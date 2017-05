AIK-panelen: "Det värsta jag varit med om på Friends"

AIK-panelen är tillbaka. Denna veckan avhandlas den tunga förlusten mot Malmö, morgondagens match mot Peking samt AFC Eskilstunas intåg i svensk fotboll. Som vanligt avslutas panelen med att skribenterna tar ut veckans sämsta.

Veckans panel:

Johan Lindström

Johan Sjöholm

Åke Bretto

0-1 mot Malmö i måndags. Vilka huvudskäl ser du till att AIK förlorade matchen?



Johan Lindström: I slutändan handlar det om att Malmö har en starkare trupp än AIK. Vi skapar lägen i inledningen där vi ska göra 1-0, men kvaliteten längst fram är för dålig och Eero fortsätter bränna hundraprocentiga målchanser. I slutet av matchen tar Malmö över och AIK har ingen spelare på bänken som kan ändra matchbilden. Malmö sätter in Eikrem och Jeremejeff medan AIK sätter in en iskall Avdic och Mushitu född 00. Det blir till slut avgörande.



Johan Sjöholm: Matchen hade förmodligen slutat annorlunda om Eero Markkanen hade förvaltat någon av sina målchanser under den första halvtimmen, men i slutändan var det Malmös bredd som avgjorde det hela. Gästerna kunde byta in kvalitetsspelare medan AIK inte hade några alternativ alls att byta in från bänken. Inbytte Magnus Wolff Eikrem spelade även en avgörande roll i matchen då han slog inlägget som resulterade i Malmös 1-0-mål.



Åke: Den enskilt största anledningen är att Eero inte gjorde sina mål. Jag vill även ge en pik till Rikard Norling för hans insats under den sista delen av matchen. MFF är ett svårt slag att slå, det vet vi. Norling riskerade allt för att vinna tre poäng. Rätt tänkt så klart, men det visade ju sig vara för svårt. Jag tycker att han gjorde oss sårbara genom att balansera oss offensivt. Norling bytte in Avdic (som i och för sig är en helt okej pjäs defensivt) medan Pertan var kvar på bänken. Senare bytte han dessutom in Daniel Mushitu på tilläggstid. Han hade behövt göra laget defensivare för att säkra ett oavgjort resultat. Nu gjorde han inte det, och MFF fick sin chans och gjorde mål på den. Ridå.



Ännu en svår och viktig match väntar imorgon när vi ställs mot Norrköping på bortaplan. Vad ger du AIK för chanser att ta hem tre poäng på Östgötaporten?



Johan Lindström: Tyvärr ganska små. Norrköping har kommit igång ordentligt och framför allt Eliasson och Kalle Holmberg är glödheta. Förhoppningsvis är Ishi tillbaka vilket skulle kunna rendera i mål framåt. Eero saknas däremot vilket innebär att Avdic troligtvis startar på topp vilket känns sådär, minst sagt. Dessutom har Peking vilat två extra dagar inför morgondagens match. Men skulle vi göra ett tidigt mål vet vi att AIK kan spika igen bakåt, vi får sätta vårt hopp till det.



Johan Sjöholm: Goda! AIK har visat sig starka mot Peking och är i grund och botten ett stabilare lag. Det gäller dock att ta tillvara på målchanserna när de dyker upp



Åke: Jag känner att det kan gå vägen, men vi får inte tappa tempo och sjunka för lågt i försvaret. IFK är bra, men det är vi också. Jag tror att det går bra om laget går ut och spelar som vanligt. Kryss i denna match känns rimligast. Det är även viktigt att vi inte halkar efter i mål. Vi bör öppna upp matchen offensivt och göra mål. Oscar Linnér måste göra en bra match. Norrköping har stor potential och kommer de i ledning med mer än ett mål så ser jag inte att årets upplaga av AIK hämtar igen det.



På söndag avslutar AIK vårsäsongen borta mot det så kritiserade och hånade projektet AFC Eskilstuna. Vad är dina tankar kring klubben AFC och den kritik som riktats mot hur den sköts?



Johan Lindström: Egentligen tycker jag att de får för mycket uppmärksamhet. Jag tror de rasar ur Allsvenskan och inom några år är ett minne blott, en så liten klubb som så få bryr sig om tror jag får svårt att resa sig. Däremot är det väldigt bra att det uppmärksammats hur AFC sköts, och hur man gör allt för kringå allt vad föreningsdemokrati heter. Förhoppningsvis kan detta göra supportrar ännu mer vaksamma på vad som pågår i sina klubbar. Projekt likt Ryssholms har inget i svensk fotboll att göra.



Johan Sjöholm: Jag står bakom kritiken. AFC är ett själlöst projekt som inte har någonting att hämta i svensk fotboll. Frågan är bara hur länge de kommer finnas kvar? Utan intresse och segrar blir det svårt att hålla sig kvar i toppfotbollen.



Åke: Jag har en i grunden negativ inställning till dem. Det känns lite tråkigt att de inte har någon supporterkultur eller historia. Jag tror att problemet löser sig självt och att de åker ur i år ändå. Komiska kontraster uppstår när man jämför AFC med utländska lag som styrs på samma sätt. Chelsea och RB Leipzig är två exempel, och det är ju lite skillnad på AFC United kontra Chelsea och Leipzig. Detta har ju i och för sig att göra med 51%-regeln som är annorlunda i Bundesliga och Premier League, men ändå. Det blir liksom det lilla landet lagom mot de stora giganterna i Europa.





Veckans sämsta?



Johan Lindström: Att vi inte har någon vettig anfallare, vilket blev smärtsamt tydligt i måndags. Med ett anfallspar värt namnet skulle AIK anno 2017 vara där uppe med Peking och Malmö just nu.



Johan Sjöholm: Förlusten mot Malmö med avgörandet i slutsekunderna. USCH vad den sved.



Åke: Ilskan, besvikelsen och förtvivlan efter MFF. Det var det värsta jag varit med om på Friends, till och med värre än att torska mot Hammarby. Att sen en så chansfylld match lida mot sitt slut och belöna lagen med varsin rättvisa poäng, för att marken under en plötsligt bara ska försvinna. Det var hemskt.