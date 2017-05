Nationalarenan, Friends Arena, 2017-05-29 19:00

AIK - Malmö FF

0-1



Förlust efter avgörande på stopptid

AIK åkte på en oerhört tung förlust hemma mot Malmö FF. Mittbacken Felipe Carvalho avgjorde matchen på stopptid och AIK halkar efter topplagen.

AIK kom till spel med en ganska väntad startelva. Simon Thern kom in från start istället för skadade Stefan Ishizaki och Anton Saletros tog hand om vänsterkanten i Vrdoljaks frånvaro (avstängd). Per Karlsson satt på bänken efter skadan han ådrog sig i derbyt. Daniel Sundgren och Oscar Linnér var tillbaka i elvan efter sina avstängningar



AIK:s startelva (3-5-2): Linnér - Väisänen, Nyholm, Johansson - Sundgren, Olsson, Affane, Blomberg, Saletros - Thern, Markkanen



Första halvlek



AIK stod för en stark inledning av matchen. Även om Malmö hade en hel del boll så var det AIK som inledningsvis visade upp det vassaste anfallsspelet och skapade en hel del farligheter. Framför allt Eero Markkanen hade ett par bra lägen. Den bästa kom efter 17 minuter när Blomberg spelade fram Eero efter ett fint anfall. Helt fri i straffområdet avslutade Markkanen mer eller mindre mitt på Johan Wiland, ett oerhört tamt ingripande av AIK:s enda riktiga forward på planen.



Efterhand tog bortalaget över den första halvleken och man hade flera bra chanser att ta ledningen. Jesper Nyholm, som annars stod för en ny fin insats, var nära att skänka bort ett ledningsmål efter 26 minuter. Han tappade bollen som siste man till Rosenberg som kom fri med Linnér. AIK-målvakten fick ut högerhanden och gjorde en kanonräddning. På returen revanscherade Nyholm sig och räddade bollen på mållinjen.



Det stod 0-0 i paus trots en chansrik första halvlek där bägge lagen borde utnyttjat någon av sina chanser.



Andra halvlek



AIK inledde även den andra halvleken ganska piggt och kom till några hyfsade lägen. Dock blev det ännu en gång oerhört tydligt att vi saknar ett tydligt djupledshot som kan sätta dit sina chanser. AIK hade en del omställningar som kunde ha resulterat men spetsen framåt saknas.



Ju längre matchen led desto mer tog Malmö över. AIK föll i vanlig ordning oerhört djupt ned mot slutet av matchen och det var tydligt att fokus i slutet låg på att klara oavgjort. Malmö hade mycket boll men skapade inte särskilt många lägen. AIK i sin tur hade oerhört svårt att få fast bollen offensivt.



På stopptid kom till slut avgörandet. Eikrem fick ostört slå ett inlägg när Malmö hade flyttat upp många spelare i straffområdet. Ingen plockade upp mittbacken Carvalho som fick komma helt fri mellan backlinjen och Linnér och enkelt kunde trycka dit 0-1. En markeringsmiss av AIK som kändes oerhört onödig.



I matchens absoluta slutskede fick Nyholm en jättechans att kvittera men skottet gick i stolpen. En oerhört tung förlust blev därmed ett faktum och AIK tappar i toppstriden. Med bättre skärpa i första halvlek kunde resultatet blivit annorlunda men AIK:s anfallsproblematik fortsätter att spöka.



AIK - Malmö 0-1



93, Carvalho (Eikrem)



Publik: 19570



Varningar AIK: Eero Markkanen



Byten AIK: Denni Avdic 75 (Eero Markkanen), Daniel Mushitu 91 (Simon Thern)



Oscar Linner

Sauli Vaisanen

Jesper Nyholm

Nils-Eric Johansson

Daniel Sundgren

Amin Affane

Kristoffer Olsson

Anton Saletros

Johan Blomberg

Eero Markkanen

Simon Thern



Avbytare

Gabriel Aphrem

Denni Avdic

Per Karlsson

Albin Linner

Daniel Mushitu Mwinkeu

Nebiyou Perry

Kenny Stamatopoulos

Johan Wiland

Anton Tinnerholm

Oscar Lewicki

Felipe Carvalho

Behrang Safari

Jo Inge Berget

Anders Christiansen

Erdal Rakip

Yoshimar Yotun

Markus Rosenberg

Pawel Cibicki



Avbytare

Fredrik Andersson

Magnus Eikrem

Dennis Hadzikadunic

Alexander Jeremejeff

Lasse Nielsen

Mattias Svanberg

Andreas Vindheim



2017-05-29 22:17:00

