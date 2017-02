Februari 2017 - Försäsongskrönika

Säsongen 2016 - nu över sedan månader tillbaka och snart är Allsvenskan anno 2017 här. Vad väntar 2017?

Ja, var ska man börja? Turbulent har det varit, som alltid. 2016 inleddes med knackig start som gjorde många gnagare besvikna efter att drömmen om guld levt in i det sista under 2015 års säsong, en säsong som kändes stark och med ett AIK fullt av driv. Det mesta gick AIK:s väg 2015. Carlgren höll nollan och satte rekord, vi var oantastliga på hemmaplan och Halmstads självmål var en bekräftelse på att högre makter ville att vi skulle ta guld. Tyvärr blev det ju inte så.De flesta AIK-fans är nog så här i efterhand överens om att Allsvenskan 2016 rent sportsligt var en mellansäsong. Trots det stora silvret var Allsvenskan över tidigt. Onödiga poängtapp (i bl.a. bortamatchen mot Elfsborg ) och ett tränarbyte mitt under pågående säsong summerar det som gjorde att vi föll korta under slutspurten. Ljusglimtar fanns, som derbyvinsterna och när vi tog emot IFK Norrköping hemma på friends - för att inte tala om den resa Alexander Isak tog med alla gnagare på. Men någonting saknades. Obasi värvades och försvann direkt, och återigen står vi 2017 inför en säsongsstart med endast Eero och Avdic i anfall. Känslan är att det behövs nytt blod, men Henok Goitom ryktas till AIK igen. Jamaicanen Beshorn Brown och AIK nämns just i media, men inget har bekräftats än.Magkänslan inför säsongen i år känns ändå bra. Rikard Norling är hemma som tränare i AIK och han är omtyckt av truppen. Den nye mittfältaren Simon Thern (f.d. MFF) ryktas ha valt AIK delvis för att Rikard tränar vårt lag! All respekt till Andreas Alm, men Rikard Norling har visat att han hör hemma. Nu får han en hel säsong för sig själv för att visa vad han verkligen går för. En ligaseger i Superettan räcker inte.I det hela taget känns gnaget stabilt. Läktarkulturen är bra och de nya ramsorna har fastnat. Det var lite rörigt i styrelsen under den sena hösten men efter omvalet och Seguis avgång så känns läget okej. Årsredovisningen återstår att se men det mesta talar för att AIK Fotboll AB gör stor ekonomisk vinst.Än återstår cupmatcher och ännu mer uppladdande för Allsvenskan, men snart är vi igång..Utgångsläget för samtliga stockholmsklubbar är bättre i år än förr med AIK i spetsen. Det är upp till oss att försvara vår titel och vårt rykte som bäst i stan. Ligaseger är fullt möjligt med den trupp vi har när vi får in en anfallare. Med ett mittfält och en backlinje av stål står vi snart redo. Härnäst väntar matchen på Skytteholms IP mot GAIS i Svenska Cupen.Vi har uppnått mycket, men nu hungrar vi efter guld. I år, då jäklar!