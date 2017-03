I fokus efter oavgjort mot Dalkurd

AIK spelade 0-0 mot Dalkurd i dagens match på Skytteholm. Nu väntar kvartsfinal mot Häcken.

Visst, det såg okej ut under de inledande 45 minuterna, och absolut, Denni Avdic sprang rätt och borde ha gjort ett, två och säkert tre mål på sina chanser. Men att backa hem och "försvara" ett 0-0-resultat mot Dalkurd under en hel halvlek är under all kritik. Samarbetet mellan Denni Avdic och Eero Markkanen såg lika trubbigt och eländigt ut som tidigare. Henok Goitom och Sulejman Krpic får gärna vara redo till helgens match mot Häcken.Stod båda för svaga insatser i dagens match. Jag har aldrig sett Stefan Ishizaki slå bort så många passningar under en enskild match samtidigt som mittfältskollegan Johan Blomberg var totalt osynlig under den andra halvleken. Med Simon Thern och Kristoffer Olsson stampandes vid sidan av planen går ingen säker i startelvan.Om anfallsspelet sög i dag så var försvarsspelet desto bättre. Imponerande att återigen stå pall under en hel match. Dalkurd ägde extremt mycket boll men lyckades knappt omsätta det i en enda målchans under matchen. Oscar Linnér har fått en oerhört fin start på jobbet som förstemålvakt i AIK.Fick även i dag inleda matchen på bänken, men visade under sin tid på planen att han inte planerar att stanna där särskilt länge. Energisk som få på sin position. En framtida publikfavorit.Lotten föll på Häcken i nästa veckas kvartsfinal på bortaplan. Mikael Stahre s gäng har imponerat under försäsongen och blir en tuff nöt att knäcka. I en eventuell semifinal väntar antingen Östersund eller Trelleborg på hemmaplan.