Markkanen på topp med två offensiva mittfältare bakom sig. Stefan Ishizaki och Johan Blomberg stod båda för fina insatser senast. Simon Thern är givetvis också med och konkurrerar på den positionen.



Åke: Spontant känns det som en katastrof. Det känns som att han hade behövts de kommande matcherna. Samtidigt så är ingen spelare viktigare än hela laget, och vi har ett starkt lag. Sportchef Wesström formulerade det bra i meddelandet vars budskap löd ungefär såhär: "AIK har en tävlingsverksamhet som inte påverkas av att en enskild spelare skadas, även om Goitom är viktig så kommer vi att göra vårt bästa för att fortsätta leverera på planen". Det är nu upp till Norling att formera anfallskonstellationer som kan fungera. Lite svårt att säga hur det blir. Jag tror dock att Norling kommer att fortsätta att ge Markkanen chanser, men vi vet ju att han inte är någon målspruta. Att ha Thern släpande fungerade mot IK Sirius iallafall. Jag ser hellre att Markkanen har en anfallskollega som Mushitu eller Avdic istället för att man löser det "permanent" med Thern som släpandes. Inget av dessa är några jätteroliga scenarion, men nu är det såhär det ser ut. Kanske kan Yasin vävas in i någon anfallsroll.



AIK byter Adidas mot Nike från och med nästa säsong. Vad är dina spontana reaktioner på det?



Henrik: Positivt. Jag tycker Nike har gjort väldigt mycket snyggt de senaste säsongerna vilket ger mig höga förväntningar på nästa års tröja



Johan: Intressant! Räknar kallt med att dealen är bättre än den med Adidas och att tröjorna blir lika stilrena som de vi har nu



Åke: Jag gillade de guldglänsande axelränderna som finns på våra Adidaströjor, så jag hoppas att Nike gör det snyggt. Det kan bli bra.



Veckans sämsta?



Henrik: Henoks skada. Visserligen fruktade jag att säsongen var över så fyra veckor är positivt i det avseendet men det är också fyra veckor som involverar matcher mot Djurgården, Norrköping, IFK Göteborg och Malmö FF.



Johan: Det går inte att bortse från Henok Goitoms skada. AIK går snart in i en tuff period med fyra matcher på varandra mot andra topplag, och i dessa hade Henok behövts i fullt slag. Speciellt med tanke på hur anfallsspelet har sett ut hittills.



Åke: Goitoms skada är ju oifrånkomlig, men då ovanstående skribenter valde det så tar jag något annat - att Elfsborg inte lyckades hålla kvitteringen mot MFF. I Serie A och Bundesliga ser vi till exempel att ett lag dominerar ligan, det vill vi inte ha i Sverige (om det inte är AIK, förstås). Det tar bort en del av spänningen. Nu är MFF 6 poäng före alla andra, efter endast 7 omgångar. Det blir helt enkelt till att (som det ser ut i dagsläget) betrakta vad som sker på plats 2-7, där alla lag ligger på 11 poäng. Vi får se hur det ser ut om en vecka.