AIK-panelen: "Han ser ju livsfarlig ut"

AIK-panelen är tillbaka även denna veckan. Nu avhandlas bland annat matchen mot Kristianstad, den eventuella värvningen av Sulejman Krpic och konkurrenssituationen på AIK:s mittfält.

Veckans panel består av Henrik Lindén, Johan Sjöholm och Åke Bretto. Alla tre tillhör Gnagarforums redaktion.

Tanken är att panelen ska dyka upp en gång i veckan. I framtiden kommer även intressanta personer utifrån vara med och tycka till. 1. Planenlig seger mot Kristianstad i lördags med 3-0. Vad tar du med dig från den segern? Johan: Om vi bortser från Pertans mål, som givetvis är det man kommer att minnas i efterhand, så såg det fortsatt stabilt ut. AIK:s lägstanivå har höjts väsentligt sedan Rikard Norling tog över tränarjobbet, och med det slipper vi i samma utsträckning oroa oss för bottennapp likt förlusten mot Sandviken för ett par år sedan. I övrigt anser jag att Johan Blomberg och Sauli Väisänen stod för utmärkande insatser.



Åke: Jag tar med mig att Norling och Nebosjas taktik fungerar. Jag gillar deras samarbete. Kristanstad och GAIS, som var den förra Cupmatchen för AIK, må inte vara de största hot som laget kan ställas inför. AIK gör ändå jobbet bra och säkert. Såklart även otroligt att världens bästa Karlsson gör mål.



Henrik: Visst oroar anfallsuppsättningen fortsatt men den övriga cetnrallinjen håller extremt hög allsvensk klass. Linnér håller återigen nollan med allsvenskans bästa backlinje framför sig och på mittfältet står Affane, Ishi och Blomberg för fina prestationer. Lägger vi till Olsson, Thern, Nyholm och Sonko på detta så ser det extremt lovande ut. Det är bortsett anfallspositionerna en extremt bred trupp som Rikard Norling förfogar över. 2. Affane, Ishizaki och Blomberg har samtliga imponerat hittills under denna försäsong samt i de två första omgångarna av Svenska Cupen. Utanför elvan har vi funnit de två stora nyförvärven Kristoffer Olsson och Simon Thern, hur tycker du att AIK bör ställa upp på mittfältet mot Dalkurd på söndag? Johan: Stefan Ishizaki är för mig given i startelvan. Jag har dessutom svårt att se Simon Thern peta Johan Blomberg efter dennes insats i lördags. Åtminstone inte till söndagens match. I fallet Amin Affane mot Kristoffer Olsson är det svårare. Affane gjorde utan tvivel en fin insats även mot Kristianstad, men jag tycker samtidigt att AIK fick in en ny växel med Olsson på planen. Jag ser gärna Olsson från start mot Dalkurd.



Åke: Ett mittfältslinje med 5 spelare kanske? Vore intressant att se. Thern-Affane-Ishizaki-Olsson-Blomberg. Möjligen Salétros istället. I en mittfältstrio skulle jag vilja se Thern-Ishizaki-Affane. Det finns väldigt många olika intressanta mittfältskonstellationer just nu. Henrik: Det är onekligen ett delikat problem som Norling har framför sig. Personlingen skulle jag nog vilja se att Norling fortsätter med Affane, Ishizaki och Blomberg mot Dalkurd. Självklart kommer både Thern och Olsson vara startspelare ju längre säsongen lider men i dagsläget ser jag gärna både Blomberg och Affane på planen. Det är två spelare som lyft sig både ett och två steg från föregående säsong hittills. 3. Flertalet uppgifter har kommit på att Bosniern Sulejman Krpic ska vara nära AIK. Om så blir fallet hur ser du då på den rådande anfallssituationen och det eventuella behovet av ännu en anfallare? Johan: Om vi börjar med Sulejman Krpic så har han potential att bli en stor publikfavorit om han hittar rätt. Han ser ju livsfarlig ut. Det är alltid osäkert att ta in spelare från lägre nivåer, men Krpic har en fin säsong i ryggen och ska vara både välscoutad och billig. Nu ryktas dessutom Henok Goitom vara nära en återkomst i AIK. I form är han odiskutabelt en toppspelare, men vi har inte tid för en lång startsträcka den här gången. Det gäller att han är med och bidrar från minut ett i Allsvenskan. Annars är jag spänd på att se hur Denni Avdics säsong utvecklar sig. Där sitter vi på outnyttjad potential. Han har dessutom sett bra ut mot både Gais och Kristianstad. Åke: Något vi väntat på. Inte mycket är känt om Krpic mer än att han var/är skytteligaledare i den bosniska ligan. Ska bli intressant att se vad han bidrar med om han går till AIK. Oavsett om det är Krpic som kommer in eller inte så vill jag se två helt nya anfallare. Goitom även ett alternativ. Viktigast är att anfallspoolen blir större. Tre stycken anfallare inför en hel säsong räcker inte. Själva gruppen av disponibla anfallare måste växa i AIK, bland annat för att ha alternativ om någon ordinarie anfallare skulle skadas. Jag ser gärna att det kommer in två anfallare till AIK innan säsongsstart. Henrik: Efter att Wesström genomgående pratat om att man söker en viss anfallstyp så kändes centertanken Krpic kanske inte som det mest självklara valet när Avdic och Eero redan finns i truppen. Krpic kvalitér är självklart väldigt svårbedömda och att bedöma den eventuella värvningen nu känns både svårt och onödigt. Med tanke på hans billiga prislapp så lär en anfallare till komma in vilket känns nödvändigt. Om det blir Henok eller inte återstår väl att se men det vore väldigt skönt truppen på plats till Svenska Cupens avgörande. Sämst? Johan: Djurgården. En poäng mot Degerfors och Brommapojkarna och respass direkt i cupen. Inte helt hundra va, Özcan? Åke: Att Björn Wesström inte köpt loss två anfallare än. Nu brinner det i knutarna.



Henrik: Visserligen älskar jag cupmatcherna på Skytteholm men att AIK återigen inte får spela sina hemmamatcher på sin egen hemmaplan är bedrövligt. Nu får många AIK:are sitta hemma och bevittna avgörandet mot Dalkurd istället för att vara på plats och stötta laget.

2017-03-02 11:33:00

