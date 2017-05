I fokus efter nederlaget mot Malmö

AIK förlorade kvällens match mot Malmö med 1-0 efter ett sent avgörande av Felipe Carvalho.

Inledningen

AIK dominerade första halvtimmen.



Eero Markkanen

Stod för ett par sinnessjuka missar i dag. Måste börja leverera mål nu, för den senaste tidens uppvining av missade målchanser har varit parodi.



Bredden avgjorde

Malmö och AIK är två ganska jämnstarka lag sett till dagens startelvor. Däremot var fyra av sju spelare på AIK:s bänk helt utan allsvensk rutin, medan Malmö kunde slänga in spelare som



Norra Ståplats

Levererade årets starkaste läktarinsats på hemmaplan. Bra drag genom hela matchen!

2017-05-29 22:40:50

