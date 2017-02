AIK-seger mot GAIS i cupen

AIK drog under söndagen igång tävlingssäsongen 2017 mot GAIS på ett fullsatt Skytteholms IP. Det blev en planenlig seger för AIK där slutresultatet skrevs till 1-0 efter att Denni Avdic nickat in matchens enda mål.





AIK:s startelva: Oscar Linnér - Daniel Sundgren, Sauli Väisänen, Per Karlsson, Denni Avdic, Eero Markkanen

Avbytare: Kyriakos Stamatopoulos,



Första halvlek

Redan efter fyra minuters spel fick hemmapubliken jubla. Amin Affane visade prov på sin fina vänsterfot när han via en frispark långt utifrån hittade en för dagen mycket duktig Denni Avdic vid bortre stolpen. Denni vann nickduellen mot försvararen samtidigt som GAIS målvakt



Efter 11 minuter var GAIS nära att kvittera. Sauli Väisänen stod för en snål hemåtpassning till Oscar Linnér som i sin tur fumlade med bollen. Efter lite flipper studsade bollen fram till Dardan Rexhepi som lade in bollen i det övergivna målet. Som tur var för AIK stod han offside och målet dömdes bort.



AIK tog över spelet ju längre halvleken led. Dagens anfallspar Avdic och Markkanen hade ett par nickar som kunde drygat ut ledningen, framför allt Avdic nick på Vrdoljaks inlägg i 31:a minuten som räddades fint av GAIS-målvakten. AIK:s 3-5-2 gör att man har mycket folk centralt i plan. När man möter ett motstånd av GAIS kaliber som tillåter AIK att ha mycket boll kan kantspelarna flytta upp högt i plan och ge bredd i spelet. På detta sätt kunde AIK kontrollera den första halvleken och 1-0 kändes fullt rättvist när Mohammed Al Hakim blåste av den första halvleken.



Andra halvlek

Om första halvlek gav mersmak var den andra betydligt segare. Båda lagen hade svårt att skapa målchanser och det syntes att det är tidigt på säsongen.



Efter 59 minuter fick dock Eero på ett bra skott som räddades av målvakten. På den efterföljande hörnan levererade Affane återigen en utmärkt boll, den här gången till lagkapten Nils-Eric Johansson som nickade in bollen i nät vid den första stolpen. Domare Al Hakim valde dock att döma bort målet efter att den assisterande domaren vinkat, vad det verkar eftersom att Sundgren var i offsideposition framför målvakten när Nisse nickade bollen. Uppenbarligen bedömde domarna att Sundgren störde målvakten och därmed påverkade spelet. En mycket generös tolkning av offsideregeln.



Under resten av matchen var det i ärlighetens namn en ganska tråkig tillställning. AIK hade det mesta av spelet men saknade spetsen framåt. I den 65:e minuten kom nyförvärven Kristoffer Olsson och Simon Thern in istället för Amin Affane och Denni Avdic. I samband med detta flyttas Ishizaki upp på topp bredvid Eero Markkanen medan firma Thern/Olsson fick kampera ihop med Johan Blomberg på mittfältet. Varken Thern eller Olsson lämnade något större avtryck spelmässigt under sin tid på planen i ett AIK som bevakade sin ledning. Kristoffer Olsson stod inte desto mindre för en högst AIK-mässig tävlingsdebut när han drog på sig en varning efter endast en minut på planen.



I slutet av matchen hade Markkanen och Ishizaki varsitt bra läge som de slarvade bort. GAIS i sin tur kom ingenstans mot AIK:s stabila försvar. Göteborgarnas slutforcering uteblev och AIK kunde ganska enkelt räkna in årets första trepoängare. I och med detta ligger AIK tvåa i gruppen då Dalkurd besegrade Kristianstad med 3-1 under lördagen och därmed har bättre målskillnad. För AIK:s del fortsätter svenska cupen på lördag då man tar sig till Skåne för att möta Kristianstad.



Summering

AIK gjorde det de skulle och besegrade GAIS relativt enkelt. Även om 1-0 kanske var i underkant så var det inget sprudlande AIK som klev ut på Skytteholms konstgräs. Målet kom på en fast situation, och Gnaget hade annars svårt att skapa klara lägen. AIK saknade ett tydligt djupledshot idag och även om Denni Avdic stod för en av sina bättre insatser i AIK-tröjan så väntar alla svartgula på att Björn Wesström ska presentera minst en forward innan fönstret stänger. Å andra sidan var försvarsspelet stabilt, och GAIS skapade väldigt lite framåt. På det stora hela en godkänd start på tävlingssäsongen.



AIK – GAIS 1-0

4, Denni Avdic (Amin Affane)

Publik: 3495

Domare: Mohammed Al Hakim

Byten AIK: Simon Thern 65 (Denni Avdic), Kristoffer Olsson 65 (Amin Affane), Haukur Hauksson 71 (Stipe Vrdoljak)

2017-02-19 17:43:00

