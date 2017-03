AIK-panelen: "Fick stifta bekantskap med Råsundafettonas urfader"

I veckans AIK-panel ligger fokus givetvis på söndagens premiär mot Häcken. Genrepet mot Peking, startelvan och premiärminnen avhandlas innan panelmedlemmarna tar ut "veckans sämsta".





Veckans panel

Henrik Lindén (skribent)

Johan Sjöholm (skribent)

Åke Bretto (skribent)



AIK tog en stabil seger med 2-0 i genrepet mot IFK Norrköping i söndags. Vilka besked tycker du AIK gav inför premiären?



Henrik: Att med Krpic och Goitom från start så är AIK ett betydligt giftigare lag än vad vi visat upp tidigare på försäsongen. Goitoms första halvlek tycker jag var riktigt vass och Krpic konstanta rörelse för att komma till avslutslägen var imponerande. Genrepet mot Norrköping gav precis de besked som man kunnat önska sig på förhand.



Johan: Att AIK har



Åke: Den sammanfattade känslan är överlag att vi har haft en väldigt bra försäsong. Bra spelare ut men även bra spelare in, Linnér har hållit nollan förutom mot Häcken och vi kom längst i Cupen av 08-lagen. Andra har det inte lika lätt. Jag tror att det är väldigt lätt att som AIK-supporter skjuta sig själv i foten och slå på stora trumman precis innan säsongsstart. Klubben vi hejar på kommer säkerligen sluta högt i tabellen, men jag vill gärna avvakta till sommaren för att se om det behövs och kan komma in en anfallare som kan konkretisera vår guldplan. Annars hoppas jag väl på minst en europaplats.



Hur vill du att Rikard Norling formerar laget i premiären mot Häcken?



Henrik: Linnér - Sauli, Pertan, Nisse - Sundgren, Ishizaki, Olsson, Thern, Stipe – Goitom, Krpic.



Överlag känns elvan ganska klar bortsett från mittfältspositionerna där jag trots Blombergs fina insats i söndags väljer Ishi före honom. Längst fram tycker jag både Henok och Krpic visade att de är tillräckligt bra redan nu för att starta i premiären mot BK Häcken. Längst bak tycker jag inte det är något snack vilka som ska spela även om



Johan: Linnér - Väisänen, Karlsson, Johansson - Sundgren, Blomberg, Olsson, Thern, Vrdoljak - Goitom, Krpic.



Elvan känns spikad bortsett från ena mittfältspositionen där det står mellan Johan Blomberg och



Åke: Goitom + Krpic i anfall och



Min startelva inför 2017:

Linnér - Nyholm, Karlsson, Johansson - Sundgren,Thern, Olsson, Ishizaki, Vrdoljak - Goitom, Krpic



Vilket är ditt bästa premiärminne genom åren?



Henrik: Med tanke på att vi endast vunnit två premiärer sedan vi gick upp i allsvenskan igen för 11 år sedan så finns det ju inte massvis av positiva premiärminnen från de senaste åren. Premiären 2009 är dock ett undantag och 1-0-segern mot Halmstad skulle ju också visa sig vara ganska typisk för den spelargrupp som sedan skulle lägga vantarna på Lennart Johanssons Pokal. Dessutom värmde det ju extra att Gabriel Özkan fick avgöra den matchen.



Johan: Min första match på Råsunda. AIK-Sundsvall 2004. Matchen slutade 1-0 till AIK efter ett klackmål av Andreas Eriksson. Satt på östra övre och fick stifta bekantskap med Råsundafettonas urfader. Dyngrak och utsläpad av vakterna i paus. Minns sången från Norra och rullarna som kastades in vid inmarschen. Rikard Norling på motståndarbänken och Mats Rubarth på vänsterkanten. Fem minuters tilläggstid och uppror på läktaren. En fin eftermiddag i Solna



Åke: Mitt bästa premiärminne är ifrån när AIK öppnade 2006. Jag tror att det var premiärmatchen iallafall. Jag kommer ihåg att jag såg tifot på Norra från Västra där jag och Pappa satt.



Veckans sämsta?



Henrik: Utlåningarna av Gravius och Sonko känns båda optimala för samtliga parter men att Kpozo försvinner iväg på lån till Tromsö tycker jag känns riktigt tråkigt. Vi får vänta med att utvärdera



Johan: Situationen på vänsterkanten. AIK gick in i vintern med ett tydligt mål om att förstärka konkurrensen i ytterzon. I och med



Åke: Att det nu är klart att AIK under 2017 års regi inte är intresserade av Kpozo. Kunde man inte tagit tillvara på talangen bättre? Nåja, BW har gett oss Vrdoljak.

2017-03-29 18:55:00

