Förlust mot Flora i Tallinn

AIK förlorade eftermiddagens träningsmatch mot FC Flora på Tallinn med 2-0 efter två snabba mål av hemmalaget i andra halvleken.

AIK åkte häromdagen till Estland för att genrepa inför det kommande Europaspelet. FC Flora från Tallinn stod för motståndet. Rikard Norling saknade tre viktiga kuggar i Kristoffer Olsson, Amin Affane och Per Karlsson, men skickade ändå ut en stark startelva på planen. Henok Goitom och Stefan Ishizaki var tillbaka från sina skadeperioder och återfanns från start.Flora skickade å andra sidan ut sitt B-lag i första halvleken. AIK rullade mycket boll och skapade ett gäng målchanser, men lyckades inte få in bollen i mål. Henok Goitom och Johan Blomberg missade båda fina lägen att ge AIK ledningen. Hemmalaget var aldrig nära att hota AIK under de inledande 45 minuterna.Inför den andra halvleken skickade estlänningarna ut sitt ordinarie lag. Rikard Norling gjorde ett byte. Henok Goitom utgick till förmån för provspelande Masoud Juma Choka.AIK hade fortsatt ett stort bollinnehav men hade svårare att komma till klara lägen i andra halvleken. I stället kontrade Flora in både 1- och 2-0 i mitten av halvleken.AIK roterade en del på de offensiva positionerna efter målen och var aldrig riktigt nära en reducering i matchens slutskede.