AIK slog Norrköping i genrepet - Goitom målskytt

AIK vann eftermiddagens allsvenska genrep mot IFK Norrköping på Friends Arena med 2-0. Henok Goitom och Nils-Eric Johansson gjorde hemmalagets mål.

4 KOMMENTARER 599 VISNINGAR 4 KOMMENTARER599 VISNINGAR JOHAN SJÖHOLM

På Twitter: @sjoholm96

2017-03-26 17:00:49

ANNONS:

Fler artiklar om AIK

AIK

2017-03-26 17:00:49

AIK

2017-03-25 14:57:00

AIK

2017-03-24 12:28:00

AIK

2017-03-23 22:17:00

AIK

2017-03-22 23:23:33

AIK

2017-03-21 19:42:00

AIK

2017-03-21 14:10:00

AIK

2017-03-20 15:19:28

AIK

2017-03-17 21:19:14

AIK

2017-03-16 17:27:00

ANNONS:

AIK hade fem spelare i väg på landslagsuppdrag. Kristoffer Olsson, Amin Affane och Oscar Linnér är alla med Sverige s U21-landslag medan Sauli Väisänen och Eero Markkanen spelar för Finlands landslag. Glädjande var att både Henok Goitom och Sulejman Krpic fick göra startdebuter. Haukur Hauksson fick chansen på Sauli Väisänens plats i backlinjen och Stefan Ishizaki tog hand om Kristoffer Olssons roll på mittfältet.AIK skapade direkt en målchans när Henok Goitom tunnlade en motståndarspelare och spelade fram Johan Blomberg till en fin chans i straffområdet. Blombergs vänsterskott räddades dock av Michael Langer i Norrköpingsmålet.Den inledande tiominutersperioden var även bortalagets bästa del i matchen. Niclas Eliasson ställdes fri mot Kyriakos Stamatopoulos i en omställning, men kanadensaren stod för en fin räddning målet. Norrköping fick även en fin chans när Stamatopoulos var ute och nickade undan en djupledsboll. Kalle Holmberg s skott gick dock en bra bit över målet.Henok Goitom stod för en väldigt bra inledning av matchen. I den elfte minuten satte han även ledningsmålet från nära håll efter en fin skarvnick från Sulejman Krpic i straffområdet. Därefter kunde Norrköping aldrig riktigt hota AIK. Bortalaget fick äga en del boll, men lyckades inte spela sig igenom AIK-försvaret.AIK var i stället på hugget när Norrköping slarvade med bollen. Närmast att utöka ledningen var Sulejman Krpic då han löpte sig fri från mittlinjen efter en fin passning av Haukur Hauksson. Bosnierns skott tog dock i stolpen. Krpic hade ytterligare lägen att hitta nätet, men fick gå mållös från matchen.Matchbilden såg likadan ut efter paus. AIK fortsatte att skapa chanser men hade svårt att få till en slutprodukt. Henok Goitom fick 64 minuter på planen och stod för en lovande insats. Samarbetet med anfallskollegan Sulejman Krpic såg bra ut och lugnade nog många supportrar inför fortsättningen.Johan Blomberg var pigg på mittfältet och var nära att bli målskytt när han spelades fri i straffområdet. Även Denni Avdic hade ett par fina möjligheter att utöka ledningen, men anfallaren hade fortsatt svårt att förvalta sina lägen. I stället fick Nils-Eric Johansson sätta punkt för målskyttet med sitt 2-0-mål i 87:e minuten. Målet kom till efter en snabbt slagen hörna från högerkanten. Haukur Hauksson stod för en fin skarvning som Johansson enkelt kunde placera i det öppna målet.Om en vecka väntar allsvensk premiär mot BK Häcken på Friends Arena. Inför helgen var 17 000 biljetter sålda till matchen.1-0 Henok Goitom 11'2-0 Nils-Eric Johansson 87'2511Stamatopoulos - Hauksson, Karlsson, Johansson - Sundgren, Blomberg, Ishizaki, Thern (Salétros 84'), Vrdoljak - Goitom (Avdic 63'), Krpic (Mushitu 87')Langer – Hadenius, Johansson, Fjóluson (Falk Olander ’70), Telo (Tkalcic ’76) – Bärkroth (Bukva ’84), Sjölund (Bengtsson ’87), Smith, Eliasson – Andersson (Sigurdsson ’70), Holmberg (Almqvist 84)AIK vann eftermiddagens allsvenska genrep mot IFK Norrköping på Friends Arena med 2-0. Henok Goitom och Nils-Eric Johansson gjorde hemmalagets mål.AIK spelar sin sista träningsmatch under försäsongen 2017 mot IFK Norrköping. Det är det sista som sker innan säsongsstarten som stundar om en dryg vecka.AIK meddelade under fredagsförmiddagen att man valt att skriva ett A-lagskontrakt med den unge anfallaren Daniel Mushitu. Sjuttonårige Mushitu kom till AIK:s akademi från Västerås under 2016 och skriver nu på ett kontrakt med A-laget som sträcker sig över tre år.Gnagarforum tog en pratstund med AIK:s tidigare anfallare Miran Burgic om bland annat skadeproblematiken, hans tid i klubben och vem som egentligen var den bästa spelaren i AIK under guldåret. Burgic pratar även om hans lite tudelade bild av Rikard Norling.I veckans panel diskuteras fredagens träningsmatch mot IK Sirius, den rådande truppsituationen samt Åbros initiativ att upplåta sin plats på matchtröjan till Hjärt-Lungfonden. Dagens gäst Johan Westin ställer även en högst relevant fråga.AIK tränade i dag på Friends Arena. Hundratalet åskådare var på plats för att följa träningspasset.AIK lånar ut den 19-årige innermittfältaren Christos Gravius till den allsvenska konkurrenten Jönköping Södra. Lånet gäller för resten av säsongen.AIK kallade till presskonferens efter dagens allsvenska upptaktsträff i Uppsala för att meddela att Åbro gör sitt sista år som huvudsponsor för klubben. Åbro upplåter även sin plats på matchtröjan i år till Hjärt-lungfonden.AIK besegrade Sirius med 1-0 i kvällens träningsmatch. Sulejman Krpic gjorde matchens enda mål.Efter uttåget ur Svenska cupen har AIK planerat in en träningsmatch mot de allsvenska nykomlingarna Sirius under fredagen. Matchen startar 17.00 på Skytteholms IP.