AIK-panelen "Inramningen var fantastisk"

AIK-panelen är tillbaka och behandlar denna vecka bland annat premiären, eventuella förändringar till matchen mot Elfsborg och inramningen mot BK Häcken.

AIK-panelen dyker upp en gång i veckan för att diskutera aktuella AIK-händelser. Panelmedlemmarna svarar på tre frågor och väljer dessutom ut vad som har varit sämst under den gågna veckan.



Veckans panel

Johan Sjöholm (skribent)

Johan Lindström (skribent)

Åke Bretto (skribent)

Mållöst i premiären mot BK Häcken i söndags, vad tar du med sig från matchen?



Johan Sjöholm: Matchen bekräftade egentligen allt vi redan vet. Försvarsspelet sitter som det ska och Häcken hade svårt att skapa målchanser. Desto sämre var att det såg exakt likadant ut åt andra hållet. AIK behöver verkligen snäppa upp anfallsspelet för att hota i toppen av tabellen.



Åke Bretto: Det undermåliga mittfältsspelet. Visar att Norling tillsammans med den nya truppen inte fått alla bitar att falla på plats än. Nervositeten har kanske lagt sig till Elfsborg borta.



Johan Lindström: Det enda positiva man kan ta med sig spelmässigt är att defensiven fungerade. Häcken har många offensiva hot men utöver ett par distansskott släppte AIK till väldigt få lägen vilket naturligtvis är starkt. I övrigt var det en klassisk AIK-premiär vi fick se. Otroligt krampaktigt offensivt. Stjärnvärvningarna Olsson och Goitom imponerade inte och det blev aldrig något riktigt tryck mot Häckens mål. Oavgjort var ett rättvist resultat.



Vill du se några förändringar i startelvan till bortamatchen mot Elfsborg på måndag?



Johan Sjöholm: Ja! Simon Thern måste in i startelvan. Sedan om det är i stället för Stefan Ishizaki eller Johan Blomberg återstår att se. Men han ska bara in i startelvan. I övrigt vill jag se samma startelva som senast.



Åke Bretto: Nja. Jag kräver inte Thern istället för Blomberg. Litar på att Norling gjorde rätt val utifrån hur han såg ut på de stängda träningarna, vilket jag inte kan uttala mig om. För övrigt tycker jag att det var rätt val att låta Nyholm starta på bänken, då backlinjen gjorde detta exemplariskt. Exempel på långsiktigt tänkande av Norling. Alla vet vad man får med Johansson, Väisänen och Karlsson - en defensiv som behövdes för att stänga ned Häcken.



Johan Lindström: Simon Thern ska naturligtvis in i startelvan, en gåta att han inte startade i premiären. Med honom får vi en offensiv kreatör på mittfältet som förhoppningsvis kan få saker att hända framåt. Frågan är vem han ska peta. Olsson var direkt svag i premiären men samtidigt vet vi vilken kvalitet han har i sig och jag tror fortfarande att han är en kanonvärvning som vi måste ge lite tid. Ishi var enligt mig bäst av mittfältstrion i premiären så han känns given. Peta Johan Blomberg kanske? Jag hade även gärna ställt över Vrdoljak men den enda naturliga ersättaren är i närheten av Svalbard på lån så vi får nog dras med Vrdoljak ett tag till.



Dryga 26000 på matchen. Vad säger du om inramningen?



Johan Sjöholm: Inramningen var fantastisk. Bussmottagningen blev lyckad och tifot var grymt. Ett av de främsta hittills på Friends i mina ögon. Stämningen var enorm i inledningen av matchen men dog ut lite efterhand. Inte särskilt konstigt med tanke på matchbilden.



Åke Bretto: Det var riktigt bra stämningsmässigt i denna match som jag nu rankar som bästa premiär någonsin!



Johan Linström: Fantastisk spelarbussmottagning med mäktig allsång, en fin tradition som vi ska värna om. AIK-tifo levererade ett av de bättre premiärtifon jag sett, älskade rökpelarna som steg mot himlen. Riktigt bra stämning inledningsvis som dalade i takt med att offensiven havererade, lite som det brukar vara i premiären där klacken fylls av folk som kanske borde välja en annan sektion än Norra.



Vad var sämst?



Johan Sjöholm: Ännu en besvikelse i premiären. Det krävs tydligen Halmstad som motstånd för att AIK ska vinna en premiär nuförtiden.



Åke Bretto: Att Nisse inte gick på långskott inom de sista trettio sekunderna i matchen mot Häcken. Han kunde ha tagit ett inlägg eller skott som kunde resulterat i ett mål. Alla AIK:are vill pusta ut. Istället släpar han långsamt bollen mot offensiv halva alltför länge som om han var rädd att BK Häcken skulle hinna med ännu en sista kontring.



Johan Lindström: Djurgårdens andra halvlek mot Sirius på plastmattan i Söderort var balsam för själen. Sällan har man sett en så vilsen samling människor som de 11 blåränderna som utan varken strategi eller framgång jagade de allsvenska nykomlingarna.