AIK-panelen: "En av årets tuffaste matcher"

AIK-panelen är tillbaka. Den här veckan diskuteras bland annat domarnivån i Allsvenskan och den kommande matchen mot IFK Göteborg.

Panelen

Henrik Lindén

Johan Lindström

Åke Bretto



AIK besegrade Örebro med 1-0 i lördags. Vad säger du om matchen?



Henrik: En match med två ansikten. Jag tyckte AIK inledde matchen bra och borde verkligen gjort mer än ett mål. I andra halvlek tycker jag vi hamnar alldeles för lågt och ger bort initiativet till Örebro. I slutändan är det bara en rensning på mållinjen från Sauli som hindrar ett extremt onödigt poängtapp. Positivt dock att vi skapade betydligt mer än i de tidigare matcherna även om bollen måste in i mål.



Johan: Den första halvleken såg riktigt lovande ut. AIK skapade mängder av målchanser och borde haft en större ledning än 1-0 i paus. Sedan blev det som vanligt vid ledningar den här säsongen, AIK försvarade sig väldigt lågt och blev oerhört ängsliga med bollen. Örebro kunde mycket väl ha kvitterat i slutminuterna även om man inte skapade särskilt många heta chanser. Men jag tycker ändå det fanns saker att bygga vidare på från den första halvleken, framför allt offensivt, som saknats tidigare i år.



Åke: Jag tycker att det var en ganska jämn match. AIK gjorde det bättre framåt än föregående matcher, men det där lilla sista saknas fortfarande. I sista tredjedelen blev vi lite väl defensiva. Då gavs Lorentzon läget att kvittera för Örebro, och sådant får inte hända. Vi får inte bli för passiva och låta motståndarna komma allt för nära. Vi har Väisänen (och Ishizaki) att tacka för tre poäng.



De allsvenska domarna har fått mycket kritik på sistone. Vad har du att säga om domarnivån i Allsvenskan för närvarande?



Henrik: Trots att Kaspar Sjöbergs insats lämnade en del övrigt att önska i lördags tycker jag faktiskt domarnivån är fullt godkänd i allsvenskan. Idag granskas och diskuteras alla domslut i en betydligt högre utsträckning än tidigare vilket jag tror är grunden för känslan att domarnivån är svag. Det jag dock kan känna är att kvalitén mellan de bästa och de svagare domarna i serien kan vara lite för stor.



Johan: Tyvärr är det väldigt många tokiga domslut som tar ett onödigt stort utrymme i snacket om Allsvenskan. Djurgården har fått två segrar till skänks, Linnér varnas för maskning under ett byte etcetera. Överlag har jag tyckt att domarnivån varit helt okej tidigare men hittills under 2017 tror jag de flesta är överens om att det varit för många felaktiga domslut. Kanske ska man titta på möjligheten att rekrytera domare utomlands om de svenska inte håller måttet?



Åke: Riktigt tråkigt att det ska vara så här. Det känns som att domarna (och även de som tillsätter domarna) inte tycker att allsvenskan förtjänar det utomländska ligor har: mer konsekventa domare. Sundgrens kort kan jag dock förstå. Det är tydligt att det är dags för en åtgärd, och diskussionen om vad som kan lösa detta kommer nog att bli större. Är svaret videogranskning? Nya direktiv? Möjlighet att granska domarinsatser? Jag har ingen aning, men jag hoppas att det kommer en lösning snart.



Hur går dina tankar inför matchen mot IFK Göteborg i morgon?



Henrik: Jag tror det kommer bli väldigt tufft där nere. Kännbara bortfall på Linnér och Sundgren samt frågetecken på Thern och Salétros gör inte utgångsläget bättre. Visst är IFK Göteborg klart sämre än tidigare år men det kommer alltjämt bli väldigt tufft. Knappast en målfest som väntar.



Johan: En av årets tuffaste matcher. Min känsla är dock ganska god inför matchen. AIK kan för en gångs skull gå in som lite underdog i en match där all press ligger på hemmalaget. Göteborg kommer nog gå hårt för en seger och då kan ytor uppstå framåt för AIK. Tyvärr saknar vi återigen flera viktiga spelare, även om jag håller tummarna för att Thern ska kunna spela. AIK kommer behöva göra sin bästa match hittills i år om det ska bli tre nya poäng.



Åke: Jag tror att det blir en svår match. Jag är nöjd med ett kryss. Så som IFK sett ut föregående veckor bör vi vinna, men jag tror att de har en tendens att höja sig när de spelar mot Gnaget. Dessutom har vi Stamatopoulos mellan stolparna.



Veckans sämsta



Henrik: Alla avstängningar. Vi har redan en tunn trupp och med ytterligare ett gäng spelare borta på grund av avstängningar så kommer det bli extremt tufft att knappa in på Malmö.

Johan: Mot ÖSK kom nya avstängningar och skador på viktiga spelare. Med den tunna trupp Wesström valt att ha under våren har vi inte råd med det, framför allt inte under de tuffa matcherna som väntar framöver.



Åke: Den utsträckning som felaktiga domslut har på våra matcher. Det är inte okej.