Nationalarenan, Friends Arena, 2017-05-29 19:00

AIK - Malmö FF



Inför AIK - Malmö

AIK tar under måndagen emot Malmö FF hemma på Nationalarenan i Solna i en match där tre extremt viktiga poäng står på spel i den allsvenska tabelltoppen.

Läget i AIK



Efter en mycket imponerande defensiv insats i derbyt som lade grunden för ytterligare tre poäng så finns det inte mycket att klaga på poängmässigt under de senaste 5 matcherna för AIK.



Trots Kenny Stamatopoulos fina insats i derbyt lär Oscar Linnér ta tillbaka förstaplatsen mellan stolparna i måndagens match toppmatch. I backlinjen talar mycket för att man inte chansar med Per Karlsson utan ger fortsatt förtroende till Nisse Johansson,



Möjlig startelva: Linner; Väisänen, Nyholm, Johansson (K); Sundgren, Olsson, Affane, Blomberg, Salétros; Thern, Markkanen



Motståndarna



Malmö FF kom in till allsvenskans elfte omgång i serieledning men tappade under lördagen förstaplatsen till IFK Norrköping. Efter en imponerande start på säsongen så spelet hackat en del under de två senaste matcherna då man endast lyckats skrapa ihop 1 poäng. Senast kom årets första förlust i seriefinalen mot IFK Norrköping efter två sent insläppta mål. Till matchen mot AIK får Malmö tillbaka både



Fjolårets möte på Friends Arena slutade oavgjort efter att Kjartansson givit Malmö ledningen som sedan kvitterades av Efter en mycket imponerande defensiv insats i derbyt som lade grunden för ytterligare tre poäng så finns det inte mycket att klaga på poängmässigt under de senaste 5 matcherna för AIK. Rikard Norling s mannar har skrapat ihop 13 av 15 möjliga poäng och inte släppt in ett endaste mål. Till matchen mot Malmö FF saknas dock alltjämt ett gäng viktiga spelare, Henok Goitom och Haukur Huaksson är fortsatt borta med sina skadebekymmer och stora frågetecken finns på Per Karlsson och Stefan Ishizaki efter skadorna i derbyt. Saknas gör också Stipe Vrdoljak som senast ådrog sig sitt tredje gula kort för säsongen. Tillbaka i laget är dock både Oscar Linnér och Daniel Sundgren som missade matchen mot Djurgården på grund av avstängning.Trots Kenny Stamatopoulos fina insats i derbyt lär Oscar Linnér ta tillbaka förstaplatsen mellan stolparna i måndagens match toppmatch. I backlinjen talar mycket för att man inte chansar med Per Karlsson utan ger fortsatt förtroende till Nisse Johansson, Jesper Nyholm och Sauli Väisänen som gjorde det föredömligt i derbyt. Till vänster lär Anton Salétros ersätta Stipe Vrdoljak och på högerkanten lär vi återse Daniel Sundgren. På mitten avgörs mycket på Stefan Ishizakis fysiska status men utgångstipset är trots en del positiva signaler från träning att han inleder matchen vid sidan av. Längst fram i banan lär Eero Makkanen få fortsatt förtroende efter en uppåtgående formkurva.Linner; Väisänen, Nyholm, Johansson (K); Sundgren, Olsson, Affane, Blomberg, Salétros; Thern, MarkkanenMalmö FF kom in till allsvenskans elfte omgång i serieledning men tappade under lördagen förstaplatsen till IFK Norrköping. Efter en imponerande start på säsongen så spelet hackat en del under de två senaste matcherna då man endast lyckats skrapa ihop 1 poäng. Senast kom årets första förlust i seriefinalen mot IFK Norrköping efter två sent insläppta mål. Till matchen mot AIK får Malmö tillbaka både Anton Tinnerholm och Behrang Safari som senast saknades på grund av avstängning. Franz Brorsson s har dock alltjämt en match kvar på sin tre matchers långa avstängning som han ådrog sig i hemmamatchen mot Östersund.Fjolårets möte på Friends Arena slutade oavgjort efter att Kjartansson givit Malmö ledningen som sedan kvitterades av Denni Avdic . Matchstart sker 19:00 på Nationalarenan i Solna.

0 KOMMENTARER 587 VISNINGAR 0 KOMMENTARER587 VISNINGAR HENRIK LINDÉN

På Twitter: Henrik_linden

2017-05-28 15:49:29

ANNONS:

Fler artiklar om AIK

AIK

2017-05-28 15:49:29

AIK

2017-05-24 13:15:00

AIK

2017-05-23 14:32:00

AIK

2017-05-23 13:26:00

AIK

2017-05-22 23:16:21

AIK

2017-05-22 23:04:28

AIK

2017-05-22 22:24:00

AIK

2017-05-21 14:59:32

AIK

2017-05-21 11:19:00

AIK

2017-05-20 17:28:00

ANNONS:

AIK tar under måndagen emot Malmö FF hemma på Nationalarenan i Solna i en match där tre extremt viktiga poäng står på spel i den allsvenska tabelltoppen.Nytt matchdatum för Göteborg borta, derbyseger och skador. Här är veckans AIK-panel.IFK Göteborg - AIK ställdes in på grund av matchfixningsförsök. Nu har de inblandade parterna kommit överens om ett nytt datum då matchen ska spelas.AIK och Stipe Vrdoljak går skilda vägar efter att låneavtalet löper ut. Detta enligt uppgifter som kommit in till Expressen, efter de dryga tre månader som kroaten varit i klubben.AIK besegrade Djurgården med 1-0 i måndagskvällens derby på Tele2 Arena. Simon Thern gjorde matchens enda mål.AIK vann som vanligt mot Dif, nedan presenteras spelarbetygen.Matchen mot Göteborg spelades inte som planerat. Nu snackar AIK-panelen i stället upp det kommande derbyt mot Djurgården.Efter en omtumlande vecka för AIK där allt handlat om matchfixningsförsöket i samband med bortamatchen mot IFK Göteborg väntar nu årets första bortaderby på Tele2 arena där Djurgårdens IF står för motståndet.AIK genomförde under lördagen den sista öppna träningen inför måndagens derby. Ett hundratal supportrar hade tagit sig till Karlberg för att stötta laget.