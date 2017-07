I fokus efter krysset mot Östersund

Matchen mellan AIK och Östersund slutade 2-2. Nedan listas fem fokuspunkter efter matchen.

Henok Goitom

Tillbaka i startelvan efter ett längre skadeuppehåll, och visade klass direkt. Såg stark ut fysiskt och gjorde mål efter en fin djupledslöpning. Anfallsspelet var inte på långa vägar klockrent i dag, men det var betydligt bättre än tidigare. Blir intressant att följa 32-åringens utveckling under hösten. Framförallt med nyförvärvet Nicolas Stefanelli vid hans sida.



Jesper Nyholm

Fortsätter att imponera. Besitter en fantastisk uppspelsfot, men i dag var det defensiven som stod i fokus. Vid resultatet 2-1 till gästande Östersund räddade han ett givet mål på mållinjen. AIK kunde därefter kvittera matchen.



Denni Avdic

Krigar på i det tysta och fick återigen inleda matchen på bänken. Kom in och visade styrka i slutet av matchen. Gjorde det viktiga 2-2-målet i matchens slutskede, och blev med det målskytt för andra matchen i rad. Känns betydligt hetare än



Besvikelsen

AIK kommer växa sig starkare när nyförvärven börjar trilla in, men åtta poäng upp till Malmö känns som... ett par poäng för mycket. Tre poäng hade varit vitalt i dag.



Rasmus Lindkvist

Uppges nu vara helt klar för AIK, enligt Expressen. Vänsteryttern är ett välkommet nyförvärv. I dag fick Daniel Sundgren vikariera på vänsterkanten och även om han stod för en fin assist så är det uppenbart att AIK är i stort behov av en naturlig vänsterspringare. Rasmus Lindkvist känns klippt och skuren för rollen efter ett par starka säsonger i Norge.

