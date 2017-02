AIK-panelen: "Vad har egentligen hänt med Kpozo?"

AIK-panelen är tillbaka. Hur såg Stipe Vrdoljak ut i debuten och är Denni Avdic en man för startelvan?

Veckans panel består av Henrik Lindén, Johan Lindström och Åke Bretto. Alla tre tillhör Gnagarforum s redaktion.Tanken är att panelen ska dyka upp en gång i veckan. I framtiden kommer även intressanta personer utifrån vara med och tycka till.Matchen var väl lite så som man hade kunnat förvänta sig på förhand med ett stabilt försvarsspel, tre poäng men samtidigt lite uddlöst framåt. Behovet av att få in fart och kvalité bredvid antingen Avdic eller Markkanen känns allt mer nödvändigt men att spelat inte satt till 100 procent gör mig inte särskilt orolig. Tre poäng var det som stod i centrum vilket AIK till skillnad från ett annat Stockholmslag lyckades få med sig från den första gruppspelsrundan.Det var en match som till stora delar bekräftade min och många andras bild av läget i laget. AIK har en stabil grund och kanske allsvenskans bästa defensiv. Däremot har Obasi och Isak överhuvudtaget inte ersatts och minst en anfallare måste in i laget för att vi ska kunna utmana om guldet. Detta återspeglades i matchen som var ganska så tillknäppt. AIK stängde ner GAIS offensiv på ett bra sätt men det var även tydligt att spetsen framåt inte riktigt finns Gnaget just nu. I övrigt var det naturligtvis fantastiskt med ett fullsatt Skytteholm och att tävlingssäsongen äntligen dragit igång.Har inte så mycket att säga om matchen förutom att den vanns på ett riktigt AIK-vis. Det viset stavas U-D-D-A-M-Å-L. Mittlåset och backlinjen höll tätt och kvävde GAIS, precis som de är instruerade, och detta gav AIK ett spel med långa inläggsbollar. AIK gjorde en match som alltför mycket liknar vissa matcher ur det sämre skiktet från den förra säsongen (där man vinner på turartade uddamål). Detta håller inte i längden.Med tanke på förutsättningarna som Vrodoljak hade med endast ett par dagar i klubben så tyckte jag att han skötte sig fullt godkänt. Visade i inledningen av matchen flertalet positiva tendenser och borde nog fått med sig en assist efter sitt fina inlägg till Denni Avdic . Sattes i princip inte på några prov defensivt under matchen och mattades av under den andra halvlek innan Hauksson ersatte honom.Jag tycker Vrdoljak inledde matchen väldigt lovande. Han kom fram fint på kanten och levererade ett par vassa inlägg. Kroaten gjorde inte bort sig defensivt heller. Dock försvann han mer och mer ur offensiven innan han blev utbytt och det märktes att fysiken inte är på topp, vilket även Norling bekräftade efter matchen. Men en spännande debut som lovar mer. Återstår att se hur han presterar mot bättre motstånd.Stipe presenterade sig direkt i den backlinje där han hör hemma. Han bidrar positivt till AIK:s försvar. Jag vill ge en eloge till vår sportchef Björn Wesström för värvningen av Stipe. Det känns som om Wesström gått in med en bild av vad han letat efter vilket Stipe varit ense om. Vrdoljak har inte behövt drillas så hårt med utan han har på förhand vetat vad han ska komma in i matchen och bidra med.Självklart bör Denni Avdic vara en spelare som är med och slåss om att ta en startplats i AIK när allsvenskan drar igång. Hur stora möjligheterna är beror självklart på vilka anfallare som tillkommer till klubben innan serien startar men nog var matchen mot GAIS en bra inledning på säsongen åtminstone. Har nu en gyllene möjlighet att hitta nätet igen när Kristianstad väntar på lördag.: Det har tisslats och tasslats om att Avdic ser riktigt bra ut på träning, vilket i och för sig inte behöver betyda någonting. Dock har han under försäsongsmatcherna inte visat några som helst tendenser på att vara i bättre slag än i fjol, utan mest lunkat omkring. Kanske är han ändå på gång nu, för insatsen mot GAIS var faktiskt bra, inte bara för målet. Avdic såg pigg och rörlig ut, och visade vid några tillfällen prov på fin teknik när han sög fast bollen på offensiv planhalva. Tyvärr kommer inte Avdic riktigt till sin rätt när han spelar med Eero, vilket gör det svårt att bedöma hans status just nu.Den närmsta framtiden får utvisa om Avdic är i närheten av den spelare vi hoppades på när han presenterades för ett drygt år sedan. Fortsätter han prestera i svenska cupen skulle han mycket väl kunna bilda ett spännande anfallspar tillsammans med en kvick djupledslöpande spelare bredvid sig när Allsvenskan drar igång. Däremot har jag svårt att se att Avdic blir den spelare Björn Wesström hoppades på, det vill säga någon att bygga offensiven kring likt till exempel Henok Goitom eller Ivan Obolo. Men att Avdic får rejält med speltid 2017 ser jag inte som osannolikt.Se svaret på den första frågan. AIK:s anfall bidrar inte lika mycket till vinst som försvaret gör. Avdic är en man för startelvan, men inte tillsammans med Eero. Patrick Kpozo . Vad har egentligen hänt med Kpozo sedan träningsmatchen mot Midtjylland i Dubai? Fanns inte ens på bänken i helgen trots att Vrodoljak inte var redo för 90 minuter och saknas även i kvällens träningsmatch mot Karlberg där övriga bänkspelare från helgen finns med. Visst finns det saker att slipa på i både beslutsfattning och försvarsspel hos Kpozo men talangen han ändå visade upp under fjolårssäsongen vore extremt tråkig att gå miste om.: Det faktum att Patrick Kpozo tycks vara placerad i Norlings frysbox. Petad ur truppen mot både GAIS och i träningsmatchen mot Karlberg under onsdagskvällen. Norlings uttalanden tyder på att det helt enkelt handlar om konkurrensskäl, men att en spelare går från mer eller mindre ordinare till att inte ens få vara med i truppen i en träningsmatch för reserverna är i sådana fall en petning av episka mått. Kanske ligger det en hund begraven? Hur som helst tråkigt för alla oss som gillar Kpozo, i synnerhet då man aldrig sett en spelare i AIK-tröjan tidigare vars första instinkt alltid är att tunnla motståndaren. Jag minns särskilt hur han lattjade med Bajen på Tele2 i somras. Hoppas Kpozo kommer tillbaka in i värmen snart.Att Nils-Eric Johansson s mål dömdes bort i domslut. AIK-profilen Nisse gör sällan mål men när han gör det får man lite extra anledning att fira. Nåväl, AIK vann ändå och det var inte ett avgörande mål. Marginalen är hårfin i fotboll.