I fokus efter krysset mot Häcken

AIK fick endast med sig 0-0 från dagens allsvenska premiär mot Häcken.

Oscar Linnér

Visade återigen varför AIK gjorde rätt i att satsa på honom som förstemålvakt. En stabil insats och en första nolla i protokollet.



Försvarsspelet

Såg återigen bra ut. Per Karlsson och



Anfallsspelet

Såg bra ut mot Norrköping, men i dag var det sämre. Betydligt sämre.



Simon Thern

Fick inleda matchen på bänken. Ofattbart då han enligt mig har varit AIK:s bästa offensiva spelare under året. Thern är en spelare som bryter mönster och saknades således stort i den första halvleken. Räknar kallt med honom från start mot



AIK-Tifo

Levererade i toppklass. En vacker kombination av flaggor och rök tillsammans med en stor banderoll som lyftes upp framför Norra. Ett av de snyggare tifona hittills på Friends. Visade återigen varför AIK gjorde rätt i att satsa på honom som förstemålvakt. En stabil insats och en första nolla i protokollet.Såg återigen bra ut. Per Karlsson och Nils-Eric Johansson var AIK:s bästa spelare. Neutraliserade Häckens offensiv som av många räknas som Allsvenskan s bästa.Såg bra ut mot Norrköping, men i dag var det sämre. Betydligt sämre. Henok Goitom och Suleiman Krpic fick inte till samarbetet och inläggen från kantspelarna var direkt svaga. Kristoffer Olsson stod för många felbeslut i viktiga lägen.Fick inleda matchen på bänken. Ofattbart då han enligt mig har varit AIK:s bästa offensiva spelare under året. Thern är en spelare som bryter mönster och saknades således stort i den första halvleken. Räknar kallt med honom från start mot Elfsborg Levererade i toppklass. En vacker kombination av flaggor och rök tillsammans med en stor banderoll som lyftes upp framför Norra. Ett av de snyggare tifona hittills på Friends.

