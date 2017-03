AIK lånar ut Christos Gravius

AIK lånar ut den 19-årige innermittfältaren Christos Gravius till den allsvenska konkurrenten Jönköping Södra. Lånet gäller för resten av säsongen.

2 KOMMENTARER 458 VISNINGAR 2 KOMMENTARER458 VISNINGAR JOHAN LINDSTRÖM

2017-03-21 14:10:00

Det är tuff konkurrens på AIK:s mittfält. Nyförvärven Simon Thern och Kristoffer Olsson tycks ha tagit varsinn startplats och utöver dessa konkurrerar Stefan Ishizaki , Johan Blomberg, Amin Affane , Anton Saletros och Christos Gravius om en plats på mittfältet. AIK väljer nu att låna ut den talangfulle Gravius till Jönköping Södra. Jimmy Thelins lag överraskade många när de slutade på 12:e plats som nykomling förra säsongen.På presskonferensen som hölls i samband med att J-södra presenterade Gravius tackade Jönköping AIK för en smidig process. Vidare beskrevs Gravius som en ambitiös spelare med ett bra passningsspel som är duktig på små ytor. Gravius kommer inte kunna kallas tillbaka till AIK under säsongen.Christos Gravius förlängde nyligen sitt kontrakt med AIK till och med säsongen 2020. Vi önskar Christos lycka till under säsongen i Jönköping och varmt välkommen tillbaka till AIK 2018.