AIK-panelen: "Milan vill man kanske undvika"

AIK-panelen är tillbaka efter uppehållet. Denna vecka diskuteras den allsvenska omstarten mot Östersund, silly season och Gnagets chanser i Europa League-kvalet.

Henrik LindénJohan LindströmJohan SjöholmVi hade under delar av matchen otroligt svårt att få tag i bollen mot en bra motståndare. Att spela oavgjort mot Östersund är i sig ingen katastrof men med den nuvarande tabellsituationen har vi inte råd med fler poängtapp på hemmaplan. Henoks återkomst i startelvan var dock en stor ljuspunkt.Vi möter ett väldigt starkt Östersund, vilket man inte får glömma. Självklart är ändå poängtappet en stor besvikelse. Jag tycker det kändes som att vi var på väg att få matchen dit vi ville när Östersund gör sitt 2-1-mål och efter det får vi jaga. Det var ett AIK som ställde till det för sig i defensiven vilket är ovant att se. Offensiven såg dock klart bättre ut med Henok från start, vilket känns lovande.Att Östersund fick matchen dit de ville under långa perioder. AIK kom in i matchen efter Henok Goitom s 1-1-mål och borde nog ha gått till halvtidsvila med en ledning. Andra halvlek var sämre från AIK:s sida, men bytena gjorde att man fick in tyngd nog på planen för att trycka in ett kvitteringsmål.Spontant känns det både bra och spännande även om jag inte sett mycket av dessa spelare. Jag skulle gärna se ännu en offensiv spetsspelare tillkomma samtidigt som vi lyckas göra oss av med Sulejman Krpic . Lyckas Wesström med detta så är jag väldigt nöjd med sommarfönstret.Stefanelli och Lindkvist känns på förhand som två utmärkta värvningar som ger oss precis det vi behöver. Detta säger jag utan att sett dom spela. Men av det man hört är det två spelare som kommer kliva rakt in i elvan och framför allt höja vår offensiv. Taylor vet jag om möjligt ännu mindre om, men det verkar vara en spelare som kan behöva en del tid att anpassa sig och som dessutom har en tuff konkurrenssituation på innermittfältet. Därför kan det nog dröja ett tag innan han slår sig in i laget och man bör inte ha skyhöga förväntningar på honom redan nu (lex Sauli Väisänen). Vad gäller spelare in är jag ganska nöjd. Klart att man gärna skulle se en vass forward till men med tanke på antalet forwards i truppen känns det ganska osannolikt, och inte heller akut i och med Henoks comeback och Stefanellis ankomst.Alla tre känns på förhand som klockrena värvningar. Nicolas Stefanelli kommer från en betydligt bättre liga än Allsvenskan och är med sin rörlighet precis det vi behöver i anfallet. En oerhört intressant spelare. Rasmus Lindkvist har imponerat i Norge och ska med sin snabbhet vara som klippt och skuren för rollen som wingback på vänstersidan. Robert Taylor är ett framtidsnamn som ser ut att sitta på en sjuk högerfot. Det är bra att få in ytterligare ett alternativ på mittfältet då spelare som Simon Thern Stefan Ishizaki och Johan Blomberg kan lämna efter säsongen. Jag börjar bli nöjd med truppbygget, men på in-sidan vill jag gärna ha in en till anfallare av klass. Carlos Strandberg vore en drömvärvning.Som vanligt så beror ju väldigt mycket på lottningen men det lär bli väldigt tufft. Att ta sig vidare från fyra kvalrundor är inte lätt och motståndet i ett eventuellt play off lär bli väldigt tufft.Får nyförvärven till det tror jag möjligheterna är bättre än på länge. Med vår stabila defensiv har vi möjlighet att få med oss bra resultat även mot riktigt skickliga motståndare. Sedan behöver vi naturligtvis göra mål också, är Stefanelli den spelare man hoppas och Henok fortsätter tugga igång så har vi ett väldigt spännande anfallspar. Men i slutändan hänger ändå det mesta på lottningen, det finns lag i ett eventuellt play off som är klasser bättre än AIK.Jag tror absolut att truppen har kapacitet att ta sig till gruppspel. Att lagets defensiv är såpass stark som den är ser jag som ett stort plus inför matcher mot mer kvalificerat motstånd. Sedan krävs det nog även en stor portion tur med lottningen för att gå hela vägen. Ett lag som Milan vill man kanske undvika, exempelvis.Ännu ett poängtapp. En allsvensk guldstrid känns just nu långt borta.Insatsen mot Klaksvik var oerhört deprimerande på alla sätt.Bortamatchen mot Klaksvik. Man visste på förhand att det skulle bli en tråkig jävla 0-0-match, men någonstans hoppades man nog ändå på att AIK skulle kunna luckra upp ett färöiskt försvar på bortaplan.