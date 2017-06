IFK Norrköping - AIK

Bortamatchen mot IFK Norrköping slutade oavgjort. Läs Gnagarforums rapport nedan.



AIK:s startelva (3-5-2): Linnér - Johansson, Karlsson, Nyholm - Salétros, Olsson, Affane, Blomberg, Sundgren - Thern, Mushitu



Första halvlek

Matchen inleddes med försiktigt spel av båda lag. Det blev inga målchanser de första 10 minuterna. Per Karlsson fick ett gult kort efter duell med Niclas Eliasson.

I 16:e minuten hettade det till rejält då Norrköpings Niklas Bärkroth hade ett skott i stolpen. I 18:e minuten fick Johan Blomberg ett gult kort efter att ha gått lite för hårt in i en duell med en Norrköpingsspelare. Senare, under mitten av den första halvleken kom AIK högre upp i plan. AIK låg på Norrköpings försvar ganska mycket men ingen gedigen målchans skapades. I minut 33 sticker Kristoffer Olsson iväg med bollen mot Michael Langer. Han avlosser en gräsrullare som Langer räddar.

I minut 37 har Norrköping ett farligt avslut, men AIK klarar upp situationen. AIK skulle få utstå ytterligare ett par farliga lägen innan det blev dags för paus, men inget resulterade i mål för Norrköping.



Andra halvlek

I minut 48 trycker AIK tillbaka Norrköping efter att ha öppnat halvleken med att försvara lågt. Det märks att det är lite mer tempo på båda lagen. I minut 57 tar Kristoffer Olsson ett riktigt bra skott från distans, som går över mål. Efter detta går vi in i period av AIK-dominans, som är behagligt att se. I andra matcher har vi sjunkit lite för lågt i försvaret mot sluten av matcherna, men denna gång lyckades vi hålla någorlunda hög position. En situation uppstår där det är trassligt i Norrköpings försvar då en boll kommer in mot boxen. Mushitu är i riktigt bra position för att peta in ett mål à la Markkanen mot Hammarby, men det är ett riktigt bra försvarsspel från IFK som lyckas rensa undan.



Kristoffer Olsson drar på sig ett gult kort i minut 62 efter en ful kapning med mycket kraft. Samtidigt agerar IFK Norrköping. Man byter ut Kalle Holmberg och tar in Gudmundur Thorarinsson. Samtidigt går David Moberg Karlsson in istället för Filip Dagerstål. I minut 69 går Telo ut för IFK Norrköping, och in kommer Tkalcic.

Matchen blir lite jämnare allt eftersom matchen liter mot sitt slut, och Sebastian Andersson nickar på volley i 74:e minuten över Oscar Linnér. I samma avbrott bestämmer sig Rikard Norling för att plocka ut Daniel Mushitu och ge Denni Avdic en chans. Tre minuter senare i minut 77 tar Amin Affane ett skott från distans. Langer räddar till hörna, som inte resulterar i någonting för AIK. I minut 82 har Norrköpings Moberg Karlsson ett skott över mål.

I minut 90 kom AIK:s bästa chans. Kristoffer Olsson spelar fram till Denni Avdic som är snabb med att skjuta, men det skottet hamnar tyvärr rätt på Michael Langer. Langer lyckas inte få tag på bollen som går tillbaka ut till AIK:s anfall och sedan hamnar hos Daniel Sundgren, som har en fantastisk möjlighet att säkra segern. I stridens hetta lyckas desvärre inte Sundgren med detta, som skjuter bollen över mål.



IFK Norrköping - AIK 0-0



Varningar AIK: Per Karlsson, Johan Blomberg, Kristoffer Olsson

Byten AIK: Denni Avdic 75 (Daniel Mushitu)

Nästa match: Söndag 4 Juni 15:00, AFC United (Tunavallen)