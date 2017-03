Bortaläktaren flyttas ner till etage ett

Bortaläktaren på Friends Arena har sedan arenans öppning varit på etage tre. Nu flyttas den ner.

Bortaläktaren på Friends Arena har kritiserats hårt de senaste åren. Bortasupportrar har ansett sig undangömda i ett hörn längst upp i arenan. Nu flyttas de ner till till etage ett.



AIK bekräftade nyheten i ett mail under dagen.



"I samband med att vi öppnar upp östras pub så genomför vi också en nedflyttning av gästande supportrar från etage 3 till etage 1. Gästande supportrar kommer att befinna sig i hörnet mellan östra läktaren och södra läktaren. Detta gör vi för att få en tätare arena med bättre inramning och ett helt avskärmat etage 3. Vi är övertygade om att denna förändring även tillför matchupplevelsen en mer dynamisk och både visuell som ljudmässig ytterligare nivåer."



1 KOMMENTARER 574 VISNINGAR 1 KOMMENTARER574 VISNINGAR JOHAN SJÖHOLM

På Twitter: @sjoholm96

2017-03-28 16:11:00

ANNONS:

Fler artiklar om AIK

AIK

2017-03-28 16:11:00

AIK

2017-03-28 15:55:00

AIK

2017-03-26 17:00:49

AIK

2017-03-25 14:57:00

AIK

2017-03-24 12:28:00

AIK

2017-03-23 22:17:00

AIK

2017-03-22 23:23:33

AIK

2017-03-21 19:42:00

AIK

2017-03-21 14:10:00

AIK

2017-03-20 15:19:28

ANNONS:

Bortaläktaren på Friends Arena har sedan arenans öppning varit på etage tre. Nu flyttas den ner.AIK bekräftade under dagen att Noah Sonko Sundberg och Patrick Kpozo lånas ut till Gif Sundsvall respektive Tromsö IL. Rickson Mansiamina är samtidigt hos Gais och provtränar.AIK vann eftermiddagens allsvenska genrep mot IFK Norrköping på Friends Arena med 2-0. Henok Goitom och Nils-Eric Johansson gjorde hemmalagets mål.AIK spelar sin sista träningsmatch under försäsongen 2017 mot IFK Norrköping. Det är det sista som sker innan säsongsstarten som stundar om en dryg vecka.AIK meddelade under fredagsförmiddagen att man valt att skriva ett A-lagskontrakt med den unge anfallaren Daniel Mushitu. Sjuttonårige Mushitu kom till AIK:s akademi från Västerås under 2016 och skriver nu på ett kontrakt med A-laget som sträcker sig över tre år.Gnagarforum tog en pratstund med AIK:s tidigare anfallare Miran Burgic om bland annat skadeproblematiken, hans tid i klubben och vem som egentligen var den bästa spelaren i AIK under guldåret. Burgic pratar även om hans lite tudelade bild av Rikard Norling.I veckans panel diskuteras fredagens träningsmatch mot IK Sirius, den rådande truppsituationen samt Åbros initiativ att upplåta sin plats på matchtröjan till Hjärt-Lungfonden. Dagens gäst Johan Westin ställer även en högst relevant fråga.AIK tränade i dag på Friends Arena. Hundratalet åskådare var på plats för att följa träningspasset.AIK lånar ut den 19-årige innermittfältaren Christos Gravius till den allsvenska konkurrenten Jönköping Södra. Lånet gäller för resten av säsongen.AIK kallade till presskonferens efter dagens allsvenska upptaktsträff i Uppsala för att meddela att Åbro gör sitt sista år som huvudsponsor för klubben. Åbro upplåter även sin plats på matchtröjan i år till Hjärt-lungfonden.