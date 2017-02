I fokus efter vinsten mot Kristianstad

AIK besegrade Kristianstad med 3-0. Här är de hetaste ämnena från matchen som spelats.

Per Karlsson

Vi tar det bästa först. Och den bästa är för det mesta Per Karlsson. Äntligen gjorde han mål igen, och som han förtjänade det. Senaste målet kom mot Hudiksvall i en cupmatch 2006. I dag, elva år senare, nickade trotjänaren in Johan Blombergs hörna i mål. AIK-supportrarna rev ner staketen framför klacken och Nisse Johansson flippade ur totalt. Tänk er scenerna när han nätar i



Stabila AIK

Visst saknas en anfallare eller två, men årets lagbygge ser oerhört stabilt ut.



Amin Affane

Amin Affane hade svårt att hitta en självklar plats i fjolårets lagbygge och slängdes in på alla möjliga positioner av Andreas Alm och Rikard Norling. Nu har 22-åringen imponerat stort i den sittande mittfältsrollen under försäsongen. Dessutom har mittfältaren gjort två frisparksmål och varit förstaval vid fasta situationer. Han gör det sannerligen inte lätt för Kristoffer Olsson som hämtades in som ersättare till Ebenezer Ofori.



Bortaföljet

850 supportrar gjorde resan på 14 timmar fram och tillbaka till Kristianstad. Hjältar!



Fotboll på gräs

Nej, det var ingen kopia av Santiago Bernabeus gräsplan som visades upp på Kristianstads Idrottsplats i dag, men underlaget var av riktigt gräs. Fotboll ska spelas på gräs. Vi tar det bästa först. Och den bästa är för det mesta Per Karlsson. Äntligen gjorde han mål igen, och som han förtjänade det. Senaste målet kom mot Hudiksvall i en cupmatch 2006. I dag, elva år senare, nickade trotjänaren in Johan Blombergs hörna i mål. AIK-supportrarna rev ner staketen framför klacken och Nisse Johansson flippade ur totalt. Tänk er scenerna när han nätar i Allsvenskan Visst saknas en anfallare eller två, men årets lagbygge ser oerhört stabilt ut. Rikard Norling s gäng har släppt in blott 16 mål på de 31 tävlingsmatcher laget har spelat sedan tränarens återkomst. Backlinjen med Sauli Väisänen, Per Karlsson och Nils-Eric Johansson är för tillfället en vägg som inte lämnar många sysslor över till Oscar Linnér i målet. Vilka ska göra mål på AIK i år?Amin Affane hade svårt att hitta en självklar plats i fjolårets lagbygge och slängdes in på alla möjliga positioner av Andreas Alm och Rikard Norling. Nu har 22-åringen imponerat stort i den sittande mittfältsrollen under försäsongen. Dessutom har mittfältaren gjort två frisparksmål och varit förstaval vid fasta situationer. Han gör det sannerligen inte lätt för Kristoffer Olsson som hämtades in som ersättare till Ebenezer Ofori.850 supportrar gjorde resan på 14 timmar fram och tillbaka till Kristianstad. Hjältar!Nej, det var ingen kopia av Santiago Bernabeus gräsplan som visades upp på Kristianstads Idrottsplats i dag, men underlaget var av riktigt gräs. Fotboll ska spelas på gräs.

0 KOMMENTARER 198 VISNINGAR 0 KOMMENTARER198 VISNINGAR JOHAN SJÖHOLM

På Twitter: @sjoholm96

2017-02-25 19:06:00

ANNONS:

Fler artiklar om AIK

AIK

2017-02-25 19:06:00

AIK

2017-02-25 17:34:13

AIK

2017-02-25 16:24:58

AIK

2017-02-24 14:10:00

AIK

2017-02-23 20:47:00

AIK

2017-02-22 21:05:00

AIK

2017-02-22 12:07:05

AIK

2017-02-19 20:11:00

AIK

2017-02-19 17:43:00

AIK

2017-02-18 11:00:00

ANNONS:

AIK besegrade Kristianstad med 3-0. Här är de hetaste ämnena från matchen som spelats.AIK hade inga problem med att besegra Kristianstad i andra omgången av Svenska Cupens gruppspel. Per Karlsson gjorde sitt andra mål någonsin i AIK-tröjan när han fastställde slutresultatet till 3-0.AIK besegrade Kristianstad med 3-0 i andra omgången av Svenska Cupens gruppspel. Nedan finner ni Gnagarforums spelarbetyg.Under lördagen fortsätter AIK sin resa mot avancemang i Svenska cupen då man ställs mot Division 1-laget Kristianstad FC i gruppspelets andra omgång. Efter en stabil AIK-seger mot GAIS förra helgen vore allt annat än tre nya poäng i morgondagens match en jätteskräll.Det var en regnig kväll på Skytteholms IP. AIK spelade mot ett effektivt Karlbergs Bollklubb från division 2 norra. Matchen slutade 1-2 till Karlbergs BK efter 2 mål av samma målskytt samt ett sent AIK-mål av inhopparen Albin Linnér.AIK-panelen är tillbaka. Hur såg Stipe Vrdoljak ut i debuten och är Denni Avdic en man för startelvan?AIK spelar i kväll en träningsmatch mot Division 2-laget Karlbergs BK på Skytteholms IP. Avspark sker klockan 18:00.AIK besegrade GAIS på ett blåsigt Skytteholm med 1-0. Målet gjordes av Denni Avdic.AIK drog under söndagen igång tävlingssäsongen 2017 mot GAIS på ett fullsatt Skytteholms IP. Det blev en planenlig seger för AIK där slutresultatet skrevs till 1-0 efter att Denni Avdic nickat in matchens enda mål.Väntan är över och AIK spelar snart sin första tävlingsmatch. Matchen, som är en av gruppspelsmatcherna i Svenska Cupen, är mot GAIS och spelas på Skytteholms IP klockan 14:00 söndagen den 19:e februari. AIK väntas med ställa upp med en elva som liknar den i fjol med skillnaden att Oscar Linnér (reservmålvakt 2016) är den nye ordinarie målvakten. Även på mittfältet och i backlinjen kan vi få se nya konstellationer. Matchen kan ge en inblick i vad som kan komma att bli AIK:s ordinarie startelva.