Förlust mot Häcken

AIK förlorade med 3-0 i gårdagens kvartsfinal mot Häcken i Svenska Cupen. Rasmus Lindgren, Alhassan Kamara och Paulinho gjorde hemmalagets mål.

Rikard Norling vaskade om ordentligt i startelvan till söndagens kvartsfinal i Svenska Cupen. Från att ha spelat med en likadan startelva i de tidigare cupmatcherna gjordes nu tre ändringar i startuppställningen. Stefan Ishizaki, Denni Avdic och Nils-Eric Johansson (sjuk) saknades alla i startelvan. I stället gjorde nyförvärven Kristoffer Olsson, Simon Thern och Jesper Nyholm sina första tävlingsmatcher från start i AIK-tröjan. Amin Affane fick ta klivet upp bredvid Eero Markkanen på topp.



Matchen inleddes lite trevande från båda håll, men AIK greppade efterhand tag om händelserna på planen. Bortalaget uppträdde stabilt i det defensiva spelet och skapade målchanser genom fint kombinationsspel. Kristoffer Olsson och Simon Thern stod båda för bra insatser och bidrog starkt till AIK:s spelövertag. Thern hade ett par fina chanser att ge AIK ledningen men fick inte riktigt till avsluten.



Jesper Nyholm producerade AIK:s bästa målchans när han tillsammans med Amin Affane väggspelade sig fram till ett utmärkt läge utanför straffområdeslinjen. Mittbackens vassa avslut räddades dock av Peter Abrahamsson nere i målvaktens vänstra hörn.



Inför starten av andra halvleken bytte AIK ut vänsterspringaren Stipe Vrdoljak, som hade stått för en pigg första halvlek. Kroaten ådrog sig nämligen en fotskada i slutet av halvleken. Haukur Hauksson ersatte Vrdoljak på vänsterkanten och AIK tappade därmed ett stort offensivt vapen i kroatens vänsterfot.



AIK fortsatte att trumma på och Peter Abrahamsson fick jobba hårt för att freda Häckenmålet när Daniel Sundgren nickade en hörna mot nättaket. Därefter stod han för en fin räddning när Eero Markkanen friställdes av Simon Thern.



AIK:s målvakt Oscar Linnér ville inte vara sämre och stod för en enorm räddning när Alexander Farnerud sköt en frispark mot målvaktens vänstra kryss. Bollen såg ut att segla in i målet innan 20-åringen fick handen på den. Han kunde däremot inte stå emot när Rasmus Lindgren laddade kanonen från 35 meters håll. Skottet gick via stolpen in bakom Linnér och Häckens 1-0-ledning var ett faktum. Något ologiskt sett till matchbilden, men lätt hänt när skärpan inte finns där i avslutsfasen.



Rikard Norling bytte in Stefan Ishizaki i stället för Simon Thern (krampkänning) och senare även Henok Goitom i stället för Kristoffer Olsson. Sauli Väisänen flyttades upp i anfallet och AIK började mata upp bollar mot anfallstrion. Med en offensiv chansning lämnades även stora ytor i defensiven och det kunde Häcken utnyttja. Nyinbytte Paulinho spelade fint och Alhassan Kamara tryckte enkelt in 2-0 för hemmalaget.



I matchens absoluta slutskede kapade Johan Blomberg en Häckenspelare i AIK:s straffområde och hemmalaget tilldömdes en straffspark. Paulinho gjorde det han skulle från straffpunkten och fastställde slutresultatet till 3-0.



Häcken-AIK 3-0

Målskyttar: 1-0 Rasmus Lindgren, 2-0 Alhassan Kamara, 3-0 Paulinho

Domare: Stefan Johannesson

Gula kort AIK: Kristoffer Olsson, Jesper Nyholm

Häcken: Abrahamsson - Arkivou, Wahlström, Lindgren, Andersson - Abubakari, Friberg, Faltsetas (Engström 83') - Farnerud, Kamara (Berggren 90'), Mohammed (Paulinho 79')

AIK: Linnér - Väisänen, Karlsson, Nyholm - Sundgren, Blomberg, Olsson (Goitom 78'), Thern (Ishizaki 74'), Vrdoljak (Hauksson 46') - Affane, Markkanen.