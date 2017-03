AIK-panelen "Hatar ni glädje?"

I veckans panel diskuteras fredagens träningsmatch mot IK Sirius, den rådande truppsituationen samt Åbros initiativ att upplåta sin plats på matchtröjan till Hjärt-Lungfonden. Dagens gäst Johan Westin ställer även en högst relevant fråga.

AIK-panelen dyker upp en gång i veckan för att diskutera aktuella AIK-händelser. Panelmedlemmarna svarar på tre frågor och väljer dessutom ut vad som har varit sämst under den gågna veckan.



Veckans panel

Johan Sjöholm(skribent)

Johan Lindström (skribent)

Johan Westin (gäst)



AIK tog en uddamålsvinst mot Sirius på ett blåsigt Skytteholm i fredags, vad tar du med dig från matchen?

Johan Lindström: Det jag framför allt tar med mig är Sulejman Krpics debut. Den nye anfallaren fick en halvlek, nickade in segermålet och såg rätt pigg ut i övrigt. Det är naturligtvis skönt att Krpic visar att han kan sätta dit bollen vilket varken Markkanen eller Avdic gjort på länge. Utöver detta såg defensiven fortsatt stabil ut och Linnér fick hålla nollan igen, även om Sirius var rätt tama framåt så är det viktigt att defensiven fungerar när offensiven inte direkt sprudlar. I övrigt känns träningsmatcherna rätt ointressanta just nu, ge mig Allsvenskan!

Johan Sjöholm: Andra halvleken. Sulejman Krpic visade ingen nåd i straffområdet och inledde sejouren i AIK med att göra mål. Simon Thern bevisade återigen att han är en kvalitetsspelare och Sauli Väisänen stod för ytterligare en fin match. Vill nog påstå att Sauli är Allsvenskans bästa spelare på sin position i dagsläget. Felfri defensivt och lika nyttig offensivt.



Johan Westin: Framförallt följer bilden av vårt anfallsproblem med även efter denna match. Eero är nästan i respektlöst dålig form och Amin ska inte vara anfallare. Tycker att han var fantastiskt fin i den sittande mittfältspositionen, och det känns som att han äntligen hittat en naturlig position i AIK. Eero kanske kommer stånga eller röva in ett eller fem mål under säsongen, men han är långt ifrån att vara en startspelare i ett lag som ska utmana om guld. Krpic visade att han var en killer med sitt mål, och Thern visade att han kommer vara en stor tillgång med sin fart och modiga offensiva vilja.



Under tisdagen blev det klart att Christos Gravius lånas ut till Jönköpings Södra under detta år. Skulle du vilja se någon annan förändring innan fönstret stänger den sista mars?



Johan Lindström: Jag ser inte något större behov av spelare in just nu. AIK har som alla vet en gedigen trupp med konkurrens på varje position och det finns inte direkt plats för några nyförvärv i dagsläget. Det stora frågetecknet är naturligtvis anfallsspelet i allmänhet och forwards i synnerhet. Avdic och Markkanen är rätt iskalla och Goitom kommer inte vara i fullt slag när serien drar igång. Finns det en öppning att plocka in en forward av hög klass innan fönstret stänger tror jag inte det är omöjligt att Björn Wesström slår till (Lex Carlos Strandberg). När det gäller spelare ut ser jag gärna att Rickson Mansiamina lånas ut, då han inte ens får plats på bänken i dagsläget och sannolikt kommer att få oerhört begränsat med speltid i AIK 2017.



Johan Sjöholm: Jag är ganska nöjd med truppen som den ser ut i dagsläget. Perfekt lösning med Christos Gravius i Jönköping. Där kommer han få speltid i en stabil allsvensk klubb. Jag skulle dock inte gnälla om AIK hämtar in en stabil målvakt utifrån. Kyriakos Stamatopoulos håller inte måttet om Oscar Linnér saknas.



Johan Westin: Det jag skulle vilja är att Eero lånas ut/säljs, trots att det kanske inte är realistiskt att vi lyckas med det. Salétros behåller jag gärna då han kan spela på flera positioner och är en god utfyllnadsspelare. Jag skulle inte heller gråta floder om vi fick in ytterligare en kvalitetsanfallare, i samband med att vi blir av med Eero, som skulle knuffa ner Krpic till en rotationsspelare. Med Isak-pengarna, och förlusten av honom, Obasi och Strandberg förväntade jag mig mer än Goitom och Krpic, särskilt med tanke på att vi kunde räkna in dessa miljoner ganska tidigt.



Efter den allsvenska upptaktsträffen så kallade AIK till presskonferens för att meddela att Åbro gör sitt sista år som huvudsponsor för AIK samt att man upplåter platsen på tröjan till Hjärt-Lungfonden. Vilka är dina reaktioner på detta?



Johan Lindström: Jag är naturligtvis jättestolt över att AIK:s matchtröja pryds av en sådan bra och viktig organisation som Hjärt-Lungfonden. Oerhört fint gjort av Åbro. Samtidigt kommer det kännas lite konstigt med en annan sponsor på matchtröjan, man är ju minst sagt van vid att se Åbros logga där. Det blir väldigt spännande att se vilket huvudsponsoravtal AIK kan få till nästa säsong, förhoppningsvis kan sponsorintäkterna höjas.



Johan Sjöholm: En oerhört fin gest av både Åbro och AIK. Valet av Hjärt & Lungfonden känns perfekt efter det som hände Ivan Turina. Ytterligare en anledning för oss AIK:are att känna stolthet



Johan Westin: Ända sedan den tragiska dagen, som lämnade ett tomrum i hjärtat, har AIK och stora delar av fotbollssverige gjort väldigt många saker rätt för att fylla upp det med kärlek. Det Åbro gör nu är ytterligare en skyffel med kärlek. En stor eloge till Åbro för detta. Ett värdigt avslut!



Veckans sämsta?



Johan Lindström: Att Henok inte var i slag att spela mot Sirius. AIK måste få igång honom så fort som möjligt för att haka på i den allsvenska toppen redan under våren.



Johan Sjöholm: Urtåget i hockeyn. AIK Hockey stod för en enorm uppryckning under våren och att missa ännu en chans på spel i högstaligan känns rent ut sagt för jävligt. Nu väntar spelarflykt och ytterligare en säsong i Hockeyallsvenskan.



Johan Westin: Att vi med endast tio dagar kvar till premiär fortfarande inte sålt fler än 10 000 årskort. Det är så otroligt långt ifrån den summan AIK borde ligga på. Veckans sämsta går därför till de som tar världens sämsta beslut att inte köpa årskort. OJ vad ni missar minnen och glädje, hatar ni glädje?

På Twitter: Henrik_linden

2017-03-22 23:22:47

