Tunavallen, 2017-06-04 15:00

AFC Eskilstuna - AIK



Inför AFC Eskilstuna - AIK

AIK tar sig under söndagen till Eskilstuna för att ta emot AFC i vårsäsongens sista match. Efter endast en poäng i de två senaste matcherna behöver AIK hitta tillbaka till vinnarspåret igen för att haka på i toppen.

Läget i AIK.



AIK lider alltjämt av ett par tunga skador, saknas gör fortfarande duon



Mycket tyder på att vi får se i princip samma lag som startade matchen mot Norrköping. Den enda förmodade förändringen är att Eero Markkanen lär ta en plats i startelvan till förmån för



Möjlig startelva: Linnér; Nyholm, Karlsson, Johansson (K); Sundgren, Olsson, Affane, Blomberg, Salétros; Thern, Markkanen.



Motståndarna



Det har varit en tung säsongsinledning för AFC som alltjämt jagar sin första seger för säsongen. Efter den senaste förlusten mot Djurgården så valde man att sparka tränaren Pelle Olsson och låter den assisterande tränaren



2017-06-03 18:46:37

