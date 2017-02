Gnagarforum söker nya skribenter

Gnagarforum går in i en ny säsong - och med det sökes nya, drivna skribenter.



Därför söker vi nya, engagerade skribenter till sidan.



Vi vill skapa en stark redaktion med skribenter som tar stolthet i att få sina texter om AIK publicerade på en stor plattform. Vi vill även att ni är fullt medvetna om att arbetet sker ideellt.



Det som förväntas av dig som skribent är att kunna publicera allt från plötsliga nyhetsartiklar till match- och träningsrapporter.



Vi har inga specifika ansökningskrav. Beskriv kortfattat dig själv och varför just du ska skriva för Gnagarforum. Bifoga gärna en text till ansökan.



Maila din ansökan till johansjoholm@yahoo.com och Henriklinden93@gmail.com.

0 KOMMENTARER 446 VISNINGAR 0 KOMMENTARER446 VISNINGAR JOHAN SJÖHOLM

På Twitter: @sjoholm96

2017-02-13 10:14:59

Ett reservbetonat AIK-lag förlorade dagens träningsmatch mot IFK Göteborg i Dubai med 2-1.Efter knappa två veckor i Dubai så avslutar AIK under lördagen lägret med en match mot IFK Göteborg. Lördagens match blir även genrepet innan tävlingssäsongen drar igång i och med starten av Svenska Cupen nästa helg.Läs om alla rykten och klara övergångar gällande AIK:s Silly Season inför säsongen 2017.Dagens träningsmatch mot danska FC MIdtjylland slutade 1-1 efter full tid. Eero Markkanen gjorde AIK:s mål i en chansfattig tillställning.AIK fortsätter att förstärka truppen. Mittfältaren Simon Thern lånas in från SC Heerenveen under hela säsongen 2017.Under dagen kom uppgifter från den danska tidningen Ekstrabladet att Midtjyllands svenske mittfältare Kristoffer Olsson närmar sig AIK något som även SportExpressen rapporterar om. Kristoffer Olsson har fått sin fotbollsutbildning i Arsenal och flyttade sedan till den danska toppklubben Midtjylland år 2015.AIK vann dagens träningsmatch mot Syrianska med 4-0. Rickson Mansiamina stod för två av målen medan Johan Blomberg och Patrick Kpozo noterades för varsitt mål.Jos Hooivelds fjolår blev inte vad någon hade hoppats på. Parterna har nu kommit överens om att bryta kontraktet.Ingen kan ha undgått ryktena, men nu är det officiellt. AIK säljer 17-årige Alexander Isak till Borussia Dortmund. Affären är den största i AIK:s historia.