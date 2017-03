AIK-panelen: "Han ska starta i premiären"

AIK-panelen är tillbaka. Nu diskuteras den senaste matchen mot Häcken samt den annalkande allsvenska premiären.

AIK-panelen dyker upp en gång i veckan för att diskutera aktuella AIK-händelser. Panelmedlemmarna svarar på tre frågor och väljer dessutom ut vad som har varit sämst under den gågna veckan.Johan LindströmÅke BrettoJohan SjöholmSamtliga är skribenter på Gnagarforum s redaktion.Nyförvärven. Egentligen stod samtliga nyförvärv för bra insatser. Jämför man med vinterfönstret 2016 känns det som att årets förstärkningar kommer göra bättre ifrån sig och verkligen förstärka AIK. Framför allt innermittfältarna Olsson och Thern såg bra ut och kommer säkerligen vara givna i fortsättningen. Även Nyholm i backlinjen såg intressant ut och har egenskaper som är svåra att finna bland mittbackar, otroligt skicklig offensivt. Goitom såg oväntat pigg ut under sitt inhopp. Sedan tidigare ger Vrdoljak ett stabilt intryck på vänsterkanten. Framför allt Olsson, Thern och Goitom kommer vara vitala för AIK 2017. Vad det sista nyförvärvet, Sulejman Krpic , kan göra återstår att se.AIK spelade bra och var inte tafatta. Häcken vann stort men jag tycker inte att det återspeglar matchbilden speciellt väl. Såhär kan det dock vara i fotboll ibland. Det klart bästa från matchen var Simon Thern s initiativ under spelets gång och kanske det lite mer osynliga samarbetet med Kristoffer Olsson. Även Jesper Nyholm tar bra beslut på plan. Sen gjorde verkligen Linnér en aktiv match. Jag tvivlar på, till skillnad från vissa andra AIK:are, att han kommer att floppa som förstemålvakt 2017. Han gjorde ett par riktigt bra räddningar och visar upp att han har målvaktshjärna. Han sprang ut och mötte boll likt Turina gjorde i CSKA-matchen och ryggade inte för någon eller någonting under hela matchens gång. Ser fram emot att summera hur viktig han varit för AIK efter denna säsong!Positivt från söndagens match var att AIK faktiskt var det bättre laget fram till Häckens ledningsmål. Kristoffer Olsson och Simon Thern imponerade på mittfältet. Jesper Nyholm visade att han är en väldigt bra back. Oscar Linnér stod för en fin insats i målet.Anfallsspelet. AIK skapade framför allt genom Simon Thern ett par bra lägen vid ställningen 0-0 där vi nog borde ha tagit ledningen. Istället sumpas dessa chanser, Häcken gör ett drömmål och kan sedan spela på resultatet och kontra in avgörandet. Med några veckor kvar till premiären är det nu av yttersta vikt att få igång nyförvärven Goitom och Krpic, och låta dem hitta samspelet med varandra och sina övriga lagkamrater. Med ett giftigt anfallspar som både kan skapa lägen på egen hand men även sätta dit de lägen som övriga laget skapar har AIK ett riktigt bra lag. Fortsätter anfallarna trampa vatten när Allsvenskan drar igång kommer det bli en jobbig inledning av serien då vi förutom Häcken i premiären möter Elfsborg borta i den andra omgången.Det självklara är ju såklart anfallet, det är någonting som Nebosja och Norling får lösa med de verktyg vi har, nämligen Eero/Avdic/Sulejman ”Suljo Killer” Krpic/Goitom. En anfallare kanske kommer in vid sommaren men detta är vad vi har nu.Det kommer att bli en väldigt annorlunda match. Hemmaplan, naturgräs och storpublik är alla faktorer som kommer spela in. Viktigast av allt är att få ihop ett anfallspar som kan peta in bollen i målet.Henok spelade cirka 15 minuter mot Häcken och såg pigg ut. 15 minuter skulle nog även jag orka så det säger inte så mycket egentligen. Det kan vara ödesdigert att stressa igång Henok men faktum är att han redan nu känns som lagets kanske viktigaste spelare. Även om han inte är i toppform hoppas jag att man lyckas få honom i tillräckligt fysiskt slag för att orka åtminstone en dryg halvlek mot Häcken i premiären. Med tanke på övriga forwards bedrövliga insatser behövs Henok på planen i inledningen av Allsvenskan även om han inte spelar på toppen av sin förmåga. Han får helt enkelt spela så mycket han orkar, vilket antagligen inte är hela matchen, för att tids nog kunna bidra i 90 minuter.Jag skulle gissa att Rikard Norling tänker ut något scenario där Goitom får spela så mycket som möjligt. Han har redan en varm plats i många AIK:ares hjärtan och har en historia av offensiva kvaliteter. Samtidigt är han en av de två stycken i laget som varit i AIK kortast tid, och för att ha en chans att återvända till den nivån han en gång var på måste han spelmässigt lära känna och börja fungera med de andra nya nyckelspelarna. Trots att han var i AIK för bara 18 månader sedan ser laget redan väldigt annorlunda ut. För mig är det samtdigt självklart att Norling kommer att spela honom så mycket som möjligt. Om Henok Goitom visat att han fungerar i laget på träningarna och känner sig varm i kläderna ser jag honom som ständig inhoppare om inte till och med startspelare. Blir det inte en hel match i premiären mot BK Häcken så blir det nog ett inhopp.Henok såg pigg ut under sitt inhopp och är nog inte riktigt så långt ifrån formen som många först trodde. Tre träningsveckor och två vänskapsmatcher kommer förmodligen göra susen för hans kropp. Han ska starta i premiären.Att vi istället för en glödhet semifinal mot Östersund i helgen möter Sirius på fredag 17.00 i en träningsmatch. Efter att ha fått in vanan med tävlingsmatcher kommer det bli en tid kantad av svår abstinens fram till den Allsvenska premiären mot Häcken, då revansch ska utkrävas.Att vi slogs ut ur Cupen. Främst är detta tråkigt för att vi inte får någon tävlingsfotboll förrän premiären, precis när det blev som intressantast att se vårt nya lag spela.Uttåget ur cupen. AIK har varit ett topplag under en lång tid nu, men titlarna har lyst med sin frånvaro. En cuptitel hade gett stor arbetsro och skulle även ha varit en boost inför titeljakten i Allsvenskan.